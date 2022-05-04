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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期】夜期收市升47點　滙豐ADR越50關（不斷更新）

股市 04:45 2022/05/04

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港股在21000關拉鋸，夜期收市升47點，收報21001點。內地五一金周假期，北水暫缺陣。滙豐ADR股價重上50關。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 50.50 +1.4%
美團ADR 171.46 -0.5%
騰訊ADR 377.77 -0.6%
阿里巴巴美股 98.46 -1.8%
京東美股 243.93 -2.3%

港股於勞動節假後5月首個交易日反覆向好，高低波幅643點。大市回吐低開161點，早段曾跌逾400點，其後倒升，午後曾升約200點，恒生指數最終微升12點，收報21101點，成交1067億元。恒生科技指數跌1.4%，報4409點。滙豐 （00005） 升逾2%。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 升0.2%。

美股動態不斷更新，詳請請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升47點，收報21001點

【22：28】夜期升1點，報20955點。滙豐ADR股價重上50關。

【19：21】夜期跌60點，報20894點

【16：10】恒生指數收報21101點，升12點，成交1067億元。恒生科技指數跌1.4%，報4409點。滙豐 （00005） 升逾2%。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 升0.2%。

【16：00】恒生指數U盤前跌13點，報21075點。

【15：49】阿里巴巴 （09988） 再次回落至100元以下水平，報998元，跌2.3%。

【15：28】太平洋酒吧 （08432） 乾升逾五成，破頂高見0.1元，涉59宗成交或36萬元。

【15：23】滙豐 （00005） 升逾3%，重上50元關口，高見50.1元，帶動大市升約35點。

【15：19】中生製藥 （01177） 跌半成，低見3.94元。

【15：15】滙豐 （00005） 尾市升幅擴大至近3%，觸50元。

【15：09】【外匯基金】外匯基金首季虧損550億元　僅外匯投資賺錢

【15：08】電視廣播 （00511） 升逾1%，高見4.99元。

【電視廣播TVB】TVB：今晨異常推送通知訊息已報警處理　並到場蒐集證據

【15：05】港股尾市再度轉跌。恒指跌約30點，報21058點；科指跌1.5%，報4404點。阿里巴巴 （09988） 最新跌逾1%，於100元關口爭持，報100.3元。

【14：56】三桶油個別發展，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 逆市跌1%；中石化 （00386） 升0.8%。

【14：48】大市最新升近50點，滙豐 （00005） 領市，股價升2%，高見49.75元。

【14：35】東方證券 （03958） 首季純利2.3億元人民幣，按年跌80.6%，股價跌逾13%，破底低見4元。

【14：17】宇華教育 （06169） 中期純利約5.4億元人民幣，按年跌36.1%，不派中期息，股價績後跌逾15%，破底低見1.17元。

【14：12】港股最新好淡爭持，升1點，報21090點；科指跌1.1%，報4422點。

【14：10】港鐵 （00066） 升1%，高見42.5元。東鐵綫過海段定於5月15日開通，為香港第4條過海鐵路。

【沙中綫過海】港鐵東鐵線過海段5月15日開通　紅磡至金鐘7分鐘車程（不斷更新）

【13：33】港股升幅收窄至65點；科指午後曾轉升，最新跌0.6%。

【13：31】贛鋒鋰業 （01772） 逆市跌4%，低見88.15元。

【13：16】大市升幅擴大至近200點，升穿今早高位，恒指升197點，報21287點；科指升0.4%，報4487點。

【13：13】滙豐 （00005） 午後升2%，高見49.7元。恒生 （00011） 升0.8%；東亞 （00023） 跌2%；中銀香港 （02388） 升逾4%。

【13：11】ATMXJ午後初段續個別發展，其中阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 升0.9%；美團 （03690） 升逾1%；小米 （01810） 跌逾3%；京東 （09618） 跌逾4%。

【13：04】李寧 （02331） 跌逾1%；安踏 （02020） 跌0.5%；特步 （01368） 跌0.2%。

【大行報告】富瑞：減價拖累體育用品股4、5月毛利率　惟4月份線下銷售略勝預期

【13：00】港股午後初段升約25點，報21114點；科指跌1.1%，報4421點。

【12：41】【醫美股】完美醫療復業首星期香港區銷售合同金額按年增5成　股價半日彈5%

【12：00】恒生指數半日升24點，報21114點，成交673億元。恒生科技指數跌0.9%，報4430點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；京東 （09618） 、小米 （01810） 分別跌逾4%及3%；美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.7%。

【11：48】金沙 （01928） 升3%，高見18.18元。

【11：39】恒指中午收市前升約95點，報21184點；科指跌0.4%，報4455點。

【11：33】本港地產股普遍逆市偏軟，恒地 （00012） 跌0.3%；新地 （00016） 跌近0.1%；新世界 （00017） 跌0.2%；信置 （00083） 則升逾2%；長實 （01113） 升0.5%。

【11：25】大市升幅擴大至百點，報21192點，升103點；科指跌0.2%，報4464點。

【11：14】今早曾挫逾9%的阿里巴巴 （09988） ，最新轉升0.1%，高見102.4元。

【11：13】中國上城 （02330） 乾升近1倍，高見0.69元，涉6宗成交或2.4萬元。

【11：05】【中美貿易戰】戴琪指將考慮用所有工具應對通脹　包括降中國商品關稅

【11：02】美團 （03690） 升幅擴大至3%，高見177.5元，為ATMXJ中表現最好。

【11：00】恒指升幅擴大至約60點，報21149點；科指跌幅收窄至0.3%，報4458點。

【10：54】港交所 （00388） 升幅擴大至近3%，高見348元。

【10：51】大市最新轉升，報21093點，升4點；科指跌0.8%，報4437點。

【10：44】大市跌幅收窄至約20點；科指跌1.1%。

【10：40】滙豐 （00005） 逆市升近1%；港交所 （00388） 升近2%。

【10：37】內房升幅擴大，中海外 （00688） 升幅擴大至5%；潤地 （01109） 升4%。

【10：33】黃金相關股下挫，招金 （01818） 跌近7%；紫金 （02899） 、中國黃金 （02099） 跌逾6%；山東黃金 （01787） 跌4%。

【10：31】和黃醫藥 （00013） 跌幅擴大至逾18%，破底低見20.8元，成交2407萬元。

【10：22】本地餐飲股向好，大家樂 （00341） 升近1%；大快活 （00052） 升0.3%；太興 （06811） 升0.8%。

【放寬堂食】林鄭月娥：周四起放寬堂食至8人一枱　泳池沙灘可重開、戶外劇烈運動可免戴口罩

【10：19】恒指跌幅收窄至不足50點，報21049點，跌40點；科指跌0.8%，報4436點。

【10：12】內房逆市上升，中海外 （00688） 逆市升3%；潤地 （01109） 升逾2%。另外，碧桂園 （02007） 升2%；雅居樂 （03383） 升0.3%。

【10：00】美團 （03690） 最新升逾2%，高見176元。

【09：55】大市跌幅收窄至逾百點，阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至3%內；騰訊 （00700） 轉升0.4%；美團 （03690） 升1%；小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾4%。

【09：54】杭州拘「馬某」涉網絡從事危害國家安全引恐慌、阿里巴巴曾跌近一成　據悉不涉馬雲

【09：45】大市回吐幅度擴大至逾400點，恒指報20649點，跌439點；科指跌4.5%，報4268點。阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾9%，低見92.5元。

【09：42】滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.5%，高見48.9元。

【股東大會】滙豐：將首次於港交所進行股份回購　俄羅斯滙豐已不再接受新業務或客戶

【09：41】中銀香港 （02388） 逆市升6%，高見30.5元。

【業績｜銀行】中銀香港首季撥備前經營溢利增7%、減值準備淨撥備增1.9倍

【09：36】阿里巴巴 （09988） 早段跌逾7%，94.05元；騰訊 （00700） 跌2%，低見369.2元；美團 （03690） 跌近1%，低見167.8元；京東 （09618） 跌逾7%，低見244.8元；小米 （01810） 跌逾5%，低見11.4元。

【09：36】和黃醫藥 （00013） 跌逾14%，破底低見21.8元。

【09：34】腦洞科技 （02203） 逆市飈升54%，高見0.425元，成交178萬元。

【09：34】【電動車】三大中資電動車企4月交付受挑戰　小鵬汽車交付量增75%跑出、惟理想小鵬今跌逾4%

【09：32】大市開市後跌幅擴大至逾300點，恒指報20757點，跌331點；科指跌2.7%，報4356點。

【09：28】小米 （01810） 跌5%，印度執法局（Enforcement Directorate）稱小米非法滙款，在銀行帳戶檢獲555.1億盧比（相當於57億港元）資金。

【小米1810】小米開市插5%　印度稱小米非法滙款、在銀行戶口檢獲相當於57億港元資金

【09：26】中信銀行 （00998） 跌逾7%，中信銀行建議AH股10供3，另首季純利174億元人民幣，按年升11%。

【業績｜內銀股】中信銀行首季多賺近11%至173.5億人幣　擬AH股「10供3」供股集資最多400億人幣

【09：24】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾4%，嗶哩嗶哩預計首季淨營業額介乎50億至51億元人民幣，較早前指引的53億至55億元人民幣稍低。

【中概股】嗶哩嗶哩開市挫逾4%　料上季收入預測下調至介乎50億至51億人幣、首季月活用戶增逾三成

【中概股】嗶哩嗶哩將在10月3日轉換為雙重主要上市　為美國除牌「買保險」

【09：22】恒生指數開報20927點，跌161點。恒生科技數跌2.1%，報4379點。科技股上周五抽升後今早個別發展，阿里巴巴 （09988） 回吐2%、京東 （09618） 跌半成；騰訊 （00700） 續升0.4%；美團 （03690） 升1.1%。

【互聯網監管】中央據報停科網監管、改入股科技巨頭1%　從而在科企決策中發揮直接作用

【09：13】期指開報20781點，跌222點或1.1%。

【09：01】世茂服務 （00873） 開市前停牌。

【內房危機】多間內房物管再延發經審核業績　羅兵咸永道辭任富力及世茂服務核數師

【08：39】恒指黑期升約208點，報20890點；道指期貨升20點，報33082點。

【08：13】【濠賭股】澳門4月博彩按年收入跌68.1%　18個月以來最低

【08：13】【濠賭股】澳門法院就AAEC案件裁定金沙勝訴　另裁定該案構成惡意訴訟行為

【07：59】和黃醫藥：FDA拒絕批准索凡替尼上市申請　須納更多國際多中心臨床試驗

【07：55】【生科股】前金斯瑞主席章方良涉嫌走私案不被起訴　公司目前業務營運維持正常

【07：45】【業績│濠賭股】美高梅首季收益淨額按年減少9%　經調整物業EBITDAR轉虧損2600萬美元

【07：45】港股ADR收報20827點，跌261.6點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報48.48元，較港收市價低0.07元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報370.73元，較港收市價低6.67元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.29元，較港收市價2.81元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股於5月份首個交易日反覆波動，聯儲局周四公布議息結果，美國10年期債息曾升穿3厘關，為2018年12月以來首次，道指一度急挫527點，之後逐步收復失地。道指收市倒升84點，報33061點；標指升23點，報4155點；納指升201點，報12536點。美國10年期債息最新報2.985厘。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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