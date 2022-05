【ET開市直擊】傳中央停科技股監管 港股五窮月有救？（附time code）

港股五窮月遇上中央救市,習近平主持中央政治局會議,推措施支持平台經濟,科技股上周五飆升,帶動港股升逾800點,一舉收復兩萬一。今日港股踏入五窮月首個交易日,傳中央計劃暫停科技股監管,減緩內地經濟惡化,兼入股個別科技公司1%股權;美股道指上日曾挫逾500點後倒升84點,港股五窮月有救?華盛証券證券分析師聶振邦(Thomas)今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況局勢。

00:15 - 港股今日焦點速覽

00:55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02:35 - 亞太股市早段市況速報

02:55 - 美股上日僅技術反彈?留意鮑威爾會否放鷹

04:36 - 美股科技股暫時宜減持 留意美股消費股受惠機會大

05:12 - 美股金融股等周四議息後再作部署

05:47 - 港股上日市況速覽+北水盤路

06:35 - 內地擬暫停科技股監管、限玩令 料科技股短期震盪暫告一段落

09:14 - 進取投資者可現價買入科技股 保守投資者可分注買入

09:34 - 港股如企穩21000點 可先上望21800至22000點

11:58 - 港股暫宜審慎

12:21 - 滙豐 (00005) 分拆上市怎解讀 中長線可吸納?

13:35 - 滙豐 (00005) 如分拆上市或影響經濟規模效益 短期有刺激作用、長遠仍待觀察

14:58 - 滙豐 (00005) 短期或可受帶動重上50元以上 能否上60元視乎大市氣氛

15:40 - ET個股推介:中移動 (00941)

20:56 - 港股開市前市況速報

21:21 - 觀眾問股:工行 (01398) VS 建行 (00939) 想買內銀收息點揀?咩位買好?

23:10 - 觀眾問股:中國人壽 (02628) 是否轉勢?15元有貨有沒有機會重返買入價?

25:01 - 觀眾問股:中海油 (00883) 短線走勢怎分析? 上周10.4元追入操作建議?

26:38 - 觀眾問股:贛鋒鋰業 (01772) 99元沽清 現時想吸納點睇?

28:18 - 觀眾問股:華潤水泥 (01313) 能否重上6.6元?

29:37 - 觀眾問股:恆安國際 (01044) VS 偉易達 (00303) VS 粤海投資 (00270) 中長線收息點揀?咩位吸納?

33:23 - 港股開市初段市況速報

34:20 - 粤海投資 (00270) 分散投資業務較佳 少於6厘息不算太高

35:58 - 觀眾問股:恆基 (00012) 現價可買入嗎? 中線上望幾多?支持位?

37:57 - 觀眾問股:舜宇光學 (02382) 123元有貨 中線3個月點睇?

39:15 - 觀眾問股:港鐵 (00066) VS 領展 (00823) VS 港燈 (02638) 欲穩定增值兼收息10萬本金怎收集?

44:50 - 觀眾問股:中國平安 (02318) 64元買入一直未返回買入價點算?

46:35 - 觀眾問股:吉利汽車 (00175) 30.4元有貨蝕一半點部署?

48:32 - 觀眾問股:李寧 (02331) 91元持貨已幾個月、蝕了不少應要沽清? 如何逐步減磅?

50:15 - 觀眾問股:小米 (01810) 14元撈又再跌過 有反彈空間嗎?

52:01 - 消息股:中信銀行 (00998) 、嗶哩嗶哩 (09626) 、紫金礦業 (02899) 、中國中鐵 (00390) 、中遠海控 (01919) 、民生銀行 (01988) 、郵儲銀行 (01658)

53:15 - 港股開市初段市況速報

53:34 - 財經日誌提提你

有股票疑難,歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問;或在本節目留言區講低你的問題。

