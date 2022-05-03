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【ET開市直擊】傳中央停科技股監管 港股五窮月有救？（附time code）

股市 11:14 2022/05/03

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港股五窮月遇上中央救市，習近平主持中央政治局會議，推措施支持平台經濟，科技股上周五飆升，帶動港股升逾800點，一舉收復兩萬一。今日港股踏入五窮月首個交易日，傳中央計劃暫停科技股監管，減緩內地經濟惡化，兼入股個別科技公司1%股權；美股道指上日曾挫逾500點後倒升84點，港股五窮月有救？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況局勢。

Time code
00：15 - 港股今日焦點速覽　
00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：35 - 亞太股市早段市況速報
02：55 - 美股上日僅技術反彈？留意鮑威爾會否放鷹
04：36 - 美股科技股暫時宜減持　留意美股消費股受惠機會大
05：12 - 美股金融股等周四議息後再作部署
05：47 - 港股上日市況速覽+北水盤路
06：35 - 內地擬暫停科技股監管、限玩令　料科技股短期震盪暫告一段落
09：14 - 進取投資者可現價買入科技股     保守投資者可分注買入
09：34 - 港股如企穩21000點    可先上望21800至22000點
11：58 - 港股暫宜審慎
12：21 - 滙豐 （00005） 分拆上市怎解讀     中長線可吸納？
13：35 - 滙豐 （00005） 如分拆上市或影響經濟規模效益     短期有刺激作用、長遠仍待觀察
14：58 - 滙豐 （00005） 短期或可受帶動重上50元以上     能否上60元視乎大市氣氛
15：40 - ET個股推介：中移動 （00941）
20：56 - 港股開市前市況速報
21：21 - 觀眾問股：工行 （01398） VS 建行 （00939） 想買內銀收息點揀？咩位買好？
23：10 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 是否轉勢？15元有貨有沒有機會重返買入價？
25：01 - 觀眾問股：中海油 （00883） 短線走勢怎分析？ 上周10.4元追入操作建議？
26：38 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 99元沽清    現時想吸納點睇？
28：18 - 觀眾問股：華潤水泥 （01313） 能否重上6.6元？
29：37 - 觀眾問股：恆安國際 （01044） VS 偉易達 （00303） VS 粤海投資 （00270） 中長線收息點揀？咩位吸納？
33：23 - 港股開市初段市況速報
34：20 - 粤海投資 （00270） 分散投資業務較佳   少於6厘息不算太高  
35：58 - 觀眾問股：恆基 （00012） 現價可買入嗎？ 中線上望幾多？支持位？
37：57 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 123元有貨    中線3個月點睇？
39：15 - 觀眾問股：港鐵 （00066） VS 領展 （00823） VS 港燈 （02638）  欲穩定增值兼收息10萬本金怎收集？
44：50 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 64元買入一直未返回買入價點算？
46：35 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 30.4元有貨蝕一半點部署？
48：32 - 觀眾問股：李寧 （02331） 91元持貨已幾個月、蝕了不少應要沽清？ 如何逐步減磅？
50：15 - 觀眾問股：小米 （01810） 14元撈又再跌過    有反彈空間嗎？
52：01 - 消息股：中信銀行 （00998） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、紫金礦業 （02899） 、中國中鐵 （00390） 、中遠海控 （01919） 、民生銀行 （01988） 、郵儲銀行 （01658）
53：15 - 港股開市初段市況速報
53：34 - 財經日誌提提你

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*重溫上周五《ET開市直擊》港股「五窮月」在即    儲局加息雙重打擊？

 

欄名 : ET開市直擊

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