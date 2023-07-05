【美國經濟數據】美國5月新增訂單維持0.3%　耐用品訂單終值1.8%

美國5月工廠訂單維持0.3%，惟遜預期的0.8%。

5月耐用品訂單終值升1.8%，高於初值的1.7%。不計運輸升0.7%，高於初值的0.6%。

===以下是7月3日數據===

美國6月ISM製造業指數回落至46，創2020年5月以來新低，也低於預期的47.1，前值為46.9。當月ISM新訂單指數為45.6，前值42.6，ISM就業指數 48.1，前值51.4。

而美國6月Markit製造業PMI終值46.3，與預期及初值相同。

另外，美國5月營建支出按月升0.9%，高於預期的0.5%，前值為1.20%。

===以下是6月30日數據===

美國5月PCE物價指數按年升3.8%，符合市場預期，前值修正為4.3%，按月方面，增幅為0.1%，符合預期，前值為0.4%。5月核心PCE物價指數按年升4.6%，低於預期的升4.7%，前值為4.7%，按月則升0.3%，符合預期，前值為升0.4%。

另外，5月個人支出按月升0.1%，低於預期的0.2%，前值為0.8%，而個人收入按月升0.4%，高於預期的0.3%，前值為0.4%。

5月份個人收入增長主要來自人工補償、醫療補貼，以及利息收入。支出方面，門診、旅遊及航空交通帶動服務支出增加520億美元，但部份被商品支出減少331億美元所抵銷，例如汽車、零件及汽油等。

5月份個人儲蓄由8463億美元升至9103億美元，個人收入作為儲蓄的比率由4.3%升至4.6%。

5月密歇根大學消費者信心指數（終值）為64.4，高於初值的63.9。

===以下是6月29日數據==

美國首次申領失業救濟金人數回落至23.9萬，低於預期的26.5萬，前值上修至26.5萬。截至6月17日止當周，連續申領失業救濟金人數為174.2萬，低於預期的176.5萬，前值上修至為176.1萬。

美國首季GDP修正值上修至2%，較市場預期1.4%及初值1.3%為高；個人消費亦上修至4.2%，高於預期及初值3.8%。

美國成屋銷售按月跌2.7%，市場預期跌0.5%，前值為無升跌。

===以下是6月27日數據==

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由6.73厘回升至6.75厘，貸款申請宗數按周升3%。其中新置業貸款申請增2.8%，再融資申請增3.3%。（數據涵蓋美國逾75%的住宅按揭數據）

美國5月批發庫存按月跌0.1%，符合市場預期，前值同為跌0.1%。

===以下是6月27日數據==

美國5月新屋銷售為76.3萬間，較預期67.5萬間為高及4月修正值68萬間為高。以年率計，按年升12.2%，遠超預期跌1.2%，前值上修至升3.5%。

美國6月諮商會消費者信心升至109.7，為去年1月以來新高，亦較市場預期104及5月修正值102.5為高。

美國6月里士滿聯儲製造業指數回升至負12，前值為負17。

美國5月耐用品訂單初值為按月升1.7%，高於預期的跌0.8%，前值上修至升1.2%。

美國4月FHFA房價指數按月升0.7%，升幅較預期0.5%為高，前值下修至升0.5%。

美國4月S&P/CS20座大城市房價指數按月升0.91%，市場原預期升0.4%，前值下修至升0.42%。

===以下是6月26日數據==

美國6月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數為負23.2，較預期負20為低，前值為負29.1。

===以下是6月23日數據===

美國6月Markit製造業PMI初值為46.3，低於預期48.5，前值為48.4，服務業PMI初值為54.1，高於預期的54，前值為54.9，綜合PMI為53，低於預期的53.5，前值為54.3。

===以下是6月22日數據===

美國5月成屋銷售按月升0.2%至430萬套，市場原預期跌0.7%至425萬套，前值為跌3.4%。

美國首次申領失業救濟金人數為26.4萬，高於預期的25.9萬，前值上修至26.4萬。截至6月10日止當周，連續申領失業救濟金人數為175.9萬，低於預期的178.5萬，前值下修至為177.2萬。

===以下是6月20日數據===

美國5月建築許可按月升5.2%至149.1萬套， 多於預期的142.5萬，前值上修至141.7萬套。5月新屋開工按月升16.4%至163.1萬套，遠高於預期的140萬套，前值為140.1萬。

===以下是6月19日數據===

美國6月NAHB房屋市場指數為55，遠高於預期51，創去年7月以來新高，前值為50。

===以下是6月16日數據===

美國6月密歇根大學消費者信心指數初值為63.9，高於預期的60，也創四個月高，前值為59.2。

分析認為，隨通脹緩解和政策制定者解決了債務上限危機，人們的樂觀情緒有所增強。但就目前情況來看，由於收入預期減弱，市場人氣仍處於歷史低位，大多數消費者仍預計明年經濟將面臨困難時期。

===以下是6月15日數據===

美國首次申領失業救濟金人數為26.2萬，高於預期的24.5萬，前值上修至26.2萬。截至6月3日止當周，連續申領失業救濟金人數為177.5萬，高於預期的176.8萬，前值下修至為175.5萬。

美國5月零售銷售按月升0.3%，升幅較預期跌0.2%為佳，前值為升0.4%。5月核心零售銷售按月升0.1%，符合市場預期，前值為0.4%。

美國5月進口物價指數按月跌0.6%，跌幅較預期跌0.5%為多，前值為升0.4%；5月出口價格指數按月跌1.9%，跌幅遠高過預期跌0.1%，前值為升0.2%。

===以下是6月14日數據===

美國5月PPI最終需求按年升幅由4月2.3%放緩至1.1%，較預期1.5%為低，反映5月批發成本顯著放緩。核心PPI按年升幅則由4月3.2%回落至2.8%，同樣低於預期2.9%。

PPI按月收縮0.3%，核心PPI升0.2%。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由6.81厘回落至6.77厘，貸款申請宗數按周升7.2%，自5月初以來首次回升，購房申請指數上升7.6%，再融資指數上升6%。數據表明按揭活動及房地產市場整體趨穩，不過，受到庫存不足和借貸成本高企制約。

===以下是6月13日數據===

美國5月CPI按月則上升0.1%，符合預期；按年升4%，低過市場預期，亦較3月份4.9%為低，已連續11個月下跌。至於核心通脹按月則上升0.4%，符合市場預期，按年升5.3%，稍高於市場預期5.2%，前值為5.5%。

值得留意的是，通脹數據靚，主要是靠油價下跌，能源價格按月下跌5.6%，直接拉低通脹水平。

不過，居住及交通價格升幅仍然強勁，反映在核心通脹水平仍升0.4%，縱使6月避過加息，暫時預期7月難免會再加。

===以下是6月9日數據===

美國首次申領失業救濟金人數為26.1萬，高於預期的23.5萬，為2021年10月底以來最多，前值上修至23.3萬。截至5月27日止當周，連續申領失業救濟金人數為175.7萬，低於預期的180.2萬，前值下修至為179.4萬。

美國4月批發庫存終值按月跌0.1%，較市場預期及初值跌0.2%為高。

===以下是6月8日數據===

美國4月消費信貸增量由228.37億美元升至230億美元，創5個月最大量，超預期的220億美元，信用卡餘額及非循環信貸齊升。聯儲局數據顯示，包括信用卡在內的未償還循環信貸4月份增加135億美元，之前一個月為增加近150億美元。包含學生貸款和購車貸款的非循環信z貸增加95億美元，增量為3個月來最大。

儘管強勁的勞動力市場繼續對消費者支出構成重要支撐，但愈來愈多跡象表明，許多美國人難以負擔必需品，得靠信用卡才行。

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===以下是6月7日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由6.91厘回落至至6.81厘，貸款申請宗數按周再跌1.4%。

MBA 副首席經濟學家坎恩 （Joel Kan） 表示：房地產市場氣氛受到利率上升影響，導致購買力下降、以及市場上待售庫存持續不足的限制。

美國4月貿易逆差為746億美元，低過預期758億美元逆差，但仍為去年10月以來最大逆差的月份。

===以下是6月5日數據===

美國5月ISM服務指數為50.3，低於市場預期52.4及4月51.9。

4月工廠訂單按年升0.4%，低於預期0.8%及3月0.9%；4月耐用品訂單終值1.1%，與前值相同。

美國5月Markit服務業PMI終值為54.9，低於初值55.1，綜合PMI為54.3，低於預期的54.5。

===以下是6月2日數據===

美國5月非農就業人口新增職位由25.3萬升至33.9萬，遠高於預期的19.5萬；失業率由3.4%升至3.7%，高於預期的3.5%。

而5月平均時薪按年升4.3%，低於預期的4.4%；勞動參與率維持62.6%。

===以下是6月1日數據===

美國首次申領失業救濟金人數為23.2萬，少於預期的23.5萬，前值上修至23萬。截至5月20日止當周，連續申領失業救濟金人數為179.5萬，低於預期的180萬，前值下修至為178.9萬。

美國首季單位勞工成本終值按季升4.2%，升幅少過預期6%和初值6.3%。

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動勝預期，5月增加27.8萬人，遠高於預期的17萬人，前值為29.6萬人。

ADP首席經濟學家理查森 （Nela Richardson） 表示，轉換工作的薪酬增長連續第二個月出現下降，跌幅達1個百分點，反映薪酬增長正在大幅放緩，即使招聘仍然強勁，但工資驅動的通脹對經濟的影響可能較小。

===以下是5月31日數據===

美國5月MNI芝加哥PMI由48.6跌至40.4，低於預期的47。

美國4月JOLTs職位空缺為1010.3萬人，高於預期的940萬人，前值上修至974.5萬人。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由6.69厘升至6.91厘，貸款申請宗數按周再跌3.7%。

===以下是5月30日數據===

美國3月FHFA房價指數按月升0.6%，升幅較預期0.2%為高，前值為升0.5%。

美國3月S&P/CS20座大城市房價指數按月升0.45%，市場原預期持平，前值為升0.06%。

美國5月諮商會消費者信心升至102.3，較市場預期99及4月101.3為高。

美國5月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數為負29.1，較預期負18為低，前值為負23.4。

===以下是5月26日數據===

美國4月PCE物價指數按年升4.4%，高於市場預期的升4.3%，前值為4.2%，按月方面，增幅為0.4%，高於預期的0.3%，前值為0.1%。數據顯示服務業價格升幅達5.5%，遠多於貨品價格的升幅，耐用品及非耐用品分別為0.8%及2.9%，即儲局應招遏止服務價格升幅。

美國4月核心PCE物價指數（不計食物及能源）按年升4.7%，高於市場預期的4.6%，前值為4.6%，按月升0.4%，高於市場預期的0.3%，前值為0.3%。該數據衡量家庭支出以量度可觀察的價格走勢，但不包括大多數機構提供的支援。而食品價格按年升幅放緩至6.9%，能源價格跌幅亦縮至6.3%。

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至於4月個人收入，按月升0.4%，符合預期，前值為0.3%。個人消費支出按月升0.8%，升幅高於預期的0.5%，前值為0%，而實際個人消費支出按月升0.5%，高於預期的0.3%，前值為0%。

另外，4月耐用品訂單按月初值為1.1%，高於預期的跌1%，前值為3.2%。美國4月商品貿易帳逆差增至968億美元，多於預期的逆差859億美元，前值為逆差846億美元。

5月密歇根大學消費者信心指數終值升至59.2，超初值的57.7。

===以下是5月25日數據===

美國成屋銷售按月無變動，市場預期升1%，前值為跌5.2%，按年跌22.6%，跌幅多於預期的20.1%，前值為跌23.3% .

美國首次申領失業救濟金人數為22.9萬，少於預期的24.5萬，前值修正為22.5萬。截至5月13日止當周，連續申領失業救濟金人數為179.4萬，低於預期的180萬，前值為179.9萬。

另外，美國首季實際GDP年化季環比由1.1%修正為1.3%，個人消費支出（PCE）年化季環比由3.7%修正至3.8%，而核心個人消費支出（PCE）年化季環比由4.9%修正至5%。

===以下是5月24日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由6.57厘升至6.69厘，貸款申請宗數按周再跌4.6%。

===以下是5月23日數據===

美國5月Markit製造業PMI初值為48.5，低於預期50，前值為50.2，服務業PMI初值為55.1，高於預期的52.5，前值為53.6，綜合PMI為54.5，高於預期的53，前值為53.4。

美國4月新屋銷售為68.3萬間，較預期66.5萬間為高及3月修訂值65.6萬間為高。以年率計，按年升4.1%，遠超預期跌2.6%，前值修訂值為升4%。

===以下是5月18日數據===

美國首領失業救濟金人數回落至24.2萬人，少於預期的25.1萬人，前值26.4萬人。截至5月6日當周，連續申領失業救濟金人數微跌至179.9萬人，低過預期的182萬人，前值下修至180.7萬人。

5月費城聯準會企業展望大幅回落至負10.4，較市場預期負20和上月負31.3為低。

===以下是5月17日數據===

美國4月建築許可按月微跌1%至141.6萬套， 少於預期的143萬，前值為143萬套。4月新屋開工按月升2.2%至140.1萬套，略高於預期的140萬套，前值下修至137.1萬。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由6.48厘升至6.57厘，貸款申請宗數按周跌5.7%，新申請指數及再融資指數均上升，分別跌5.7%及7.7%。

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===以下是5月16日數據===

美國4月零售銷售按月升0.4%，升幅較預期0.8%為低，前值上修至跌0.7%。4月核心零售銷售按月升0.4%，符合市場預期，前值為上修至跌0.5%。

美國4月工業生產按月升0.5%，市場原預期保持持平，前值為升0.4%。

美國5月NAHB房屋市場指數為50，遠高於預期45，創去年7月以來新高，前值為45。

===以下是5月15日數據===

美國5月紐約製造業指數下跌至負31.8，遜預期的負3.9，前值為10.8，其中新訂單跌至負28，付運跌至負16.4。

===以下是5月12日數據===

美國4月進口物價指數按月升0.4%，預期為升0.3%，前值為跌0.6%。出口方面，4月按月升0.2%，符合市場預期，前值為跌0.3%。

美國5月密歇根大學消費者信心指數初值為57.7，遠低於預期的63，前值為63.5。

===以下是5月11日數據===

美國首領失業救濟金人數升至26.4萬人，多於預期的24.5萬人，前值24.2萬人，為2021年10月底以來的19個月最高。截至4月29日當周，連續申領失業救濟金人數微跌至181.3萬人，低過預期的182萬人，前值下修至180.1萬人。

美國4月PPI最終需求按年升幅由2.7%放緩至2.3%，較預期2.5%為低，反映4月批發成本顯著放緩。核心PPI按年升幅由3月3.4%回落至3.2%，同樣較市場預期3.3%為低。

===以下是5月10日數據===

美國4月CPI按年升4.9%，低過市場預期，較3月份5%為低，已連續10個月下跌，創2021年9月以來最低，按月則上升0.4%，符合預期。至於核心通脹按年升5.5%，符合市場預期，前值為5.6%，按月則上升0.4%，符合市場預期。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由6.5厘跌至6.48厘，貸款申請宗數按周增6.3%，新申請指數及再融資指數均上升，分別升4.8%及10%。

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===以下是5月9日數據===

美國代表小型商會的NFIB（National Federation of Independent Business）公布4月小型企業樂觀指數跌1.1點至89點，低於預期。勞工質素及通脹為兩大問題，而通脹憂慮正在放緩。報告指出，盈利趨勢惡化為淨負值23%，較3月低5個百分點。另外，庫存相對銷售比例仍太大；加價銷售的顧主下跌4個百分點至33%；預期銷售收入增加的顧主惡化4個百分點至淨負值的19%。

===以下是5月8日數據===

美國3月批發庫存終值按月持平，較市場預期及初值的0.1%為低。

===以下是5月5日數據===

美國4月非農就業人口新增職位由23.6萬升至25.3萬，高於預期的18.5萬；失業率由3.5%跌至3.4%，低於預期的3.6%。

而4月平均時薪按年升4.4%，高於預期的4.2%，按月升0.5%，高於預期的0.3%；勞動參與率維持62.6%，就業不足率跌0.1個百分點至6.6%。

另外，2月份非農新增就業人數由32.6萬人下修至24.8萬人；3月份非農新增就業人數從23.6萬人下修至16.5萬人。修正後，2月和3月新增就業人數合計較修正前低14.9萬人。

===以下是5月4日數據===

美國上周首領失業救濟金人數回升至24.2萬人，多於預期的24萬人，前值下修至22.9萬人。截至4月22日當周，連續申領失業救濟金人數回落至180.5萬人，低過預期的186.5萬人，前值下修至184.3萬人。

美國3月貿易逆差為642億元，較預期631億美元為多，前值為705億美元逆差。

美國首季單位勞工成本按季升6.3%，升幅較預期5.6%為多。

全球人才招聘、商業和高管培訓公司Challenger， Gray & Christmas發布Challenger裁員人數，美國僱主4月裁員6.7萬人，按年升176%，按月跌25%。

數據指，零售業裁員1.47萬人，按月升270%；科技行業裁減1.16萬人，今年以來已裁減11.39萬人，為各行業最多。

儘管 4 月份的裁員人數較 3 月份減少，但招聘計劃也按年大幅下降。4月份，公司宣布計劃增加 2.33萬個職位，今年迄今為止的總數為 9.39萬個，比去年同期公佈的 48.66萬人的招聘計劃下降了 81%。這是自 2016 年以來，首4月份公佈招聘計劃數量最少的一次，當時為3.85萬個。

===以下是5月3日數據===

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動勝預期，4月增加29.6萬人，遠高於預期的14.8萬人，前值為14.2萬人。

ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，薪金增長放緩給予當前勞動力市場狀況的最清晰信號，僱主大舉招聘同時，也在控制薪金增長。數據還顯示，換工作的人越來越少。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.55厘回落至6.5厘。上周購屋的房屋貸款申請較前周下降了 2%

MBA首席經濟學家坎恩 （Joel Kan） 表示，符合大額房貸的利差繼續收窄，代表近期銀行業動盪和對流動性的擔憂加劇之後，貸款方對大額貸款的興趣有所下降。他指出，上周利差為 13 個基點，而去年11月曾達到 64 個基點。

美國4月Markit服務業PMI終值為53.6，低於初值53.7，綜合PMI為53.4，低於初值53.5。

4月ISM服務指數為51.9，略高於市場預期51.8及3月51.2。

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===以下是5月2日數據===

美國3月JOLTs職位空缺為959萬人，低於預期的977.5萬人，數量也降至近兩年來的最低水平，前值上修為997.4萬人。

另外，美國3月耐用品訂單月率修正值為3.2%，預期3.2%，前值為3.2%。

===以下是5月01日數據===

美國4月標普全球美國製造業PMI終值報50.2，較初值50.4為低。

美國4月ISM製造業指數為47.1，稍高於預期46.8，前值為46.3。

4月ISM新訂單指數為45.7，高過3月的44.3。

===以下是4月28日數據===

美國3月個人消費開支（PCE）物價指數按年升4.2%，高於預期4.1%，按月升幅為0.1%，符合預期，前值為0.3%；核心PCE按年升4.6%，符合預期，前值同為4.6%，按月升幅為0.3%，符預期，前值同為0.3%。

美國3月個人收入按月升0.3%，稍高於預期0.2%，前值為0.3%；3月個人支出按月持平，市場原預期會跌0.1%，前值為升0.2%。

美國4月芝加哥PMI報48.6，高於預期43.6，前值為43.8，創2022年8月以來新高。

美國4月密歇根大學消費者信心指數終值為63.5，與初值及市場預期相同。

===以下是4月27日數據===

美國3月未完成交易房屋數據按月跌5.2%，市場原預期升0.8%，前值為升0.8%。

美國首季GDP按季升1.1%，較市場預期1.9%為低，前值為2.6%。美國首季個人消費支出按季升3.7%，由汽車及零件帶動，國內民間投資跌12.5%，其中企業跌幅達7.3%，疫後最差。政府支出增4.7%。出口增4.8%，入口增2.9%。

美國首領失業救濟金人數回落至23萬人，少於預期的24.8萬人，前值上修至24.6萬人。截至4月15日當周，連續申領失業救濟金人數回落至185.8萬人，低過預期的187萬人，前值下修至186.1萬人。

===以下是4月26日數據===

美國3月批發庫存初值按月升0.1%，符合市場預期，前值同為0.1%。

美國3月零售庫存按月升0.7%，升幅較預期0.2%為高，前值為0.8%。

美國3月耐用品訂單初值按年升3.2%，遠超預期0.7%，前值為跌1%

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.43厘回升至6.55厘。

MBA首席經濟學家坎恩 （Joel Kan） 表示，即使即將公布的數據顯示美國經濟放緩，但市場仍預計聯儲局將在下次會議加息，推高了美國國債息率。由於債息上升，房貸利率連續第二周上升至一個多月以來的最高水平。

===以下是4月25日數據===

美國3月新屋銷售為68.3萬間，較預期63.2萬間及2月修訂值62.3萬間為高。以年率計，按年升9.6%，遠超預期跌1.3%，前值修訂值為跌3.9%。

===以下是4月24日數據===

美國4月達拉斯聯儲製造企業活動指數報-23.4，低於預期的-12，前值為-15.7。

3月芝加哥聯儲全國活動指數維持報-0.19，高於預期的-0.2。

===以下是4月21日數據===

美國4月Markit製造業PMI初值為50.4，高於預期49，前值為49.2，服務業PMI初值為53.7，高於預期的51.5，前值為52.6，綜合PMI為53.5，高於預期的51.2，前值為52.3。

===以下是4月19日數據===

美國首領失業救濟金人數升至24.5萬人，多於預期的24萬人，前值23.9萬人。截至4月8日當周，連續申領失業救濟金人數升至186.5萬人，高過預期的182.5萬人，前值181萬人。

美國4月費城聯儲製造業指數為負31.3，遠低過預期負19.2，前值為負23.2。

美國3月成屋銷售總數按月跌2.4%，以年率計444萬戶，較預期450萬戶或跌1.8%為低，前值為458萬戶。

===以下是4月19日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.3厘回升至6.43厘，創2個月以來最大升幅，房貸再融資申請按周減少6%。

MBA首席經濟學家坎恩 （Joel Kan） 表示，負擔能力的挑戰持續存在，全美許多房市的待售庫存有限，因此買家在採取行動時仍然會有所選擇。此外，購屋貸款申請下降 10%，平均購屋貸款規模增至一個月來的最高水平，這些都是首購族退縮的其他跡象。



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===以下是4月18日數據===

美國3月建築許可按月跌8.8%至141.3萬套， 少於預期的145萬，前值修正為155萬套。3月新屋開工按月跌0.8%至142萬套，高於預期的140萬套，前值修正為143.2萬。

===以下是4月17日數據===

3月紐約聯儲製造業指數由跌24.6點收窄至跌10.8點，並少於預期的跌18點。

美國4月NAHB房屋市場指數為45，符合市場預期，前值為44。

===以下是4月14日數據===

美國3月進口物價指數按月跌0.6%，預期為跌0.1%，前值為跌0.1%。出口方面，3月按月跌0.3%，市場原預期持平，前值為升0.2%。

3月零售銷售按月跌1%，跌幅多過預期0.5%，前值為上修至跌0.2%。3月核心零售銷售按月跌0.8%，跌幅則較市場預期0.4%為多，前值為跌0.1%。

3月工業生產按月升0.4%，較市場預期升0.2%為多，前值為持平。

美國4月密歇根大學消費者信心指數初值為63.5，高於預期的62.1，前值為62。

美國2月企業庫存按年升0.2%，低過預期0.3%，前值為0.1%。

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===以下是4月13日數據===

美國首領失業救濟金人數升至23.9萬人，多於預期的23.5萬人，前值22.8萬人。截至4月1日當周，連續申領失業救濟金人數微跌至181萬人，低過預期的183.5萬人，前值182.3萬人。

美國3月PPI最終需求按年升幅由4.6%放緩至2.7%，較預期3%為低，反映3月批發成本顯著放緩。核心PPI按年升幅由2月4.4%回落至3.4%，符合市場預期。

===以下是4月12日數據===

美國3月CPI按年升5%，低過市場預期，較2月份6%為低，已連續9個月下跌，創2021年9月以來最低，按月則上升0.1%，同樣低過預期0.2%。至於核心通脹按年升5.6%，符合市場預期，前值為5.5%，按月則上升0.4%，符合市場預期。

===以下是4月11日數據===

美國3月NFIB企業信心指數為90.1，高過預期89.8，前值為90.9

===以下是4月7日數據===

美股2月消費消貸152.9億美元，低於預期的180億美元，按月減41.8億美元或21.5%，反映消費情況轉差。

美國3月非農新增職位由32.6萬跌至23.6萬，超預期的23萬職；失業率由3.6%跌至3.5%，低於預期的3.6%：按月平均時薪增0.3%，符預期；勞動參與率跌至62.6%，就業不足率跌至6.7%。

===以下是4月5日數據===

美國首領失業救濟金人數升至22.8萬人，多於預期的20萬人，前值上修至24.6萬人。截至3月25日當周，連續申領失業救濟金人數回升至182.3萬人，高過預期的170萬人，前值上修至181.7萬人。

全球人才招聘、商業和高管培訓公司Challenger， Gray & Christmas發布Challenger裁員人數，美國僱主裁員8.97萬人，較1月份上升15.3%，較去年同期高出319.4%。

Challenger， Gray & Christmas高級副總裁 Andrew Challenger 說，雖然經濟仍在創造就業機會，但企業正謹慎地迎接今年。又指隨著加息持續和公司控制成本，大規模裁員可能會繼續。

此外，調查指科技行業公司已宣布裁員10.239萬人，有望超過該行業2001年宣布的最高年度總數。

===以下是4月5日數據===

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遜預期，3月增加14.5萬人，遠低於預期的21萬人，前值為24.2萬人。ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，3月份的就業數據是經濟放緩的信號之一，指僱主們正在從一年來強勁的招聘和薪酬增長中回落。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.45厘回落至6.4厘，創7星期以來新低，上周按揭申請宗數下跌4.1%，為一個月來首次下降。

MBA高級副總裁兼首席經濟學家Mike Fratantoni表示，雖然春天已經來臨，但房地產市場沒有出現這個季節應有的購買活動慣常爆發。他指鑑於大量千禧一代達到首次購房者的高峰年齡，確實預計未來幾年首次購房者的需求會很強勁，但認為在現時經濟環境，負擔能力仍然是一個真正挑戰。

美國2月貿易逆差為705億美元，市場預期為逆差688億美元，前值修訂為逆差687億美元。

美國3月Markit服務業PMI終值為52.6，低於初值53.8，綜合PMI為52.3，低過初值的53.3。

美國3月ISM服務業PMI為51.2，遠低過預期54.4及前值55.1。新訂單指數由2月62.6跌至3月52.2。

===以下是4月4日數據===

美國2月JOLTS職位空缺數由1082.4萬份回落至993.1萬份，遠低過預期1082.4萬份。

美國2月工廠訂單按年跌0.7%，跌幅較預期0.5%為多，前值為跌1.6%；美國2月耐用品訂單終值為負1%，與初值相同。

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===以下是3月31日數據===

美國2月個人消費開支（PCE）物價指數按年升5%，低於預期5.1%，按月升幅為0.3%，符合預期，前為0.6%；核心PCE按年升4.6%，低於市場預期4.7%，前值4.7%，按月升幅為0.3%，低過預期0.4%，前值下修至0.5%。

美國2月個人支出按月升0.2%，少於預期0.3%。美國2月個人收入按月升0.3%，高於預期升0.2%。

美國3月芝加哥PMI報43.8，高於預期的43.5，前值為43.6。

美國3月密歇根大學消費者信心指數終值報62，較初值63.4為低。

===以下是3月30日數據===

美國首領失業救濟金人數升至19.8萬人，多於預期的19.5萬人，前值為19.1萬人。截至3月18日當周，連續申領失業救濟金人數跌至168.9萬人，低於預期的170萬人，前值下修為168.5萬人。

美國第四季GDP終值為2.6%，低於預期及修正值2.7%。

===以下是3月29日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.48厘回落至6.45厘，上周按揭申請宗數亦增2.9%。其中加按申請按周升5%，新按揭申請按周增2%。

MBA副總裁兼副首席經濟學家Joel Kan表示，全美多個地區的房價增幅明顯放緩，有助於提高買家的購買力。雖然 30 年期固定利率仍較一年前高出 1.65 個百分點，但購屋族作出回應，導致購屋房貸申請連續第4周增加。

美國2月成屋待完成銷售按月升0.8%，市場原預期跌3%，前值為升8.1%。

===以下是3月28日數據===

美國2月批發庫存初值按月升0.2%，市場原預期跌0.1%，前值為跌0.4%

美國1月FHFA房價指數按月升0.2%，較市場預期跌0.3%優勝，前值為跌0.1%。

美國1月S&P/CS20座大城市房價指數按年升2.55%，好於預期2.5%，前值4.65%。

===以下是3月27日數據===

美國3月達拉斯聯儲商業活動指數為-15.7，預期-10，前值-13.5。

===以下是3月24日數據===

美國3月Markit製造業PMI初值為49.3，高於預期的47，前值為47.3，服務業PMI初值為53.8，高於預期的50.3，前值為50.6，綜合PMI為53.3，高於預期的49.5，前值為50.1。

美國2月耐用品訂單初值按年跌1%，市場原預期升0.2%，前值為跌4.5%。

===以下是3月23日數據===

美國首領失業救濟金人數降至19.1萬人，少於預期的19.7萬人，前值為19.2萬人。截至3月11日當周，連續申領失業救濟金人數為169.4萬人，高於預期的169萬人，前值下修至168萬人。

美國2月新屋銷售為64萬間，較預期65萬間及1月67萬間為低。

===以下是3月22日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.71厘跌至6.48厘，上周按揭申請宗數再增3%。其中加按申請按周升2%，新按揭申請按周增升5%。

由於銀行股危機發，拖低短期債息，令按揭利率下跌，雖然利率不及國債息波動，但客戶仍把握機會，以較低息率敍造按揭，刺激申請宗數上升。

===以下是3月22日數據===

美國2月成屋銷售總數按月升14.5%，以年率計458萬戶，遠超預期的420萬戶或升5%，前值為400萬戶。

===以下是3月21日數據===

美國3月密歇根大學消費者信心指數初值為63.4，低於預期的67，前值為67。

密歇根大學消費者調查主任Joanne Hsu表示，消費者信心指數四個月來首次下降，較2月份低5%左右，但仍比去年同期高7%。密歇根大學消費者信心指數初值的報告在矽谷銀行破產之前就已經完成85%，信心下降主要集中在收入較低、受教育程度較低和較年輕的消費者，以及持有股票最多的消費者。

總體而言，該指數所有組成部分的降幅相對平均，主要是物價持續高企，疊加金融動盪擔憂對市場情緒造成下行動力。

另外，美國3月一年期通脹率預期為3.8%，低於預期4.1%，前值為4.1%。

===以下是3月16日數據===

美國首領失業救濟金人數降至19.2萬人，少於預期的20.5萬人，前值為21.1萬人。截至3月4日當周，連續申領失業救濟金人數也跌至168.4萬人，低於預期的172萬人，前值為171.8萬人。

美國2月營建許可按月升13.8%，錄152.4萬戶，遠高於預期的134萬戶，前值為133.9萬戶。新屋開工按月升9.8%至145萬戶，高於預期的131萬戶，前值為130.9萬戶。

另外，美國2月進口物價指數按月跌0.1%，預期為跌0.2%，前值為跌0.2%。出口方面，2月按月升0.2%，高於預期的跌0.3%，前值為升0.8%。

===以下是3月15日數據===

2月零售銷售按月跌0.4%，跌幅符合預期，前值為升3.2%。2月核心零售銷售按月跌0.1%，同樣符合市場預期，前值上修至升2.4%。

美國2月PPI最終需求按年升幅由5.7%放緩至4.6%，較預期5.4%為低，反映2月批發成本放緩。核心PPI按年升幅由1月維持4.4%，低過預期的5.2%。

2月紐約聯儲製造業指數由跌5.8點擴大至跌24.6點，並多於預期的跌7.9點。

===以下是3月14日數據===

美國2月CPI按年升6%，符合市場預期，較1月份6.4%為低，已連續8個月下跌，創2021年9月以來最低，按月則上升0.4%，符合預期。至於核心通脹按年升5.5%，符合市場預期，前值為5.6%，按月則上升0.5%，高過市場預期0.4%。

雖然CPI按月升幅由1月0.5%回落至2月0.4%，但部分分部卻出現不跌反升的情況，當中住房租金卻按月上升0.8%，升幅較1月0.7%為高；另外，服務業除能源外的價格按月升0.6%，升幅亦較1月0.5%為高，反映通脹黏性仍然存在。

美國2月份實質平均時薪按年跌1.3%，1月上調至按年跌1.9%。平均周薪按年跌1.9%，1月為按年跌1.9%。

===以下是3月10日數據===

美國2月份非農新增職位31.1萬份，遠超預期的22.5萬份，連續11個月超預期，前值為51.7萬份。

2月失業率升至3.6%，高於市場預期3.4%，前值為3.4%。

2月平均時薪則按年升4.6%，升幅低過預期4.7%，前值為4.4%，按月則上升0.2%，低於預期0.3%。

===以下是3月9日數據===

美國上周首領失業救濟金人數升至21.1萬人，高於預期的19.5萬，前值為19萬。而截至2月25日止一周，連續申領失業救濟金人數亦升至171.8萬，高於預期的166萬，前值為165.5萬。

全球人才招聘、商業和高管培訓公司Challenger， Gray & Christmas發布Challenger裁員人數，美國僱主裁員7.777萬人，較1月份減少24%，較去年同期高出410%。

Challenger， Gray & Christmas高級副總裁 Andrew Challenger 說，僱主們關注美聯儲加息計劃， 許多人幾個月來一直在為經濟低迷做準備，以削減其他地方的成本。 如果情況繼續降溫，裁員通常是公司削減成本的最後一步。

他指， 絕大多數裁員發生在科技領域，但 隨着消費者支出配合經濟狀況，零售和金融業也在裁員。 2月份，Challenger 調查的所有 30 個行業都出現了裁員。

此外，調查指公司宣布2月共計劃聘請28830人，按月跌12%，按年跌87%。

===以下是3月8日數據===

美國1月JOLTS職位空缺數由1101.2萬份回落至1082.4萬份，但仍高過預期1054.6萬份。

美國1月貿易逆差為683億美元，市場預期為逆差687億美元，前值修訂為逆差672億美元

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠勝預期，2月增加24.2萬人，遠高於預期的20萬人，前值為10.6萬人。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.71厘升6.79厘，為 2022 年 11 月以來的最高水平，上周按揭申請宗數亦增7.4%。其中加按申請按周升9%，新按揭申請按周增升7%。

MBA副總裁兼副首席經濟學家Joel Kan表示，即使利率較高，上周申請數量亦上升，因這與近兩周下降到非常低的水平（包括假期）相比。與一年前的申請指數相比，購買申請仍下降了42%，再融資活動下降了76%。許多人都在觀望，等待利率回落。

美國公布1月消費信貸由106.9億美元升至148億美元，但仍低於預期的250億美元。

===以下是3月7日數據===

美國1月工廠訂單按年跌1.6%，跌幅較市場預期1.8%為少，前值為升1.8%；美國1月耐用品訂單終值為負4.5%，與初值相同。

===以下是3月3日數據===

美國2月ISM服務業PMI為55.1，高過預期54.5，但略低於前值55.2。新訂單指數由1月60.4升至2月62.6。

美國2月Markit服務業PMI終值為50.6，略高於初值50.5，綜合PMI為50.1，低過初值的50.2。

===以下是3月2日數據===

美國截至2月25日止當周首次申領失業救濟金人數為19萬，低於預期的19.5萬，前值19.2萬。截至2月18日，連續申領失業救濟金人數為165.5萬，低於預期的166.9萬，前值上修至166萬。

第四季單位勞工成本按季升3.2%，升幅遠較預期1.6%為高，前值為1.1%。

===以下是3月1日數據===

美國2月ISM製造業指數由47.4回升至47.7，遜預期的48，其中新訂單指數由42.5升至47，製造業就業指數由50.6放緩至49.1，製造業物價指數由44.5升至51.3，遠超預期46.5。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.62厘再升至6.71厘，上周按揭申請宗數跌5.7%。其中加按申請按周跌6%，新按揭申請按周增跌6%。

MBA 副總裁兼副總經濟師 Joel Kan指， 上周 30 年期固定利率升至 6.71厘，為 2022 年 11 月以來的最高利率，導致申請數量下降了 6%。在 1 月份按揭利率降至 6.2厘時，申請活動短暫復甦後，由於息率在過去一個月上漲50點子，申請數量已連續三周下跌 。他認為 通脹、就業和經濟活動的數據表明，通脹可能不會像預期的那樣迅速降溫，繼續給利率帶來上行壓力。

他補充指，上周購買和再融資申請均下降，購買指數連續第二周處於 28 年低點。 購買申請比一年前減少44%，因為更高利率抑制買家負擔能力。 再融資申請佔所有申請的不到三分之一，仍然落後於去年的 70% 以上，因為大多數屋主已鎖定了較低的利率。

===以下是2月28日數據===

美國1月批發庫存初值按月跌0.4%，市場原預期升0.1%，前值為升0.1%

美國12月FHFA房價指數按月跌0.1%，跌幅較市場預期跌0.2%為少，前值為跌0.1%。

美國2月芝加哥PMI報43.5，低於預期的45.5，前值為44.3。

2月經濟諮商委員會消費者信心指數跌至102.9，遠低於預期的108.5。

===以下是2月27日數據===

美國1月耐用品訂單初值按年跌4.5%，跌幅較市場預期4%為多，為2020年4月以來最大跌幅，前值為下修至升5.1%。

美國1月成屋待完成銷售按年升8.1%，遠超預期1%，前值為2.5%。

===以下是2月24日數據===

美國1月個人消費開支（PCE）物價指數按年升5.4%，遠高於預期5%，前值上修至5.3%，按月升幅為0.6%，高過預期0.5%，前值上修至0.2%；核心PCE按年升4.7%，遠高於市場預期4.3%，前值上修至4.6%，按月升幅為0.6%，高過預期0.4%，前值上修至0.4%。

美國1月個人支出按月升1.8%，多於預期1.4%。美國1月個人收入按月升0.6%，低於預期升1%。

美國1月新屋銷售達67萬間，較市場預期62萬間為高，前值為61.6萬。

美國2月密歇根大學消費者信心指數終值報67，較初值66.4為高。

===以下是2月23日數據===

美國截至2月18日止當周首次申領失業救濟金人數為19.2萬，低於預期的20萬，前值上修至19.5萬。截至2月11日，連續申領失業救濟金人數為165.4萬，遠低於預期的170萬，前值下修至169.1萬。

去年第四季GDP修正值為按季升2.7%，較初值2.9%輕微下修。

===以下是2月22日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.39厘升至6.62厘，上周按揭申請宗數跌13.3%。加按申請按周跌2%，新按揭申請按周增跌18%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家 Joel Kan表示，上周所有貸款類型的抵押貸款利率均上升，30 年期固定利率躍升 23 點子至 6.62厘，創 2022 年 11 月以來的最高利率。息率上升導致新按揭申請下降 18% ，為1995 年以來的最低水平。

他續指，每 年這時候通常是買樓活動增加的時候，但在過去兩周，隨着通脹降溫速度低於預期，利率大幅上升。抵押貸款利率上升讓許多買樓客再次退居二線，尤其是對負擔能力和對利率最敏感的首次置業者。

===以下是2月21日數據==

美國2月Markit製造業PMI初值為47.8，略高於預期的47.4，前值為46.9，服務業PMI初值為50.5，高於預期的47.3，前值為46.8，綜合PMI為50.2，高於預期的47.5，前值為46.8。

值得留是，服務業PMI及綜合PMI均創8個月新高。

===以下是2月17日數據===

美國1月進口物價指數按月跌0.2%，低於預期的跌0.1%，前值為正0.4%，按年升0.8%，低於預期的1.4%，前值為3.5%。

至於1月出口物價指數，按月升0.8%，大幅高於預期跌0.2%，前值為跌2.6%，按月則升2.3%，低於預期的升2.8%，前值為5%。

===以下是2月15日數據===

美國1月PPI最終需求按年升幅由6.5%回落至6.0%，較預期5.4%為高，反映1月批發成本僅輕微放緩。核心PPI按年升幅由12月5.8%回落至5.4%，高過預期的4.9%。

美國1月新屋動工以年率計為130.9萬間，按月跌4.5%，低過預期的135.5萬間，跌幅亦多過預期跌2%，前值由138.2萬戶下修至137.1萬間。美國1月營建許可按月升0.1%至133.9萬間，遠低於預期的135萬間，前值由138.2萬間下修至137.1萬間。

美國截至2月11日止當周首次申領失業救濟金人數為19.4萬，低於預期的20萬，前值為19.6萬。截至2月4日，連續申領失業救濟金人數為169.6萬，多於預期的169.5萬，前值下修至168萬。

1月費城聯邦製造業指數為-24.3，遠低於預期-7.5，前值為-8.9。

===以下是2月15日數據===

1月零售銷售按月升3%，升幅多於預期2%，前值為跌1.1%，為2021年3月以來最大升幅。1月核心零售銷售按月升2.3%，遠高於預期0.9%。

2月紐約聯儲製造業指數由跌32.9點縮減至跌5.8點，並少於預期的跌18點。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.18厘升至6.39厘，上周按揭申請宗數跌7.7%。加按申請按周跌12.5%，新按揭申請按周增跌5.5%。

美國12月企業庫存按年升0.3%，符合市場預期，前值為0.4%。1月工業生產按月持平，遜預期，市場原預期會有0.5%升幅。

美國2月NAHB房屋市場指數為42，遠好過市場預期37，前值為35。

===以下是2月14日數據===

美國1月CPI按年升6.4%，高過市場預期6.2%，較12月份6.5%為低，按月則上升0.5%，亦符合預期0.5%。至於核心通脹按年升5.6%，高過預期5.5%，前值為5.7%，按月則上升0.4%，符合市場預期。

美國1月份實質平均時薪按年跌1.8%，12月上調至按年跌1.5%。平均周薪按年跌1.5%，12月為按年跌2.6%。

===以下是2月10日數據===

美國代表小型商會的NFIB（National Federation of Independent Business）公布1月小型企業樂觀指數升0.5點至90.3，低於預期的91，已連續13個月低於49年平均值98。

===以下是2月10日數據===

美國2月密歇根大學消費者信心指數初值報66.4，較市場預期65及1月終值64.9為高。

===以下是2月9日數據===

美國截至2月4日止當周首次申領失業救濟金人數為19.6萬，多於預期的19萬，前值為18.3萬。截至1月28日，連續申領失業救濟金人數為168.8萬，多於預期的166萬，前值為165.5萬。

===以下是2月8日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.19厘跌至6.18厘，上周按揭申請宗數重新增長7.4%。加按申請按周增加18%，新按揭申請按周增加4%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家 Joel Kan 表示，由於人口增長及就業市場強勁，利率下降刺激住房需求，購買及加按的申請同時上升。

===以下是2月7日數據===

美國12月消費信貸由331.07億美元跌至115.65億美元，遠遜預期的250億美元，反映消費力減弱。

美國去年12月貿易逆差為674億美元，市場預期為逆差685億美元，前值修訂為逆差610億美元。總結全年，2022年貿易逆差從2021年的8450億美元擴大到9481億美元，進口增長1.3%至3176億美元，出口下降0.9%至2502億美元。

美國去年的貿易逆差創紀錄高位，主因美國公司爭相盡早確保手頭有足夠的商品來滿足需求，推動進口激增。全年進口額創紀錄，部分原因是零售商趕在銷售高峰期之前補充庫存，以免2021年短缺和供應鏈延遲阻塞西海岸港口的情況重演。

===以下是2月5日數據===

美國1月份非農新增職位51.7萬份，遠超預期的18.9萬份，前值上修至26萬份。

1月失業率跌至3.4%，遠低於市場預期3.6%，前值為3.5%。

1月平均時薪則按年升4.4%，升幅高過預期4.3%，前值為4.6%，按月則上升0.3%，符合市場預期。

1月服務業PMI指數終值升至46.8，稍勝預期及初值的46.6。綜合PMI指數升至46.8，同樣稍勝預期及初值的46.6。

1月ISM服務業指數為55.2，勝預期50.5。

===以下是2月2日數據===

美國12月工廠訂單按年升1.8%，升幅較市場預期2.3%為少，前值為跌1.8%；美國12月耐用品訂單終值為5.6%，與初值相同，符合市場預期。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為18.3萬人，少過市場預期19.5萬，創2022年4月下旬以來新低，前值18.6萬。截至1月21日，持續申領人數為165.5萬人，少過預期的168.4萬人，前值下修至166.6萬人。

美國第四季非農生產力初值按季升3%，好過市場預期2.4%；第四季單位勞工成本初值按季升1.1%，少過預期1.5%。

Challenger公布美國1月份裁員人數，整體削減102,943份職位，按年急增4.4倍，裁員人數較12月顯著上升。

===以下是2月1日數據===

美國1月ISM製造業指數由48.4跌至47.4，遜預期的48，其中新訂單指數由45.1跌至42.5，製造業就業指數輕微由50.8放緩至50.6，製造業物價指數升至44.5。

美國1月製造業PMI指數終值由46.8上調至46.9。

美國12月JOLTS職位空缺數由1044萬份增至1101.2萬份，超預期。

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠遜預期，1月增加10.6萬人，遠低於預期的18萬人，前值為23.5萬人。

不過，ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，天氣因素在起作用，就業增長可能不像數據顯示的那麼疲弱。他指1月份在參考周內，看到了與天氣有關的問題對就業的影響。又提到本月其他幾週的招聘活動更為強勁，與去年年底看到的強勁勢頭一致。

與美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）一樣，ADP也使用12日那一周的薪資數據進行抽樣。該公司指出，極端天氣事件，包括中西部的暴風雪和加州的洪水，影響了就業前景。

至於其他數據，美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.2厘跌至6.19厘，上周按揭申請宗數跌9%。其中新申請宗數按周跌10%。

===以下是1月31日數據===

美國第四季僱傭成本增長按季由1.2%放緩至1%，低於預期的1.1%。至於按年增長為5.1%。

美國11月FHFA房價指數按月跌0.1%，跌幅較市場預期跌0.5%為少，前值為持平。

美國公布11月S&P/CS20座大城市房價指數升6.8%，前值上修至8.7%。

美國1月芝加哥PMI報44.3，低於預期的45。

1月經濟諮商委員會消費者信心指數跌至107.1，低於預期的109。

===以下是1月30日數據===

美國1月達拉斯聯儲商業活動指數為-8.4，預期-15，前值-18.8。

===以下是1月27日數據===

美國12月個人消費開支（PCE）物價指數按年升5%，符預期，前值為5.5%，按月維持升0.1%，高於預期的0%；核心PCE按年升4.4%，符預期，前值為4.7%，按月升幅則上升0.1個百分點至0.3%。

美國12月實際個人消費支出按月跌0.3%，跌幅多於預期的跌0.1%，前值由0%修正為跌0.2%。美國12月個人支出按月跌 0.2%，多於預期跌0.1%。美國12月個人收入按月升0.2%，符預期。

美國1月密歇根大學消費者信心指數終值報64.9，高於初值的64.6。

美國12月待完成交易房屋升2.5%，超預期的1%，前值上修至跌2.6%。

===以下是1月26日數據===

美國第四季GDP初值為按季升2.9%，較市場預期2.6%為高，第四季個人開支初值則按季升2.1%，較預期升2.9%為低，

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為18.6萬人，優於市場預期20.5萬，前值上修至19.2萬。截至1月14日，持續申領人數為167.5萬人，高過預期的165.8萬人，前值上修至165.5萬人。

美國12月耐用品訂單初值按年升5.6%，遠超市場預期2.5%，前值為跌2.1%；美國12月批發庫存初值按月升0.1%，低過預期0.5%；12月零售庫存則按月升0.5%，較市場預期0.2%高。

美國12月新屋銷售年率計為61.6萬間，勝預期的61.2萬間，前值為64萬。

===以下是1月25日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.23厘跌至6.2厘，上周按揭申請宗數上升7%。

===以下是1月24日數據===

美國公布1月製造業PMI指數初值升至46.8，超預期的46，服務業PMI指數初值升至46.6，超預期的45。綜合PMI指數升至46.6，超預期的46.4。

美聯儲1月里奇蒙製造業指數跌11點，低於預期跌5點。

===以下是1月23日數據===

美國12月領先指標跌1%，低於預期的跌0.7%，前值由跌1%向下修訂至跌1.1%。連跌10個月，近3個月跌幅更達1%水平。

===以下是1月20日數據===

美國12月二手樓銷售以年率計跌至402萬間，按月跌1.5%，連跌11個月，創2010年11月以來新低，但較預期395萬間為高，前值為409萬間。

===以下是1月19日數據===

美國12月新屋動工以年率計為138.2萬間，按月跌1.4%，高於預期的135.8萬間，跌幅亦少過預期跌4.8%，前值由142.7萬戶下修至140.1萬間。美國12月營建許可按月跌1.6%至133萬間，遠低於預期的136.5萬間，前值由134.2萬間下修至135.1萬間。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為19萬人，優於市場預期21.4萬，前值為20.5萬。截至1月7日，持續申領人數為164.7萬人，低於預期的165.5萬人，前值下修至163萬人。

===以下是1月18日數據===

12月先期零售銷售按月跌1.1%，跌幅多於預期的跌0.9%，前值為跌0.6%，為2021年12月以來最大跌幅，而且跌勢持續擴大。

另一方面，美國12月PPI最終需求按年升幅由7.4%回落至6.2%，較預期6.8%為低，反映12月批發成本有顯著放緩。核心PPI按年升幅由11月6.2%回落至5.5%，低於預期的5.6%。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.42厘跌至6.23厘，上周按揭申請宗數大幅增加27.9%，MBA 高級副總裁兼首席經濟學家Mike Fratantoni指出，按揭利率目前處於2022年9月以來的最低水平，比去年秋天的按揭利率峰值低約1個百分點。隨着進入春季購買季節的開始，較低的按揭利率和市場上更多的房屋供應，將有助於首次購房者的負擔能力。

===以下是1月17日數據===

美國紐約聯邦儲備銀行公布1月紐約州製造業調查指數報-32.9，遜預期的-8.6，較去年12月的-11.2進一步惡化，調查指出，紐約州商業活動急劇收縮， 新訂單和出貨量持續下降， 交貨時間保持穩定，庫存小幅上升， 就業增長停滯，平均每周工作時間縮短。 投產價格漲幅放緩，銷售價格漲幅也有所放緩。 展望未來，企業預計未來6個月的商業環境會有少少改善。

===以下是1月13日數據===

美國去年12月進口物價指數按月升0.4%，高於預期的跌0.9%，也為去年5月以來最大增幅，前值由跌0.6%修正至跌0.7%，按年升3.5%，高於預期的2.2%，前值為2.7%。

至於12月出口物價指數，按月跌2.6%，大幅低於預期的跌0.7%，前值由跌0.3%修正至跌0.4%，按月則升5%，低於預期的升7.3%，前值由6.3%修正至6.1%。

===以下是1月12日數據===

美國12月CPI按年升6.5%，符合市場預期，遠較11月份7.1%為低，按月則下跌0.1%，亦符合預期0.3%。至於核心通脹按年升5.7%，符合預期，前值為6%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為20.5萬人，低於市場預期21.5萬人，前值上修至20.6萬人。截至12月31日，持續申領人數為163.4萬人，少過預期的171萬人，前值上修至169.7萬人。

===以下是1月11日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周按揭申請宗數回升1.2%，主要是受加按申請影響，因為上周30年定息按揭利率由6.58厘跌至6.42厘，刺激了再融資活動。

===以下是1月10日數據===

美國代表小型商會的NFIB（National Federation of Independent Business）公布小型企業樂觀指數跌2.1點至89.8，低於預期的91.5，已連續12個月低於49年平均值98，老闆們對未來6個月經營情況好轉的預期惡化8個百份點，到淨負值51%，通脹仍然是最大的問題。

25%小型僱主認為人手難以填補，按月跌3點，但仍處歷史高水平；加售價的僱主回落8點至43%，亦是歷史高；對實際銷售額認為更高的老闆，跌2點至淨負值10%。

美國11月批發庫存終值為1%，符合市場預期及與初值相同。

美國11月消費信貸279.6億美元，超預期的250億美元，前值向上修訂，由270.78美元上修至291.21億美元。

===以下是1月6日數據===

12月份非農新增職位22.3萬份，遠超預期的20萬份，前值上修至25.6萬份。

12月失業率跌至3.5%，遠低於市場預期3.7%，前值上修至3.6%。12月平均時薪則按年升4.6%，升幅少過預期5%，前值下修至4.8%。

12月勞動參與率為62.3%，較預期62.2%及前值62.1%稍高。

12月ISM服務業指數為49.6，遠遜預期55

美國11月工廠訂單按年跌1.8%，低過預期跌1%

美國11月耐用品訂單終值按年跌2.1%，符合市場預期

===以下是1月3日數據===

美國勞工市場熾熱，俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠超預期，12月增加23.5萬人，遠高於預期的15萬人，前值上修至18.2萬人

12月首次申領失業救濟人數跌至20.4萬人，創3個月低，低於預期的22.5萬人，前值下修至22.3萬人。

Challenger公布美國12月份裁員人數，整體削減43,651份職位，按年增加1.29倍，裁員人數較11月有所回落。

美國11月貿易逆差錄得615億美元，較預期逆差630億美元及10月782億美元為少

===以下是1月3日數據===

美國勞工部公布11月JOLTS職位空缺1045.8萬份，多過預期1000.5萬份，前值上修至1051.2萬份。

美國12月ISM製造業指數為48.4，較市場預期48.5為低，前值為49。ISM新訂單指數由47.2跌至45.2，就業指數由48.4回升至51

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周按揭申請宗數下跌10.2%，較前周的負3.2%顯著放緩。上周30年定息按揭利率回升至6.58厘，前值為6.34厘。

===以下是1月3日數據===

美國12月製造業PMI終值維持46.2，符合市場預期，初值同為46.2。

===以下是12月30日數據===

美國12月芝加哥PMI升至44.9，遠勝市場預期40及前值37.2。

===以下是12月29日數據===

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.5萬人，符合市場預期。截至12月17日，持續申領人數為171萬人，高過預期的169萬人，前值上修至166.9萬人。

===以下是12月28日數據===

美國11月未完成交易房屋跌4%，12月聯儲里奇蒙製造業指數報1，高於預期的-10。

===以下是12月27日數據===

美國10月FHFA房價指數月率0%，好於預期跌0.8%，前值為升0.1%。美國10月S&P/CS20座大城市房價指數按年升8.64%，好於預期8%，前值10.43%。

另外，美國11月商品貿易逆差初值833億美元，少於預期967億美元。

===以下是12月23日數據===

美國11月PCE物價指數（Personal Consumption Expenditure Price Index）按年升5.5%，符市場預期，前值由6%上修至6.1%。按月則升0.1%，符預期，前值上修至0.4%。

11月核心PCE按年升4.7%，稍高於預期4.6%，低過前值5%。按月則升0.2%，符合市場預期，前值上修至0.3%。

11月個人收入按年升0.4%，較預期0.3%為佳，前值為0.7%。

11月個人支出按年僅升0.1%，少過市場預期0.2%，前值為0.8%。

11月耐用品訂單按年跌2.1%，跌幅遠超預期下跌1%，前值為跌1.1%。

美國12月密歇根大學消費者信心指數終值報59.7，較初值59.1為高。

美國11月新屋銷售年率計為64萬間，勝預期的60萬間，前值為63.2萬。

===以下是12月22日數據===

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.6萬人，低於市場預期，前值上修至21.4萬。截至12月03日，持續申領人數為167.2萬人，低於預期的167.5萬人。

美國第三季GDP終值為按季升3.2%，較上月公布的2.9%修正值再度上修，第三季個人開支終值亦上修至按季升2.3%。

美國11月領先指數為負1%，較市場預期負0.5%為低，亦較前值負0.8%為低。

===以下是12月21日數據===

美國12月經濟諮詢委員會消費信心由101.4大增至108.3，超預期的101。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率進一步跌至6.34厘，創3個月低，按揭申請宗數增加0.9%，較前周的3.2%放緩。

MBA高級副總裁兼首席經濟學家Mike Fratantoni 指，上周美國加息，但包括按揭利率在內的長期利率繼續有所下降，最新數據顯示新屋動工數字增速放緩，他預期明年需求會繼續疲弱，因為美國將陷入衰退。若按息及樓價持續下跌，將有更多購房者重回市場，因為負擔能力改善。

美國11月二手樓銷售以年率計跌至409萬間，按月跌7.7%，連跌10個月，較預期420萬間為低，前值為443萬間。

===以下是12月20日數據===

美國11月新屋動工以年率計為142.7萬間，按月跌0.5%，高於預期的140萬間，前值由142.5萬戶上修至143.4萬間。美國11月營建許可按月跌11.2%至134.2萬間，遠低於預期的148萬間，前值由152.6萬間下修至151.2萬間。房屋數據持續下跌，反映經濟增長將被拖累。營建許可顯著減少，也反映市場對房地產需求有減弱趨勢。

===以下是12月16日數據===

美國12月Markit製造業PMI跌至46.2，遜於預期的47.8，前值為47.7。服務業PMI為44.4，低於預期的46.5，前值為46.2。綜合PMI為44.6，低於預期的46.9，前值為46.4。

===以下是12月15日數據===

美國11月先期零售銷售按月跌0.6%，遜於預期的跌0.2%，前值為升1.3%。不含汽車，核心零售銷售為跌0.2%，遜於預期的升0.2%，前值修正為升1.2%。不計汽車及汽油，零售銷售按月跌0.2%，遜於預期，前值修正為升0.8%。

美國11月工業生產按月跌0.2%，低於預期0%，前值為負0.1%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.1萬人，低於市場預期。截至12月03日，持續申領人數為167.1萬人，高於預期的165萬人。

美國11月企業庫存按年升0.3%，較市場預期及前值0.4%為低。

===以下是12月14日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.41厘回升至6.42厘，仍接近1個月來的低位，按揭申請宗數較前周增加3.2%。

MBA副總裁兼副首席經濟學家Joel Kan 表示，在新增及加按一齊推動下，整體申請有所增加，不過，由於利率比1年前高出3厘，申請速度仍遠遠落後往年。他續指，房價升幅持續放緩，加上按揭利率進一步下降，可能會鼓勵更多買家在未來幾個月重返市場。

美國11月進口物價指數按月跌0.6%，跌幅多於市場預期的0.5%，前值為負0.2%，通脹有望進一步紓壓。

===以下是12月13日數據===

美國11月CPI按年升7.1%，低過市場預期的7.3%，遠較10月份7.7%為低，按月則上升0.1%，亦較預期0.3%為低。至於核心通脹按年升6%，亦低於預期的6.1%，前值為6.3%。

美國11月NFIB小型企業信心指數由91.3增加至91.9，超預期的90.5。

===以下是12月9日數據===

美國11月PPI最終需求按年升幅由8%回落至7.4%，但較預期7.2%為高；按月升幅0.3%，較預期的0.2%為高，反映11月批發成本未有如預期般顯著放緩。

核心PPI按年升幅由10月6.7%回落至6.2%，高於預期的5.9%。

美國12月密歇根大學消費者信心指數初值報59.1，遠高於預期57，前值為56.8。

美國10月批發存貨終值按月升0.5%，少過預期及初值0.8%。

===以下是12月8日數據===

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為23萬人，符合市場預期。截至11月26日，持續申領人數升至167.1萬人，高於預期的161.8萬人。

===以下是12月7日數據===

美國上周抵押貸款申請指數下降1.9%，較前一周跌0.8%。MBA指出，置業指數跌3%，前一周升3.8%；轉按指數升4.7%，前一周下降12.9%。至於30年期固定抵押貸款利率為6.41厘，前一周為6.49厘。

===以下是12月6日數據===

美國10月貿易逆差錄得782億美元，較預期逆差800億美元為少，但遠高於9月的逆差733億美元。

===以下是12月2日數據===

美國11月服務業PMI終值46.2，稍勝預期46.1；11月ISM服務業指數為56.5，遠勝預期53.5

美國10月工廠訂單按年升1%，高於預期0.7%。

美國10月耐用品訂單終值按年升1.1%，亦高過預期1%。

===以下是12月2日數據===

11月份非農新增職位26.3萬份，遠超預期的20萬份，前值由26.1萬份上修至28.4萬份。新增職位集中在休閒和酒店、醫療保健和政府部門等行業。

另外，11月失業率繼續維持3.7%，符合市場預期。

11月平均時薪按年錄得5.1%升幅，遠超預期4.6%，前值上修至5.6%；平均時薪按月升幅達0.6%，超預期0.3%，前值上修至0.5%。

===以下是12月1日數據===

Challenger公布美國11月份裁員人數，整體削減76835份職位，按年增加4.16倍，裁員人數為2021年1月以來最高。

美國10月PCE物價指數按年升6%，符合市場預期，前值為6.2%，按月升0.3%，較市場預期0.4%為低。

10月核心PCE物價指數按年升5%，符合市場預期，前值為5.1%，按月升0.2%，低於預期0.3%。

期內，個人收入按月升0.7%，高過預期0.4%，個人支出按月升0.8%，符合預期。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.5萬人，低過於預期23.5萬人，前值上修至24.1萬人。截至11月19日，持續申領人數升至160.8萬人，高於預期的157萬人。

美國11月製造業PMI終值上修至47.7，初值為47.6。

美國11月ISM製造業指數為49，較市場預期49.7為低，前值為50.2。ISM新訂單指數由49.2跌至47.2，就業指數由50跌至48.4

===以下是11月30日數據===

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠遜預期，11月增加12.7萬人，遠低於預期的20萬人，前值為23.9萬人。

美國勞工部公布10月JOLTS職位空缺1033.4萬份，多過預期1025萬份，前值下修至1068.7萬份。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年固定按揭貸款利率下降至6.49厘，過去4星期已下降57點子。MBA按揭貸款申請跌0.8%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家 Joel Kan 說， 國內外經濟走弱，應該會導致通脹放緩，並讓聯邦儲備局放慢加息步伐。 感恩節假期調整後購買活動略有增加，但利率下降仍不足以恢復再融資活動。

美國公布第三季GDP修訂值，按季由2.6%上修至2.9%，超預期的2.8%。個人消費支出增長1.7%，超預期的1.6%。

美國10月批發存貨按月升0.8%，超預期0.5%；美國10月零售庫存按月跌0.2%，遠低於預期增0.5%。

美國11月芝加哥PMI跌至37.2，遠低於預期47，前值為45.2。

美國10月成屋待完成銷售按月跌4.6%，跌幅較預期5.3%為少，前值為跌10.2%

===以下是11月29日數據===

美國消費信心進一步減弱，11月經濟諮詢委員會消費信心由102.2跌至100.2，仍優於預期的100。

美國9月FHFA房價指數按月回升0.1%，好於預期跌1.2%，前值為跌0.7%。美國S&P/CS20座大城市房價指數按年升10.4%，大致符預期，前值修正為13.1%，經季調後按月跌1.2%，符預期。

===以下是11月23日數據===

美國11月製造業PMI初值僅47.6，遠遜預期50，前值為50.4；服務業PMI為46.1，同樣差過預期48，前值47.8。

美國10月耐用品訂單初值由增0.3%升至1%，高於預期的0.4%。核心耐用品訂單亦上升0.5%，好過預期。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為24萬人，遠高於預期22.5萬人，前值上修至22.3萬人。截至11月12日，持續申領人數升至155.1萬人，高於預期的152萬人，前值上修至150.3萬人。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年固定抵押貸款利率下降至6.67厘，連續兩周回落，亦較1個月前高位7.16厘下跌近0.5個百分點。按揭申請宗數按周回升2.2%，其中樓市買家申請增加3%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家 Joel Kan 表示，按揭利率下跌會提高買家的購買力，上周購買和再融資申請均略有回升。

===以下是11月22日數據===

美國11月里士滿聯儲製造業指數報負9，遜預期負8，前值為負10。

===以下是11月18日數據===

美國10月二手樓銷售以年率計跌至443萬間，按月跌5.9%，連跌9個月，表現比預期好，不過，不計疫情期間，銷售為2011年12月以來最低。成交中位數為37.9萬美元，按年升6.6%，但速度已放緩，年初時增速達20%。

10月份房屋庫存下降 0.8%至122萬間。按照目前的銷售速度，未售出庫存的供應量為3.3個月，高於9月份的3.1個月和一年前的2.4個月。

美國10月領先指數由跌0.5%加速至跌0.8%，超預期。

===以下是11月17日數據===

11月費城聯儲製造業指數遠遜預期 美10月新屋動工下跌

美國10月新屋動工以年率計為142.5萬間，按月跌4.2%，高於預期的141.1萬間，前值由143.9萬戶上修至148.8萬間。美國10月營建許可按月跌2.4%至152.6萬間，高於預期的151.4萬間，前值為156.4萬間。房屋數據下跌跌，反映經濟增長將被拖累。

11月費城聯儲製造業指數由-8.7下降至-19.4，遠遜預期負6。

===以下是11月16日數據===

美國按息下跌，樓市按揭需求回升，美國30年定息按揭由7.14厘跌至6.9厘，按揭申請宗數按周回升2.7%，其中樓市買家申請增加4%。

美國10月零售銷售按月增長1.3%，高於預期的升1%，創今年2月以來最大升幅，前值為持平。核心零售銷售增長回升，增1.3%，遠超預期0.5%；不計汽車及車的零售銷售增長由0.3%回升至0.9%，同樣超預期0.2%。

===以下是11月15日數據===

美國11月紐約州製造業調查指數為4.5，遠高於預期負6，前值為負9.1。

美國10月PPI最終需求由8.4%回落至8%，較預期8.3%為少；按月維持0.2%，亦較預期的0.4%為低，反映10月批發成本放緩。

核心PPI按年6.7%，低於預期的7.2%，前值為7.1%。

===以下是11月11日數據===

美國11月密歇根大學消費者信心指數初值報54.7，遠低於預期59.5，前值為59.8。

===以下是11月10日數據===

美國10月CPI按年升7.7%，低過市場預期的7.9%，遠較9月份8.2%為低，按月則上升0.4%，亦較預期0.6%為低。至於核心通脹按年升6.3%，亦低於預期的6.5%，前值為6.6%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.5萬人，高於預期22萬人，前值上修至21.8萬人。截至10月29日，持續申領人數升至149.3萬人，高於預期的149.2萬人，前值上修至148.7萬人。

===以下是11月9日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年固定抵押貸款利率回升至7.14厘，抵押貨款申請按周跌0.1%，跌幅繼續放緩。其中再融資指數仍跌4%，而購買指數則回升1%。

MBA首席經濟學家 Joel Kan表示， 購房申請在連續六周下降後首次回升，但仍接近 2015 年的低點，因為購房者仍因利率上升和持續的經濟不確定性，而處於觀望狀態。 再融資繼續下降，該指數續觸及 2000 年 8 月以來的最低水平。

===以下是11月8日數據===

美國10月NFIB小型企業信心指數91.3 低於預期

美國10月NFIB小型企業信心指數報91.3，稍低於預期的91.4，前值為92.1。

===以下是11月7日數據===

美國聯儲局公布9月消費者信貸增幅放緩，按月增幅由301.85億美元跌至249.76億美元，遠低於預期的249.76億美元。反映信用卡餘額增速下跌。其中，循環信貸增加83億美元，至1.162萬億美元；非循環信貸增加167億美元，至3.539萬億美元。

===以下是11月4日數據===

10月非農職位增幅放緩、失業率升

10月份非農新增職位由31.5萬份跌至26.1萬份，仍超預期的19.5萬份。另外，失業率由3.5%增至3.7%，高於預期3.6%。市場同時有轉差及勞工市場仍強勁兩種解讀。

美國10月平均時薪按年由升5%放緩至升4.7%，符合市場預期。按月則由0.3%升至0.4%，高於預期。

值得留意的是，就業參與率下跌至62.2%，就業不足率由由6.7%升至6.8%。

===以下是11月3日數據===

美國9月份工廠訂單按月跌0.3%，符合市場預期，前值無變動。

美國10月ISM服務業指數為54.4，遜預期55.3，前值為56.7

美國10月標普全球美國服務業PMI終值47.8，高於預期及前值46.6。

美國9月貿易逆差錄得733億美元，較預期逆差722億美元為多，亦遠多於8月的逆差672億美元。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為維持21.7萬人，低於預期22萬人。截至10月22日，持續申領人數升至148.5萬人，高於預期的145萬人，前值143.8萬人。

Challenger公布美國10月份裁員人數，整體削減33843份職位，按年增加48.3%，裁員人數為2021年2月以來最高。

===以下是11月2日數據===

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動超預期，10月增加23.9萬人，高於預期的18.5萬人，前值為20.8萬人。大部分來自休閒和酒店業，該行業增加了21萬個職位，行業工資上漲了11.2%，反映了行業的復甦，不過，仍低於疫情前水平。整體工資較一年前上漲7.7%，僅略低於9月份的增速0.1個百分點。

ADP 首席經濟學家Nela Richardson表示， 這是一個經濟復甦非常強勁的數字，但招聘的範圍並不廣泛，對利率敏感的商品生產商正在收縮，轉工人士亦要求較低的人工增幅。雖然看到聯儲局打擊需求的早期跡象，但它只影響勞動力市場的某些部份。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，按揭貸款申請宗數按周再跌0.5%，購買申請指數是2014年以來最低水平，30年定息按揭貸款利率（647,200 美元或以下）從20年高位回落，由7.16厘回落至7.06厘，仍處7厘以上，反映高利率及高樓價下，樓市買家繼續減少。

===以下是11月1日數據===

美國勞工部公布9月JOLTS職位空缺1071.7萬份，多過預期975萬份，前值上修至1028萬份。市場認為，勞工市場對儲局來說，仍然過熱，加息之下仍未見多大的冷卻。

辭職人數下降至 410 萬，但仍異常高。辭職人數已連續 15 個月超過 400 萬。 當人們認為找到一份更好的工作很容易時，他們會更頻繁地辭職。

每個失業工人的空缺職位數量微升至 1.9 個。聯儲局正在密切關注這數字，並希望它更接近 1.2 左右的歷史標準。 儲局官員擔心勞動力短缺導致工資飈升，並加劇了通脹。

美國10月製造業PMI終值上修至50.4，初值為49.9。

美國10月ISM製造業指數為50.2，較市場預期50為高，前值為50.9。ISM新訂單指數由47.1跌至49.2，就業指數由48.7升至50

===以下是10月28日數據===

美國公布10月達拉斯聯儲製造企業活動指數由-17.2進一步跌至-19.4。

===以下是10月28日數據===

美國10月密歇根大學消費者信心指數終值 59.9，預期59.6，好過市場預期，前值59.8。

美國9月成屋簽約銷售指數按月跌10.2%，遠多於預期跌4%，遜預期，前值為負2%，連續4個月錄得負值，創2020年4月以來新低。

美國9月PCE物價指數按年升6.2%，低於預期的6.3%，前值為6.2%，按月維持升0.3%，符合市場預期。

9月核心PCE物價指數按年升5.1%，低於預期的5.2%，前值為4.9%，按月升0.5%，符合預期，前值由0.6%修正為0.5%。

期內，個人收入按月升0.4%，符預期，前值由0.3%上修至0.4%，個人支出按月升0.6%，略高於預期的0.4%，前值由0.4%上修至0.6%。

===以下是10月27日數據===

美國公布第三季GDP初值，按季由負0.6上升至增2.6%，超預期的2.4%。個人消費支出增長1.4%，超預期的1%。

美國上周首次申領失業救濟人數由21.4萬升至21.7萬，惟仍低於預期的22萬。連續申領失業救濟人數由138.3萬升至143.8萬人。

美國耐用品訂單增長由0.2%升至0.4%，惟低於預期的0.6%。核心耐用品訂單更下跌0.5%，差於預期。

===以下是10月26日數據===

美國9月新屋銷售年率計為60.5萬間，勝預期的58萬間，前值為68.5萬。

美國9月批發商貿易庫存按月升0.8%，升幅少過預期1%，前值為1.3%。

美國MBA（Mortgage Bankers Association）發布，截至10月21日，美國30年定息按揭升至7.16厘，創2001年以來最高，連續10周上升。MBA抵押貸款申請跌1.7%，跌幅進一步放緩，其中轉按申請持平，購買後按揭申請跌2.3%。

===以下是10月25日數據===

美國8月FHFA房價指數按月跌0.7%，預期及前值均為跌0.6%，連跌兩個月。

美國10月里士滿聯儲製造業指數報負10，遠遜預期負5，創2020年5月以來新低，前值為0。

===以下是10月24日數據===

美國公布10月份PMI初值，製造業PMI由52回落至49.9，差過預期的51，服務業PMI由49.3急跌至46.6，同樣遠低過預期的49.5。綜合PMI由49.5跌至47.3，預期49.2。

===以下是10月20日數據===

美國上周首領失業救濟人數由22.6萬人跌至21.4萬人，連續申領失業救濟人數由136.4萬人升至138.5萬人。

10月費城聯儲製造業指數由-9.9回升至-8.7。

美國9月二手樓銷售以年率計為471萬間，稍超預期470萬間，按月跌1.5%。

美國9月領先指數為負0.4%，較預期負0.3%為低，前值為負0.3%。

===以下是10月19日數據===

美國9月新屋動工為143.9萬戶，按月跌8.1%，遠低於預期的146.1萬戶，前值由157.5下修至156.6萬戶。美國9月營建許可按月跌1.4%至156.4萬戶，高於預期的153萬戶，前值為151.7萬戶上修至154.2萬戶。

房屋數據疲弱，反映經濟增長將被拖累。

MBA抵押貸款申請按周再跌4.5%，30年固定按揭利率升至6.94厘。

===以下是10月18日數據===

美國10月NAHB房產市場指數為38，創2020年5月以來新低，遠低於預期的43，前值為46，該指數已連跌10個月，創2007年美國樓市崩塌以來最大跌幅。

美國9月工業生產按月升0.4%，高於預期0.1%，前值為負0.2%。

美國9月產能利用率為80.3%，較市場預期及前值80%為高。

===以下是10月17日數據===

美國10月紐約州製造業調查指數為負9.1，較預期負4.3低，前值為負1.5。

===以下是10月14日數據===

美國9月零售銷售按月增長持平，低於預期的升0.2%，前值0.3%。不過，核心零售銷售增長回升，增0.1%，超預期的負增長；不計汽車及車的零售銷售增長由0.6%放緩至0.3%，仍超預期。數據顯示，食品飲料、健康護理、非商店零售、百貨店及綜合賣場按月見增長，而食品飲料、綜合賣場及非商店零售各佔零售總額1成以上。

美國10月密歇根大學消費者信心指數初值報59.8，為今年4月以來新高，高過預期58.8，前值為58.6。

美國8月企業存貨按月升0.8%，較預期0.9%為低，前值為0.6%。

美國9月進口物價指數按月跌1.2%，跌幅較預期1.1%為多，前值為負1%。

===以下是10月13日數據===

美國9月CPI按年回落0.1個百分點至8.2%，但高於市場預期的8.1%，按月升0.4%，也高於市場預期的0.2%。至於核心通脹，按年升幅較7月走高0.3個百分點至6.6%，高於預期的6.5%，按月升0.6%，高於預期的0.4%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.8萬人，高於預期22.5萬人。截至10月1日，持續申領人數升至136.8萬人，高於預期的136.5萬人。

===以下是10月11日數據===

美國9月PPI最終需求由8.7%回落至8.5%，超預期的8.4%；按月0.4%，超預期的0.2%，前值為跌0.2%，反映9月批發成本按月加速。

核心PPI按年7.2%，低於預期的7.3%，按月為0.3%。

美國按揭貸款申請按周跌2%，30年期固定抵押貸款利率由6.75厘增加6.81厘。

===以下是10月11日數據===

美國9月NFIB小型企業信心指數報92.1，超預期的91.3，前值為91.8。

===以下是10月7日數據===

美國9月份非農就業職位增加26.3萬份，超預期的25.5萬份，前值為31.5萬份。其中教育及衛生服務增加9萬職，娛樂、休閒及酒店增8.3萬職。失業率跌至3.5%，低過預期及前值3.7%。

美國8月平均每小時工資按年升5%，符合市場預期，前值為升5.2%。美國9月就業參與率為62.3%，稍低於預期62.4%，前值為62.4%。

美國8月批發庫存終值按月升1.3%，符合市場預期，前值為1.3%。

===以下是10月6日數據===

Challenger公布美國9月份裁員人數，整體削減29989份職位，按年增加67.6%，其中，零售業削減9273份職位，按年大增11.6倍，9月起為傳統消費旺季，行業應部署增加人手應付，數據反映經濟受壓，科技及服務業削減4212及2308份職。

該機構指出，招聘正在放緩，裁員事件開始發生， 房地產市場降溫和聯儲局加息正在導致銀行和貸款機構裁員。 對經濟衰退的擔憂，導致不確定性增加，各行各業的公司開始重新評估人員需求。

美國9月 顧主計劃招聘38萬名工人，按年大跌59.6%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.9萬人，高於預期20.3萬人，前值修正至19萬人。截至9月24日，持續申領人數升至136.1萬人，高於預期的135萬人，前值修正至134.6萬人。

===以下是10月5日數據===

美國樓市數據續弱，截至9月30日一周，MBA抵押貸款申請大跌14.2%，2020年3月以來最大跌幅，其中再融資跌17.8%，購買跌12.6%，30年定息按揭利率升到6.7厘，創2006年以來新高。

勞工數據佳，美國公布9月俗稱小非農的ADP就業人數增加20.8萬人，超預期的20萬人，前值大幅上調至18.5萬人。

美國8月貿易逆差錄得674億美元，少於7月的逆差707億美元，及市場預期的逆差677億美元。

美國9月標普全球美國服務業PMI終值49.3，高於預期及前值49.2

美國9月ISM服務業指數為56.7，勝預期56，前值為56.9

===以下是10月4日數據===

美國公布8月JOLTS職位空缺1005.3萬份，低於預期1108.8萬份，前值向下修訂為1117萬份，反映就業市場再降溫。

美國8月份工廠訂單無變動，前值為跌1%。

美國8月份耐用品訂單終值跌0.2%，與初值數據不變。

===以下是10月3日數據===

美國9月ISM製造業指數為50.9，遠較市場預期52.1為低，前值為52.8。ISM新訂單指數由51.3跌至47.1，就業指數由54.2跌至48.7，低於預期。

美國9月標普全球美國製造業PMI終值為52，高於初值的51.8。

===以下是9月30日數據===

美國9月芝加哥PMI為45.7，跌穿榮枯線，遠低於預期51.8，前值為52.2。

美國9月密歇根大學消費者信心指數終值 58.6，預期59.5，差過市場預期，前值為59.5.

美國8月PCE物價指數按年升6.2%，較預期6%為高，前值為6.3%。按月升0.3%，市場預期升0.1%，前值為負0.1%。

美國8月核心PCE物價指數按年升4.9%（圖），為今年4月以來最大升幅，高過預期4.7%，前值為4.6%。按月升0.6%，同樣較預期0.5%為高，前值為0.1%。

===以下是9月29日數據===

美國第二季實際GDP年化按季終值為負0.6%，符合市場預期，前值為負0.6%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為19.3萬人，低於預期21.5萬人，前值為21.3萬。截至9月10日，持續申領人數跌至134.7萬人，低於預期的138.5萬人，前值為137.9萬人。

===以下是9月28日數據===

美國8月成屋簽約銷售指數按月跌2%，預期跌1.5%，遜預期，前值為負1%。

美國商務部公布，美國8月份商品貿易逆差由902億美元收窄至873億美元，按月減少3.2%，少於市場預期的890億美元，也為自2021年10月以來的最低水平。

期內，進口下降1.7%，出口跌0.9%。批發商貿易庫存上升1.3%，零售貿易庫存增加1.4%。

另外，美國9月23日止一周，MBA抵押貸款申請活動指數跌3.7%，前值為升3.8%。

===以下是9月27日數據===

美國9月諮商會消費者信心指數由103.6升至108，近4個月最佳，反映儲局加息未礙消費，對通脹形成壓力。

美國8月耐用品訂單按月跌0.2%，跌幅較預期負0.3%為少，前值為負0.1%。

美國7月FHFA房價指數按月跌0.6%，預期為持平，結束2020年5月以來的升勢。

美國8月新屋銷售年率計為68.5萬間，遠勝預期的50萬間，前值為51.1萬。

美國8月里士滿聯儲製造業指數報0，遠勝預期負10，前值為負8。

===以下是9月26日數據===

美國8月芝加哥聯儲全國活動指數為0，較預期0.23及前值0.27為低。

美國9月達拉斯聯儲製造企業活動指數為負17.2，較預期負9為低，前值為負12.9。

===以下是9月23日數據===

美國公布9月份PMI初值，製造業PMI由51.1回升至51.8，好過預期的51，服務業PMI由44.6急升至49.2，遠超預期的45.5。綜合PMI由46.1回升至49.3，前值44.6。

===以下是9月22日數據===

美國8月領先指數為負0.3%，雖然為今年3月以來新高，但仍較預期負0.1%為低，前值為負0.4%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.3萬人，低於預期21.7萬人，前值同為21.3萬。截至9月10日，持續申領人數跌至137.9萬人，低於預期的141.8萬人，前值為140.3萬人。

===以下是9月21日數據===

美國8月二手樓銷售以年率計為480萬間，超預期，按月跌0.4%。

MBA抵押貸款申請按周回升3.8%，扭轉自7月以來的下跌趨勢，或反映市民入市意願回升。

不過，30年樓宇按揭突破6厘，截至9月15日，報6.02厘，自2008年底以來高。

===以下是9月20日數據===

美國8月新屋開工為157.5萬戶，按月升10.2%，遠高於預期的152.7萬戶，前值由144.6萬戶下修至140.4萬戶。美國8月營建許可按月跌10%至151.7萬戶，為2020年8月以來新低，低於預期的160.4萬戶，前值為167.4萬戶上修至168.5萬戶。

===以下是9月19日數據===

美國9月NAHB房產市場指數為46，創2020年5月以來新低，也低於預期的47，前值為49，該指數已連跌9個月，創2007年美國樓市崩塌以來最大跌幅。

===以下是9月16日數據===

美國9月密歇根大學消費者信心指數初值報59.5，為今年4月以來新高，但仍低於預期60，前值為58.2。密歇根大學1年通脹預期初值為4.6%，符預期，前值為4.8%。

===以下是9月15日數據===

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.3萬人，低於預期22.7萬人，並連續五周改善，前值為22.2萬。

截至9月3日，持續申領人數跌至140.3萬人，低於預期的147.8萬人，前值為147.3萬人。

美國8月零售銷售按月升0.3%，高於預期的負0.1%，前值由0%向下修訂至負0.4%。不包括汽車的核心零售銷售按月跌0.3%，較預期0%為低。

美國9月紐約州製造業調查指數為負1.5，較預期負12.9為高，前值為負31.3。

美國9月費城聯儲製造業指數為負9.9，低於預期2.8，前值為6.2。

美國8月進口物價指數按月為負1%，預期為負1.3%為高，前值為負1.4%。8月出口物價指數則按月為負1.6%，跌幅多於預期負1.1%，前值為負3.3%。

美國8月工業生產按月跌0.2%，遜預期，市場原預期按月持平，前值為0.6%

美國7月商業庫存按月升0.6%，符合市場預期，前值為1.4%

===以下是9月14日數據===

美國8月PPI最終需求按年升8.7%，低於預期的8.8%，前值為9.8%，按月變幅為負0.1%，符合市場預期，前值為負0.5%

至於8月核心PPI，按年升7.3%，高於市場預期7.0%，前值為7.6%，按月升0.4%，略高於預期0.3%，前值上修至0.3%。

===以下是9月13日數據===

美國8月CPI按年回落0.2個百分點至8.3%，但高於市場預期的8%，按月升0.1%，也高於市場預期的縮0.1%。至於核心通脹，按年升幅較7月走高0.4個百分點至6.3%，高於預期的6.1%，按月升0.6%，高於預期的0.3%。

===以下是9月12日數據===

美國8月1年期消費者通脹預期由6.2%放緩至5.7%，3月8月通脹預期由3.2%回落至2.8%。

===以下是9月9日數據===

美國7月批發庫存終值按月升0.6%，較預期0.8%為低，前值為0.8%。

===以下是9月8日數據===

美國7月消費信貸為238.1億美元，較預期320億美元為低，前值為401.54億美元

===以下是9月7日數據===

美國7月貿易逆差錄得707億美元，少於6月的逆差796億美元，但略多於市場預期的逆差703億美元。期內，整體出口上升0.2%至創紀錄的2593億美元，而進口則下降2.9%，接近3300億美元。

7月貿易逆差為2021年10月以來最小逆差，也是連續第四個月收縮，反映出商品進口價值下降和出口略有回升。

===以下是9月6日數據===

美國8月標普全球美國服務業PMI終值43.7，較預期44.2及初值的44.1為低，同時創2020年6月以來新低。

美國8月ISM服務業指數為56.9，遠勝預期55.3，前值為56.7。

===以下是9月2日數據===

美國8月份非農就業職位增加31.5萬個，高於預期30萬個，創2021年4月以來最低增幅，亦低於7月52.8萬個。美國8月份失業率按月升0.2百分點至3.7%，較預期3.5%為高。

美國8月平均每小時工資按年5.2%，較預期5.3%稍低，前值為5.2%。就業參與率為62.4%，較預期62.2%為高，前值為62.1%。

美國7月工廠訂單按月跌1%，遠遜預期0.2%，為2020年4月以來最大跌幅，前值為2%。

美國勞工部長認為通脹正朝著正確方向發展，儘管聯儲局加息，就業人數仍將繼續上升，指聯儲局將會保持謹慎，採取獨特的方法應對通脹。

===以下是9月1日數據===

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為23.2萬人，低於預期24.8萬人，並連續3周改善。截至8月25日，持續申領人數升至143.8萬人，符預期。

美國第二季非農業生產力按年跌4.1%，低於預期跌4.3%，前期為4.6%。第二季單位勞工成本按年升10.2%，低於預期10.5%，前值為10.8%

美國8月標普全球美國製造業PMI為51.5，較預期51.3為高，7月終值為52.2。

美國8月ISM製造業指數為52.8，較市場預期52為高，前值為52.8。