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【TWTR】馬斯克傳接洽投資者　同為收購Twitter集資、以減少抵押特斯拉股票及現金支出

股市 08:52 2022/05/03

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【TWTR】馬斯克傳接洽投資者　同為收購Twitter集資、以減少抵押特斯拉股票及現金支出

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）將以440億美元收購Twitter（美：TWTR），據路透報道，馬斯克接觸大型投資公司及富豪，冀尋求更多資金，以減少他個人資金的投入。

根據報道，馬斯克接觸一些私募基金、對沖基金及富豪，商談為此次收購提供優先股融資的事宜。消息人士指，新的融資可能以優先股或普通股的形式出現，可能會減少馬斯克對該交易承諾的210億美元現金以及他用特斯拉股票抵押的保證金貸款。新參與者將獲得較為穩定的利息收入，以增強其投資意願。據悉，馬斯克接洽的私募基金包括Apollo與Ares。

消息人士稱，馬斯克希望減少以特斯拉股票作為抵押的借貸規模，原因是提供借貸的銀行不同意提高項目貸款額，因為Twitter的現金流入淨額十分有限。

該報導指，馬斯克仍未決定是否同意釋出部分股權予投資者，而馬斯克目前並不打算為Twitter的交易承擔更多債務。同時，馬斯克也與一些Twitter現有股東接觸，探討其參與私有化的可能。Twitter共同創辦人多爾西（Jack Dorsey），正考慮以Twitter股份形式參與收購行動。

此前有指馬斯克原先向銀行界表明，就收購Twitter交易之中，他個人至少提供210億美元現金，銀行則同意提供130億美元貸款。另外，馬斯克將會以特斯拉股票作為抵押，以取得額外125億美元貸款，以完成收購交易。

馬斯克、多爾西、Apollo與Ares未有回應傳媒查詢。

相關文章：

【TWTR】馬斯克入主及惹火言論引Twitter員工不滿　CEO試圖安撫員工

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【TSLA】馬斯克三日累沽85億美元Tesla股份　與吞併Twitter資金尚有差距、「今日後無意再售Tesla」

編輯：姚卓然

股票 美股 借貸 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 收購 Twitter（美：TWTR） Tesla 馬斯克 Twitter 私募基金

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