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【生科股】金斯瑞照跌逾3%　前金斯瑞主席章方良涉嫌走私案不被起訴、公司重新委任章方良為非執行董事

股市 09:44 2022/05/03

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【生科股】前金斯瑞主席章方良涉嫌走私案不被起訴

金斯瑞 （01548） 公布關於中國鎮江海關緝私部門對關於涉嫌違反中國法律關於進出口規定的調查。公司獲悉公司前任董事、前任董事長兼前任首席執行官、傳奇生物前任董事、前任董事長兼前任首席執行官章方良不被起訴。然而，金斯瑞現跌3.5%，報21.95元。

同時，涉事單位包括間接全資附屬公司南京金斯瑞生物科技、江蘇金斯瑞生物科技以及曾處理公司進出口活動的3名僱員和1名前僱員，同樣已獲鎮江市人民檢察院通知，調查已審查完畢，檢察院決定不對任何單位或個人提起任何訴訟。

據公司中國法律顧問的意見，決定意味任何起訴程序及相關審查現已結束，公司及其任何附屬公司、章方良或任何上述僱員及前僱員均沒 有或不會就調查承擔任何刑事責任。 目前，公司業務營運維持正常。

同時，公司已獲委任章方良為公司非執行董事，自5月2日起生效。董事會風險管理委員會及董事會戰略委員會成立後， 章方良亦獲委任為風險管理委員會及戰略委員會主席。

於2020年9月，金斯瑞披露，章方良因涉嫌違反中國進出口規定被「監視居住」，其後內地媒體報道，章方良或涉人類基因違規出境。同年11月，中國鎮江海關緝私局簽發的章方良逮捕通知書，章方良涉嫌走私中國法律進出口規定禁止貨物。

相關文章：

【金斯瑞股價】章方良涉嫌走私被捕 辭任金斯瑞主席、傳奇生物董事 （第三版）

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編輯：姚卓然

港股 生物科技 金斯瑞生物科技（01548） 走私 進出口 海關

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