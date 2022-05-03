【濠賭股】金沙逆市升0.5%　澳門法院就AAEC案件裁定金沙勝訴、另裁定該案構成惡意訴訟行為

▲ 【濠賭股】澳門法院就AAEC案件裁定金沙勝訴 另裁定該案構成惡意訴訟行為

金沙 （01928） 公布，有關Asian American Entertainment Corporation， Limited（AAEC）在澳門法院提出的申索，澳門法院裁定金沙母公司勝訴。金沙逆市升0.5%，報17.74元。

繼於3月進行的最近期訴訟，澳門法院於4月28日裁定 LVS （Nevada） International Holdings， Inc.、Las Vegas Sands， LLC 及 Venetian Casino Resort， LLC 勝訴。澳門法院亦裁定AAEC於其案件某方面的訴訟構成惡意訴訟行為。 AAEC可在5月18日或之前對判決提出上訴。 集團表示，將關注相關訴訟的進展，並繼續積極就此事件抗辯。

公司控股股東Las Vegas Sands Corp.（美：LVS）是一家在美國紐約證券交易所上市的公司。LVS實益擁有金沙已發行股本約70%的權益。

相關文章：

【大行報告】券商料疫情反彈礙金沙高端中場業務 高盛料5月每日賭收僅1億澳門元、削金沙目標價

【業績│濠賭股】金沙首季淨收益總額按年跌29%、淨虧損增至3.36億美元

【澳門賭牌】賭牌可申請續期至年底 銀娛：全力配合

編輯：姚卓然