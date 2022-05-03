【生科股】前金斯瑞主席章方良涉嫌走私案不被起訴　公司目前業務營運維持正常

▲ 【生科股】前金斯瑞主席章方良涉嫌走私案不被起訴

金斯瑞 （01548） 公布關於中國鎮江海關緝私部門對關於涉嫌違反中國法律關於進出口規定的調查。公司獲悉公司前任董事、前任董事長兼前任首席執行官、傳奇生物前任董事、前任董事長兼前任首席執行官章方良不被起訴。

同時，涉事單位包括間接全資附屬公司南京金斯瑞生物科技、江蘇金斯瑞生物科技以及曾處理公司進出口活動的3名僱員和1名前僱員，同樣已獲鎮江市人民檢察院通知，調查已審查完畢，檢察院決定不對任何單位或個人提起任何訴訟。

據公司中國法律顧問的意見，決定意味任何起訴程序及相關審查現已結束，公司及其任何附屬公司、章方良或任何上述僱員及前僱員均沒 有或不會就調查承擔任何刑事責任。 目前，公司業務營運維持正常。

於2020年9月，金斯瑞披露，章方良因涉嫌違反中國進出口規定被「監視居住」，其後內地媒體報道，章方良或涉人類基因違規出境。同年11月，中國鎮江海關緝私局簽發的章方良逮捕通知書，章方良涉嫌走私中國法律進出口規定禁止貨物。

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編輯：姚卓然