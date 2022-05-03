  • 22°C
香港時間 : 2022503日 (二) 10:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】金沙逆市升0.5%　澳門法院就AAEC案件裁定金沙勝訴、另裁定該案構成惡意訴訟行為

股市 09:38 2022/05/03

分享：

分享：

【濠賭股】澳門法院就AAEC案件裁定金沙勝訴　另裁定該案構成惡意訴訟行為

金沙 （01928） 公布，有關Asian American Entertainment Corporation， Limited（AAEC）在澳門法院提出的申索，澳門法院裁定金沙母公司勝訴。金沙逆市升0.5%，報17.74元。

繼於3月進行的最近期訴訟，澳門法院於4月28日裁定 LVS （Nevada） International Holdings， Inc.、Las Vegas Sands， LLC 及 Venetian Casino Resort， LLC 勝訴。澳門法院亦裁定AAEC於其案件某方面的訴訟構成惡意訴訟行為。 AAEC可在5月18日或之前對判決提出上訴。 集團表示，將關注相關訴訟的進展，並繼續積極就此事件抗辯。

公司控股股東Las Vegas Sands Corp.（美：LVS）是一家在美國紐約證券交易所上市的公司。LVS實益擁有金沙已發行股本約70%的權益。

相關文章：

【大行報告】券商料疫情反彈礙金沙高端中場業務　高盛料5月每日賭收僅1億澳門元、削金沙目標價

【業績│濠賭股】金沙首季淨收益總額按年跌29%、淨虧損增至3.36億美元

【澳門賭牌】賭牌可申請續期至年底　銀娛：全力配合

編輯：姚卓然

港股 金沙中國有限公司（01928） 賭博種類

上一篇文章

【生科股】和黃醫藥大瀉14%創上市新低　FDA拒絕批准索凡替尼上市申請、須納更多國際多中心臨床試驗

下一篇文章

【電動車】三大中資電動車企4月交付受挑戰　小鵬汽車交付量增75%跑出、惟理想小鵬今跌逾4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲買玉璽？】馬雲基金會：競拍「乾隆寶璽」子虛烏有　馬雲近期專注農業科技
【馬雲買玉璽？】馬雲基金會：競拍「乾隆寶璽」子虛烏有　馬雲近期專注農業科技
【互聯網監管】中央據報停科網監管、改入股科技巨頭1%　從而在科企決策中發揮直接作用
【互聯網監管】中央據報停科網監管、改入股科技巨頭1%　從而在科企決策中發揮直接作用
【股東大會】滙豐：將首次於港交所進行股份回購　俄羅斯滙豐已不再接受新業務或客戶
【股東大會】滙豐：將首次於港交所進行股份回購　俄羅斯滙豐已不再接受新業務或客戶
【小米1810】小米開市插5%　印度稱小米非法滙款、在銀行戶口檢獲相當於57億港元資金
【小米1810】小米開市插5%　印度稱小米非法滙款、在銀行戶口檢獲相當於57億港元資金
【分拆滙豐】滙豐大股東平保再表態支持分拆　稱並非發起人
【分拆滙豐】滙豐大股東平保再表態支持分拆　稱並非發起人
【美股收市】道指曾挫逾500點後倒升84點 10年債息一度越3厘
【美股收市】道指曾挫逾500點後倒升84點 10年債息一度越3厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款