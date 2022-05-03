【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？

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【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離 3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱 酒吧股曾乾升7成
央視於周二（3日）早上9時報道，杭州市國家安全局對涉嫌利用網絡從事危害國家安全活動人員「馬某」依法採取刑事強制措施，引發外界聯想涉及阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲。據本報了解，案件不涉及馬雲，而《環球時報》前總編輯胡鍚進亦在微博指，杭州市國家安全局拘捕的是「馬某某」，而非「馬某」，即意味並非馬雲。阿里巴巴股價早市過山車，最多跌逾9%，其後一度倒升，阿里巴巴收市跌1.8%，收報100.3元，較低位收復1674億元市值，全日成交102億元。
據央視新聞最初報導，杭州市國家安全局4月25日依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的「馬某」採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。
阿里巴巴股價異動後，央視新聞更新報導，將「馬某」更改為「馬某某」，變相為馬雲解圍。
華僑大學副教授黃日涵在微博發文指，馬雲5月1日仍出席種樹活動，日期較央視所指的4月25日行動更晚，並附上相關相片，但相片未能明確確認日期。
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