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【新股IPO】深圳百果園通過上市聆訊　半年純利增41%

新股IPO 11:50 2022/12/21

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【新股IPO】深圳百果園通過上市聆訊　半年純利增41%

內地最大水果零售商深圳百果園周二（20日）通過上市聆訊，公司截至6月底上半年收入增7%至59.14億元人民幣（人民幣，下同）；純利按年增41%至1.98億元；毛利率增0.6個百分點至11.5%。

截至最後實際可行日期，百果園的線下門店網絡共有超過5643家門店，上半年按年淨增201間店。遍佈全國22個省份，超過140個城市，主要集中在居民區、商業街等高人流量區位。而通過各分銷渠道的會員總人數超過7300萬名，付費會員數超過93萬名，去年平均月活會員數超過700萬名。

集團預計集資額將作改善及加強營運、供應鏈體系，提高研發能力及存倉系統、計劃2024年於江西及海南建兩個專門加工廠、加工及配送中心自動化生產線、新零售業務嘗試，建立年輕及高端市場水果零售品牌、擴大會員數量、償還借貸及營運資金用途。

深圳百果園主要銷售水果，亦銷售包括果乾、果汁等水果衍生產品，擁有多個全國知名的水果品類品牌和渠道品牌。目前公司的分銷業務，已經通過手機APP及微信小程序，以網上預購的方式拓展至大生鮮，包括蔬菜、鮮肉及海鮮產品、糧食及油、奶製品及其他產品。

百果園曾於今年5月2日遞表申請上市，申請已於月初到期。據早前外電報道指，深圳百果園計劃集資至少5億美元（折合約39億港元），摩根士丹利為獨家保薦人。

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記者：梁安琪、宋佩恩

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