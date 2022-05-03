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【港股市況】恒指黑期升約208點　道指期貨升20點（不斷更新）

股市 09:13 2022/05/03

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港股市況不斷更新

港股上周五科技股挾淡倉下急升，大市升逾800點，至於港股若跟足ADR走勢，恒生指數於勞動節假後5月首個交易日，恒指料低開約261點，料開報20827點。滙豐 （00005） ADR折合報48.48元，較港收市價低0.07元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報370.73元，較港收市價低6.67元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.29元，較港收市價2.81元或2.8%。

美股動態不斷更新，詳請請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【09：13】期指開報20781點，跌222點或1.1%。

【09：01】世茂服務 （00873） 開市前停牌。

【內房危機】多間內房物管再延發經審核業績　羅兵咸永道辭任富力及世茂服務核數師

【08：39】恒指黑期升約208點，報20890點；道指期貨升20點，報33082點。

【08：13】【濠賭股】澳門4月博彩按年收入跌68.1%　18個月以來最低

【08：13】【濠賭股】澳門法院就AAEC案件裁定金沙勝訴　另裁定該案構成惡意訴訟行為

【07：59】和黃醫藥：FDA拒絕批准索凡替尼上市申請　須納更多國際多中心臨床試驗

【07：55】【生科股】前金斯瑞主席章方良涉嫌走私案不被起訴　公司目前業務營運維持正常

【07：45】【業績│濠賭股】美高梅首季收益淨額按年減少9%　經調整物業EBITDAR轉虧損2600萬美元

【07：45】港股ADR收報20827點，跌261.6點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報48.48元，較港收市價低0.07元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報370.73元，較港收市價低6.67元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.29元，較港收市價2.81元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股於5月份首個交易日反覆波動，聯儲局周四公布議息結果，美國10年期債息曾升穿3厘關，為2018年12月以來首次，道指一度急挫527點，之後逐步收復失地。道指收市倒升84點，報33061點；標指升23點，報4155點；納指升201點，報12536點。美國10年期債息最新報2.985厘。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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