【新股IPO】深圳百果園申請主板上市　擬集資至少39億

▲ 深圳百果園申請主板上市 去年收入增長16%至103億人幣

內地水果零售企業深圳百果園赴港遞交主板上市申請，早前據外電報道指，深圳百果園計劃集資至少5億美元（折合約39億港元），摩根士丹利為獨家保薦人。

深圳百果園主要銷售水果，亦銷售包括果乾、果汁等水果衍生產品，擁有多個全國知名的水果品類品牌和渠道品牌。目前公司的分銷業務，已經通過手機APP及微信小程序，以網上預購的方式拓展至大生鮮，包括蔬菜、鮮肉及海鮮產品、糧食及油、奶製品及其他產品。

截至最後實際可行日期，百果園的線下門店網絡共有超過5351家門店，遍佈全國22個省份，超過130個城市，主要集中在居民區、商業街等高人流量區位。而通過各分銷渠道的會員總人數超過6700萬名，付費會員數超過78萬名，去年平均月活會員數超過700萬名。

公司去年全年收入達102.89億元人民幣，按年增長16.2%，全年純利達2.35億元人民幣，按年增長3.9倍。

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記者：梁安琪