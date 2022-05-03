  • 25°C
香港時間 : 2022503日 (二) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】深圳百果園申請主板上市　擬集資至少39億

新股IPO 12:01 2022/05/03

分享：

分享：

深圳百果園申請主板上市　去年收入增長16%至103億人幣

內地水果零售企業深圳百果園赴港遞交主板上市申請，早前據外電報道指，深圳百果園計劃集資至少5億美元（折合約39億港元），摩根士丹利為獨家保薦人。

深圳百果園主要銷售水果，亦銷售包括果乾、果汁等水果衍生產品，擁有多個全國知名的水果品類品牌和渠道品牌。目前公司的分銷業務，已經通過手機APP及微信小程序，以網上預購的方式拓展至大生鮮，包括蔬菜、鮮肉及海鮮產品、糧食及油、奶製品及其他產品。

截至最後實際可行日期，百果園的線下門店網絡共有超過5351家門店，遍佈全國22個省份，超過130個城市，主要集中在居民區、商業街等高人流量區位。而通過各分銷渠道的會員總人數超過6700萬名，付費會員數超過78萬名，去年平均月活會員數超過700萬名。

公司去年全年收入達102.89億元人民幣，按年增長16.2%，全年純利達2.35億元人民幣，按年增長3.9倍。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】滿幫集團傳暫停78億元香港上市計劃　公司回應：傳聞不實

【新股IPO】菜鳥旗下供應鏈解決方案商德威De Well 申港上市　擬集資31億

記者：梁安琪

開啟hket App，閱讀全文
港股 中國市場 純利 銷售 零售 IPO

上一篇文章

【港股市況】恒生指數半日倒升24點　美團升逾1%、阿里巴巴曾挫逾9%（不斷更新）

下一篇文章

【美股焦點】貝索斯警告：大部分人低估牛市特殊之處　「市場會教育人」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【互聯網監管】中央據報停科網監管、改入股科技巨頭1%　從而在科企決策中發揮直接作用
【互聯網監管】中央據報停科網監管、改入股科技巨頭1%　從而在科企決策中發揮直接作用
【股東大會】滙豐：將首次於港交所進行股份回購　俄羅斯滙豐已不再接受新業務或客戶
【股東大會】滙豐：將首次於港交所進行股份回購　俄羅斯滙豐已不再接受新業務或客戶
【小米1810】小米開市插5%　印度稱小米非法滙款、在銀行戶口檢獲相當於57億港元資金
【小米1810】小米開市插5%　印度稱小米非法滙款、在銀行戶口檢獲相當於57億港元資金
【馬雲買玉璽？】馬雲基金會：競拍「乾隆寶璽」子虛烏有　馬雲近期專注農業科技
【馬雲買玉璽？】馬雲基金會：競拍「乾隆寶璽」子虛烏有　馬雲近期專注農業科技
【看淡A股】交銀國際洪灝盛傳因預測上證低於3000點　被責令禁言處分、Twitter暗示已離職
【看淡A股】交銀國際洪灝盛傳因預測上證低於3000點　被責令禁言處分、Twitter暗示已離職
【美股收市】道指曾挫逾500點後倒升84點 10年債息一度越3厘
【美股收市】道指曾挫逾500點後倒升84點 10年債息一度越3厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款