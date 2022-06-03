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【美國經濟數據】美國5月非農就業人口增加39萬人勝預期　失業率按月持平錄3.6%

股市 20:39 2022/06/03

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美國5月非農就業人口增加39萬人，高於預期的32.5萬人，4月則增加42.8萬人。其中，私人部門就業人口增加33萬，製造業就業人口增加1.8萬人。美國5月失業率錄3.6%，按月持平，並高於預期的3.5%。

至於5月平均時薪，升幅與4月一樣，錄0.3%，略低於市場預期的0.4%，按年則符預期升5.2%，較4月上升0.3個百分點。

===以下是6月2日數據===

美國5月ADP就業人數增加12.8萬人，遜於預期的30萬人，4月錄得24.7萬人。當中，5月製造業就業人數增加2.2萬人，專業/商業服務就業人數增加2.3萬人，金融服務業就業人數增加1萬人。

===以下是6月1日數據===

美國5月ISM製造業指數為56.1，高於預期的54.5，前值為55.4，ISM就業錄49.6，低於預期的52。另外，標普全球公布，美國5月製造業採購經理指數（PMI）終值為57，初值及預期均為57.5。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數跌2.3%，前一周下降1.2%。

===以下是5月31日數據===

5月份芝加哥採購經理人指數5月報60.3，高於預期的55，亦較前值56.4佳。

美國5月份諮商會消費者信心指數報106.4，勝預期的103.6，但低於經修正後的前值108.6。

美國3月份標普20大城市房價指數按月及按年分別升2.42%及21.17%；前者超預期的1.9%，亦較前值2.39%為高；後者高於預期的20%，亦超出經修正後之前值20.26%，兼且是有紀錄以來最大升幅。

美國FAFH房價指數首季報4.6%，較經修後的前值3.6%高。

5月份達拉斯聯儲製造業指數報負7.3，低於預期的1.5，亦較前值的1.1差。

===以下是5月27日數據===

5月份美國密歇根大學消費者信心指數終值報58.4，低於初值的59.1，兼且是10年來最低，前值為65.2。

美國4月份個人消費支出（PCE）按月及按年分別升0.2%及6.3%，前者與預測值一致，後者略低於預期的6.3%，前值分別是升0.9%及6.6%。PCE是儲局重視的通脹指標，4月份按月升幅是2020年12月以來最少。

美國4月份核心個人消費支出（PCE）按月及按年分別升0.3%及4.9%，兩者均與預測值一致，前值分別是升0.3%及升5.2%。

美國4月份零售庫存及批發庫存按月分別升0.7%及2.1%，預測值同樣是升2%，前值分別是升2%及2.3%。

美國4月份個人所得及個人支出分別是升0.4%及0.9%，預測值分別是0.5%及0.8%，前值分別是升0.5%及升1.1%。

 

===以下是5月26日數據===

美國首季GDP修正值為按年收縮1.5%，遜預期的收縮1.3%，亦較前值的收縮1.4%弱。美國首季個人消費修正值為增長3.1%，遜預期的升2.8%，亦較前值的升2.7%差。

美國最新一周首次申請失業救濟金人數21萬人，低於預期的21.5萬人，亦較前值的21.8萬人少。美國最新一周連續申請失業救濟金人數134.6萬人，較預期的131萬人多，亦高於前值的131.7萬人。

美國商務商公佈，首季美國企業稅後獲利初值為下跌4.3%，第四季則增長0.2%。

美國4月份成屋待完成銷售按月跌3.9%，遜預期的收縮2.1%，亦較前值的下跌1.2%為差。

===以下是5月25日數據===

美國4月份耐用品訂單升0.4%，遜於預期的升0.6%，亦較前值的升0.6%低。

扣除運輸的耐用品訂單升0.3%，低於預期的0.6%，也遜於前值的升1.1%。

撇除運輸及國防的4月份耐用品訂單升0.3%，同樣遜於預期的升0.5%，亦遠低於前值的升1.1%。

 

===以下是5月24日數據===

5月份標普全球美國綜合PMI報53.8，遜於預期的55.7，亦低於前月的56。

5月份標普全球美國製造業PMI報57.5、遜於預期的57.7，亦低於前月的59.2。

5月份標普全球美國服務業PMI報53.5，遜於預期的55.2，亦低於前月的55.6。

美國4月份新屋銷售報59.1萬間，遜預期74.9萬間。按月計，4月份新屋銷售倒退16.6%，遠遜預期的跌1.8%，亦較前月的跌8.6%差。

===以下是5月19日數據===

美國4月二手樓銷售以年率計561萬間，按月跌2.4%，前值向下修訂為575萬間，按月跌3%。

5月費城聯儲製造業指數報2.6，低於預期的15，前值為17.6。

美國上周首次申領失業救濟金人數升至21.8萬，高於預期，前值為20.3萬。截至5月7日，持續申領人數降至131.7萬人，低過預期的132.3萬人。

===以下是5月18日數據===

美國4月新屋動工按月跌0.2%至172.4萬套，跌幅好於預期，但實際數字遜於預期，前值由179.3萬套下修至172.8萬套。至於4月營建許可，按月跌3.2%，遜於預期跌3%，錄得181.9萬套，前值由187.3萬套下修至187萬套。

截至5月13日止一周，美國MBA貸款申請指數跌11%，前值為升2%。

美國4月份新屋建設量下滑，主因供應方面面臨挑戰，且抵押貸款利率出現數十年來最急劇的攀升。在通脹持續高企的背景下，建築商面臨著原材料價格過高的問題，同時還面臨著獲得土地和勞動力的持續困難，加上憂慮借貸成本飆升會將潛在買家擠出市場，這令4月衡量房屋建築商信心的指標降至2020年6月以來的最低水平。不過，有跡象顯示，在疫情緩解和利率上升的情況下，市場供需雙方的壓力可能有所緩解，企業得以處理積壓的庫存。

===以下是5月17日數據===

美國4月先期零售銷售按月增長0.9%，略低於預期增長1%，前值由0.5%上修至1.4%，4月核心零售銷售（不計汽車）按月升0.6%，高於預期的0.4%，前值由1.1%上修至2.1%。

===以下是5月16日數據===

5月份紐約州製造業指數報負11.6，遠遜於預測的15.0，亦較4月份的24.6大幅倒退。

===以下是5月13日數據===

美國4月進口物價指數按月無升跌，低於預期的升0.6%，前值修正為2.9%；按年升12%，低於預期的12.3%，前值修正為13%。

美國4月出口物價指數按月升0.6%，低於預期的0.7%，前值修正為4.1%；按年則升18%，高於預期的19.2%，前值修正為18.6%。

===以下是5月11日數據===

美國4月PPI按年升11%，高於預期升10.7%，前值升11.2%，按月升0.5%，符合預期，前值1.4%。至於核心PPI，按年升8.8%，略低於預期的8.9%，前值為9.2%，按月升0.4%，低於預期的0.7%，前值為1%。

===以下是5月11日數據===

美國4月CPI按年升8.3%，高於預期的8.1%，前值為8.5%，按月升0.3%，高於預期的0.2%，前值為1.2%。美國4月核心CPI按年升6.2%，高於預期的6%，前值為6.5%，按月升0.6%，高於預期的0.4%，前值為0.3%。

===以下是5月9日數據===

美國3月份批發庫存終值按月升2.3%，與前值相同。

===以下是5月6日數據===

美國4月季調後非農就業人口增加42.8萬人，為2021年9月以來最小增幅，亦好於預期的38萬人，前值下修至42.8萬人。美國4月失業率為3.6%，略高於預期的3.5%，前值為3.6%。

美國4月平均時薪按月升0.3%，創2021年3月以來新低，也低於預期的0.4%，前值上修至0.5%，按年則升5.5%，符合預期。

===以下是5月4日數據===

美國4月Markit服務業PMI终值為55.6，好於預期，前值為54.7。而美國4月ISM非製造業指數為57.1，低於市場預期的58.5， 前值為為58.3。

美國3月貿易逆差擴大至1098億美元，高於預期的1070億美元，也是紀錄以來最大逆差，前值為892億美元。其中，3月出口為2417.2億美元，前值為2286億美元，3月進口則為3515億美元，前值為3178億美元。美國4月份ISM非製造業指數報57.1，低於前月的58.3，亦不及預期的58.5。

美國4月ADP就業人數增加24.7萬人， 遠遜預期的38.3萬人，創2021年2月以來最小就業人數增幅，前值為45.5萬人。分析指，隨著經濟接近充分就業，美國勞動力市場復甦出現放緩的跡象。

另外，美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數升2.5%，前一周跌8.3%。MBA指出，置業指數漲4.1%，前一周跌7.6%；轉按指數升0.2%，前一周跌9%。至於30年期固定抵押貸款利率為5.36%，前一周為5.37%。

 

===以下是5月3日數據===

美國3月份工廠訂單增加2.2%，高於預期的升1.2%，亦較前月的跌0.5%佳。

美國3月份耐用品訂單終值升1.1%，高於初值的升0.8%。扣除運輸的耐用品訂單升1.4%，優於前值的1.1%。扣除飛機的非國防耐用品訂單升1.3%，同樣較初值的1%高。

===以下是5月2日數據===

美國4月份ISM製造業指數報55.4，低於前月的57.1，亦不及預期的57.6。ISM新訂單及ISM就業指數分別報53.5及50.9，均低於預期。ISM銷售價格指數報84.6，低於預期的87.4，前值為87.1。

美國3月份建築開支升0.1%，低於前月的0.5%，亦遜預期的0.8%。

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