【美國經濟數據】美國4月進口物價指數按月持平　出口物價升0.6%　均低於預期

美國4月進口物價指數按月無升跌，低於預期的升0.6%，前值修正為2.9%；按年升12%，低於預期的12.3%，前值修正為13%。

美國4月出口物價指數按月升0.6%，低於預期的0.7%，前值修正為4.1%；按年則升18%，高於預期的19.2%，前值修正為18.6%。

===以下是5月11日數據===

美國4月PPI按年升11%，高於預期升10.7%，前值升11.2%，按月升0.5%，符合預期，前值1.4%。至於核心PPI，按年升8.8%，略低於預期的8.9%，前值為9.2%，按月升0.4%，低於預期的0.7%，前值為1%。

===以下是5月11日數據===

美國4月CPI按年升8.3%，高於預期的8.1%，前值為8.5%，按月升0.3%，高於預期的0.2%，前值為1.2%。美國4月核心CPI按年升6.2%，高於預期的6%，前值為6.5%，按月升0.6%，高於預期的0.4%，前值為0.3%。

===以下是5月9日數據===

美國3月份批發庫存終值按月升2.3%，與前值相同。

===以下是5月6日數據===

美國4月季調後非農就業人口增加42.8萬人，為2021年9月以來最小增幅，亦好於預期的38萬人，前值下修至42.8萬人。美國4月失業率為3.6%，略高於預期的3.5%，前值為3.6%。

美國4月平均時薪按月升0.3%，創2021年3月以來新低，也低於預期的0.4%，前值上修至0.5%，按年則升5.5%，符合預期。

===以下是5月4日數據===

美國4月Markit服務業PMI终值為55.6，好於預期，前值為54.7。而美國4月ISM非製造業指數為57.1，低於市場預期的58.5， 前值為為58.3。

美國3月貿易逆差擴大至1098億美元，高於預期的1070億美元，也是紀錄以來最大逆差，前值為892億美元。其中，3月出口為2417.2億美元，前值為2286億美元，3月進口則為3515億美元，前值為3178億美元。美國4月份ISM非製造業指數報57.1，低於前月的58.3，亦不及預期的58.5。

美國4月ADP就業人數增加24.7萬人， 遠遜預期的38.3萬人，創2021年2月以來最小就業人數增幅，前值為45.5萬人。分析指，隨著經濟接近充分就業，美國勞動力市場復甦出現放緩的跡象。

另外，美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數升2.5%，前一周跌8.3%。MBA指出，置業指數漲4.1%，前一周跌7.6%；轉按指數升0.2%，前一周跌9%。至於30年期固定抵押貸款利率為5.36%，前一周為5.37%。

===以下是5月3日數據===

美國3月份工廠訂單增加2.2%，高於預期的升1.2%，亦較前月的跌0.5%佳。

美國3月份耐用品訂單終值升1.1%，高於初值的升0.8%。扣除運輸的耐用品訂單升1.4%，優於前值的1.1%。扣除飛機的非國防耐用品訂單升1.3%，同樣較初值的1%高。

===以下是5月2日數據===

美國4月份ISM製造業指數報55.4，低於前月的57.1，亦不及預期的57.6。ISM新訂單及ISM就業指數分別報53.5及50.9，均低於預期。ISM銷售價格指數報84.6，低於預期的87.4，前值為87.1。

美國3月份建築開支升0.1%，低於前月的0.5%，亦遜預期的0.8%。

相關文章：

【美國經濟數據】美國3月PCE物價指數按年升6.6% 低於預期

【美國經濟數據】美國2月核心PCE物價指數按年升5.4% 略低預期

【美國經濟數據】美國1月核心PCE物價指數增長5.2% 創近40年新高