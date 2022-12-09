【美國經濟數據】美國11月PPI升幅超預期　12月密大市場氣氛勝預期

美國11月PPI最終需求按年升幅由8%回落至7.4%，但較預期7.2%為高；按月升幅0.3%，較預期的0.2%為高，反映11月批發成本未有如預期般顯著放緩。

核心PPI按年升幅由10月6.7%回落至6.2%，高於預期的5.9%。

美國12月密歇根大學消費者信心指數初值報59.1，遠高於預期57，前值為56.8。

美國10月批發存貨終值按月升0.5%，少過預期及初值0.8%。

===以下是12月8日數據===

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為23萬人，符合市場預期。截至11月26日，持續申領人數升至167.1萬人，高於預期的161.8萬人。

===以下是12月7日數據===

美國上周抵押貸款申請指數下降1.9%，較前一周跌0.8%。MBA指出，置業指數跌3%，前一周升3.8%；轉按指數升4.7%，前一周下降12.9%。至於30年期固定抵押貸款利率為6.41厘，前一周為6.49厘。

===以下是12月6日數據===

美國10月貿易逆差錄得782億美元，較預期逆差800億美元為少，但遠高於9月的逆差733億美元。

===以下是12月2日數據===

美國11月服務業PMI終值46.2，稍勝預期46.1；11月ISM服務業指數為56.5，遠勝預期53.5

美國10月工廠訂單按年升1%，高於預期0.7%。

美國10月耐用品訂單終值按年升1.1%，亦高過預期1%。

===以下是12月2日數據===

11月份非農新增職位26.3萬份，遠超預期的20萬份，前值由26.1萬份上修至28.4萬份。新增職位集中在休閒和酒店、醫療保健和政府部門等行業。

另外，11月失業率繼續維持3.7%，符合市場預期。

11月平均時薪按年錄得5.1%升幅，遠超預期4.6%，前值上修至5.6%；平均時薪按月升幅達0.6%，超預期0.3%，前值上修至0.5%。

===以下是12月1日數據===

Challenger公布美國11月份裁員人數，整體削減76835份職位，按年增加4.16倍，裁員人數為2021年1月以來最高。

美國10月PCE物價指數按年升6%，符合市場預期，前值為6.2%，按月升0.3%，較市場預期0.4%為低。

10月核心PCE物價指數按年升5%，符合市場預期，前值為5.1%，按月升0.2%，低於預期0.3%。

期內，個人收入按月升0.7%，高過預期0.4%，個人支出按月升0.8%，符合預期。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.5萬人，低過於預期23.5萬人，前值上修至24.1萬人。截至11月19日，持續申領人數升至160.8萬人，高於預期的157萬人。

美國11月製造業PMI終值上修至47.7，初值為47.6。

美國11月ISM製造業指數為49，較市場預期49.7為低，前值為50.2。ISM新訂單指數由49.2跌至47.2，就業指數由50跌至48.4

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===以下是11月30日數據===

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠遜預期，11月增加12.7萬人，遠低於預期的20萬人，前值為23.9萬人。

美國勞工部公布10月JOLTS職位空缺1033.4萬份，多過預期1025萬份，前值下修至1068.7萬份。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年固定按揭貸款利率下降至6.49厘，過去4星期已下降57點子。MBA按揭貸款申請跌0.8%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家 Joel Kan 說， 國內外經濟走弱，應該會導致通脹放緩，並讓聯邦儲備局放慢加息步伐。 感恩節假期調整後購買活動略有增加，但利率下降仍不足以恢復再融資活動。

美國公布第三季GDP修訂值，按季由2.6%上修至2.9%，超預期的2.8%。個人消費支出增長1.7%，超預期的1.6%。

美國10月批發存貨按月升0.8%，超預期0.5%；美國10月零售庫存按月跌0.2%，遠低於預期增0.5%。

美國11月芝加哥PMI跌至37.2，遠低於預期47，前值為45.2。

美國10月成屋待完成銷售按月跌4.6%，跌幅較預期5.3%為少，前值為跌10.2%

===以下是11月29日數據===

美國消費信心進一步減弱，11月經濟諮詢委員會消費信心由102.2跌至100.2，仍優於預期的100。

美國9月FHFA房價指數按月回升0.1%，好於預期跌1.2%，前值為跌0.7%。美國S&P/CS20座大城市房價指數按年升10.4%，大致符預期，前值修正為13.1%，經季調後按月跌1.2%，符預期。

===以下是11月23日數據===

美國11月製造業PMI初值僅47.6，遠遜預期50，前值為50.4；服務業PMI為46.1，同樣差過預期48，前值47.8。

美國10月耐用品訂單初值由增0.3%升至1%，高於預期的0.4%。核心耐用品訂單亦上升0.5%，好過預期。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為24萬人，遠高於預期22.5萬人，前值上修至22.3萬人。截至11月12日，持續申領人數升至155.1萬人，高於預期的152萬人，前值上修至150.3萬人。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年固定抵押貸款利率下降至6.67厘，連續兩周回落，亦較1個月前高位7.16厘下跌近0.5個百分點。按揭申請宗數按周回升2.2%，其中樓市買家申請增加3%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家 Joel Kan 表示，按揭利率下跌會提高買家的購買力，上周購買和再融資申請均略有回升。

===以下是11月22日數據===

美國11月里士滿聯儲製造業指數報負9，遜預期負8，前值為負10。

===以下是11月18日數據===

美國10月二手樓銷售以年率計跌至443萬間，按月跌5.9%，連跌9個月，表現比預期好，不過，不計疫情期間，銷售為2011年12月以來最低。成交中位數為37.9萬美元，按年升6.6%，但速度已放緩，年初時增速達20%。

10月份房屋庫存下降 0.8%至122萬間。按照目前的銷售速度，未售出庫存的供應量為3.3個月，高於9月份的3.1個月和一年前的2.4個月。

美國10月領先指數由跌0.5%加速至跌0.8%，超預期。

===以下是11月17日數據===

11月費城聯儲製造業指數遠遜預期 美10月新屋動工下跌

美國10月新屋動工以年率計為142.5萬間，按月跌4.2%，高於預期的141.1萬間，前值由143.9萬戶上修至148.8萬間。美國10月營建許可按月跌2.4%至152.6萬間，高於預期的151.4萬間，前值為156.4萬間。房屋數據下跌跌，反映經濟增長將被拖累。

11月費城聯儲製造業指數由-8.7下降至-19.4，遠遜預期負6。

===以下是11月16日數據===

美國按息下跌，樓市按揭需求回升，美國30年定息按揭由7.14厘跌至6.9厘，按揭申請宗數按周回升2.7%，其中樓市買家申請增加4%。

美國10月零售銷售按月增長1.3%，高於預期的升1%，創今年2月以來最大升幅，前值為持平。核心零售銷售增長回升，增1.3%，遠超預期0.5%；不計汽車及車的零售銷售增長由0.3%回升至0.9%，同樣超預期0.2%。

===以下是11月15日數據===

美國11月紐約州製造業調查指數為4.5，遠高於預期負6，前值為負9.1。

美國10月PPI最終需求由8.4%回落至8%，較預期8.3%為少；按月維持0.2%，亦較預期的0.4%為低，反映10月批發成本放緩。

核心PPI按年6.7%，低於預期的7.2%，前值為7.1%。

===以下是11月11日數據===

美國11月密歇根大學消費者信心指數初值報54.7，遠低於預期59.5，前值為59.8。

===以下是11月10日數據===

美國10月CPI按年升7.7%，低過市場預期的7.9%，遠較9月份8.2%為低，按月則上升0.4%，亦較預期0.6%為低。至於核心通脹按年升6.3%，亦低於預期的6.5%，前值為6.6%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.5萬人，高於預期22萬人，前值上修至21.8萬人。截至10月29日，持續申領人數升至149.3萬人，高於預期的149.2萬人，前值上修至148.7萬人。

===以下是11月9日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年固定抵押貸款利率回升至7.14厘，抵押貨款申請按周跌0.1%，跌幅繼續放緩。其中再融資指數仍跌4%，而購買指數則回升1%。

MBA首席經濟學家 Joel Kan表示， 購房申請在連續六周下降後首次回升，但仍接近 2015 年的低點，因為購房者仍因利率上升和持續的經濟不確定性，而處於觀望狀態。 再融資繼續下降，該指數續觸及 2000 年 8 月以來的最低水平。

===以下是11月8日數據===

美國10月NFIB小型企業信心指數91.3 低於預期

美國10月NFIB小型企業信心指數報91.3，稍低於預期的91.4，前值為92.1。

===以下是11月7日數據===

美國聯儲局公布9月消費者信貸增幅放緩，按月增幅由301.85億美元跌至249.76億美元，遠低於預期的249.76億美元。反映信用卡餘額增速下跌。其中，循環信貸增加83億美元，至1.162萬億美元；非循環信貸增加167億美元，至3.539萬億美元。

===以下是11月4日數據===

10月非農職位增幅放緩、失業率升

10月份非農新增職位由31.5萬份跌至26.1萬份，仍超預期的19.5萬份。另外，失業率由3.5%增至3.7%，高於預期3.6%。市場同時有轉差及勞工市場仍強勁兩種解讀。

美國10月平均時薪按年由升5%放緩至升4.7%，符合市場預期。按月則由0.3%升至0.4%，高於預期。

值得留意的是，就業參與率下跌至62.2%，就業不足率由由6.7%升至6.8%。

===以下是11月3日數據===

美國9月份工廠訂單按月跌0.3%，符合市場預期，前值無變動。

美國10月ISM服務業指數為54.4，遜預期55.3，前值為56.7

美國10月標普全球美國服務業PMI終值47.8，高於預期及前值46.6。

美國9月貿易逆差錄得733億美元，較預期逆差722億美元為多，亦遠多於8月的逆差672億美元。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為維持21.7萬人，低於預期22萬人。截至10月22日，持續申領人數升至148.5萬人，高於預期的145萬人，前值143.8萬人。

Challenger公布美國10月份裁員人數，整體削減33843份職位，按年增加48.3%，裁員人數為2021年2月以來最高。

===以下是11月2日數據===

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動超預期，10月增加23.9萬人，高於預期的18.5萬人，前值為20.8萬人。大部分來自休閒和酒店業，該行業增加了21萬個職位，行業工資上漲了11.2%，反映了行業的復甦，不過，仍低於疫情前水平。整體工資較一年前上漲7.7%，僅略低於9月份的增速0.1個百分點。

ADP 首席經濟學家Nela Richardson表示， 這是一個經濟復甦非常強勁的數字，但招聘的範圍並不廣泛，對利率敏感的商品生產商正在收縮，轉工人士亦要求較低的人工增幅。雖然看到聯儲局打擊需求的早期跡象，但它只影響勞動力市場的某些部份。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，按揭貸款申請宗數按周再跌0.5%，購買申請指數是2014年以來最低水平，30年定息按揭貸款利率（647,200 美元或以下）從20年高位回落，由7.16厘回落至7.06厘，仍處7厘以上，反映高利率及高樓價下，樓市買家繼續減少。

===以下是11月1日數據===

美國勞工部公布9月JOLTS職位空缺1071.7萬份，多過預期975萬份，前值上修至1028萬份。市場認為，勞工市場對儲局來說，仍然過熱，加息之下仍未見多大的冷卻。

辭職人數下降至 410 萬，但仍異常高。辭職人數已連續 15 個月超過 400 萬。 當人們認為找到一份更好的工作很容易時，他們會更頻繁地辭職。

每個失業工人的空缺職位數量微升至 1.9 個。聯儲局正在密切關注這數字，並希望它更接近 1.2 左右的歷史標準。 儲局官員擔心勞動力短缺導致工資飈升，並加劇了通脹。

美國10月製造業PMI終值上修至50.4，初值為49.9。

美國10月ISM製造業指數為50.2，較市場預期50為高，前值為50.9。ISM新訂單指數由47.1跌至49.2，就業指數由48.7升至50

===以下是10月28日數據===

美國公布10月達拉斯聯儲製造企業活動指數由-17.2進一步跌至-19.4。

===以下是10月28日數據===

美國10月密歇根大學消費者信心指數終值 59.9，預期59.6，好過市場預期，前值59.8。

美國9月成屋簽約銷售指數按月跌10.2%，遠多於預期跌4%，遜預期，前值為負2%，連續4個月錄得負值，創2020年4月以來新低。

美國9月PCE物價指數按年升6.2%，低於預期的6.3%，前值為6.2%，按月維持升0.3%，符合市場預期。

9月核心PCE物價指數按年升5.1%，低於預期的5.2%，前值為4.9%，按月升0.5%，符合預期，前值由0.6%修正為0.5%。

期內，個人收入按月升0.4%，符預期，前值由0.3%上修至0.4%，個人支出按月升0.6%，略高於預期的0.4%，前值由0.4%上修至0.6%。

===以下是10月27日數據===

美國公布第三季GDP初值，按季由負0.6上升至增2.6%，超預期的2.4%。個人消費支出增長1.4%，超預期的1%。

美國上周首次申領失業救濟人數由21.4萬升至21.7萬，惟仍低於預期的22萬。連續申領失業救濟人數由138.3萬升至143.8萬人。

美國耐用品訂單增長由0.2%升至0.4%，惟低於預期的0.6%。核心耐用品訂單更下跌0.5%，差於預期。

===以下是10月26日數據===

美國9月新屋銷售年率計為60.5萬間，勝預期的58萬間，前值為68.5萬。

美國9月批發商貿易庫存按月升0.8%，升幅少過預期1%，前值為1.3%。

美國MBA（Mortgage Bankers Association）發布，截至10月21日，美國30年定息按揭升至7.16厘，創2001年以來最高，連續10周上升。MBA抵押貸款申請跌1.7%，跌幅進一步放緩，其中轉按申請持平，購買後按揭申請跌2.3%。

===以下是10月25日數據===

美國8月FHFA房價指數按月跌0.7%，預期及前值均為跌0.6%，連跌兩個月。

美國10月里士滿聯儲製造業指數報負10，遠遜預期負5，創2020年5月以來新低，前值為0。

===以下是10月24日數據===

美國公布10月份PMI初值，製造業PMI由52回落至49.9，差過預期的51，服務業PMI由49.3急跌至46.6，同樣遠低過預期的49.5。綜合PMI由49.5跌至47.3，預期49.2。

===以下是10月20日數據===

美國上周首領失業救濟人數由22.6萬人跌至21.4萬人，連續申領失業救濟人數由136.4萬人升至138.5萬人。

10月費城聯儲製造業指數由-9.9回升至-8.7。

美國9月二手樓銷售以年率計為471萬間，稍超預期470萬間，按月跌1.5%。

美國9月領先指數為負0.4%，較預期負0.3%為低，前值為負0.3%。

===以下是10月19日數據===

美國9月新屋動工為143.9萬戶，按月跌8.1%，遠低於預期的146.1萬戶，前值由157.5下修至156.6萬戶。美國9月營建許可按月跌1.4%至156.4萬戶，高於預期的153萬戶，前值為151.7萬戶上修至154.2萬戶。

房屋數據疲弱，反映經濟增長將被拖累。

MBA抵押貸款申請按周再跌4.5%，30年固定按揭利率升至6.94厘。

===以下是10月18日數據===

美國10月NAHB房產市場指數為38，創2020年5月以來新低，遠低於預期的43，前值為46，該指數已連跌10個月，創2007年美國樓市崩塌以來最大跌幅。

美國9月工業生產按月升0.4%，高於預期0.1%，前值為負0.2%。

美國9月產能利用率為80.3%，較市場預期及前值80%為高。

===以下是10月17日數據===

美國10月紐約州製造業調查指數為負9.1，較預期負4.3低，前值為負1.5。

===以下是10月14日數據===

美國9月零售銷售按月增長持平，低於預期的升0.2%，前值0.3%。不過，核心零售銷售增長回升，增0.1%，超預期的負增長；不計汽車及車的零售銷售增長由0.6%放緩至0.3%，仍超預期。數據顯示，食品飲料、健康護理、非商店零售、百貨店及綜合賣場按月見增長，而食品飲料、綜合賣場及非商店零售各佔零售總額1成以上。

美國10月密歇根大學消費者信心指數初值報59.8，為今年4月以來新高，高過預期58.8，前值為58.6。

美國8月企業存貨按月升0.8%，較預期0.9%為低，前值為0.6%。

美國9月進口物價指數按月跌1.2%，跌幅較預期1.1%為多，前值為負1%。

===以下是10月13日數據===

美國9月CPI按年回落0.1個百分點至8.2%，但高於市場預期的8.1%，按月升0.4%，也高於市場預期的0.2%。至於核心通脹，按年升幅較7月走高0.3個百分點至6.6%，高於預期的6.5%，按月升0.6%，高於預期的0.4%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.8萬人，高於預期22.5萬人。截至10月1日，持續申領人數升至136.8萬人，高於預期的136.5萬人。

===以下是10月11日數據===

美國9月PPI最終需求由8.7%回落至8.5%，超預期的8.4%；按月0.4%，超預期的0.2%，前值為跌0.2%，反映9月批發成本按月加速。

核心PPI按年7.2%，低於預期的7.3%，按月為0.3%。

美國按揭貸款申請按周跌2%，30年期固定抵押貸款利率由6.75厘增加6.81厘。

===以下是10月11日數據===

美國9月NFIB小型企業信心指數報92.1，超預期的91.3，前值為91.8。

===以下是10月7日數據===

美國9月份非農就業職位增加26.3萬份，超預期的25.5萬份，前值為31.5萬份。其中教育及衛生服務增加9萬職，娛樂、休閒及酒店增8.3萬職。失業率跌至3.5%，低過預期及前值3.7%。

美國8月平均每小時工資按年升5%，符合市場預期，前值為升5.2%。美國9月就業參與率為62.3%，稍低於預期62.4%，前值為62.4%。

美國8月批發庫存終值按月升1.3%，符合市場預期，前值為1.3%。

===以下是10月6日數據===

Challenger公布美國9月份裁員人數，整體削減29989份職位，按年增加67.6%，其中，零售業削減9273份職位，按年大增11.6倍，9月起為傳統消費旺季，行業應部署增加人手應付，數據反映經濟受壓，科技及服務業削減4212及2308份職。

該機構指出，招聘正在放緩，裁員事件開始發生， 房地產市場降溫和聯儲局加息正在導致銀行和貸款機構裁員。 對經濟衰退的擔憂，導致不確定性增加，各行各業的公司開始重新評估人員需求。

美國9月 顧主計劃招聘38萬名工人，按年大跌59.6%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.9萬人，高於預期20.3萬人，前值修正至19萬人。截至9月24日，持續申領人數升至136.1萬人，高於預期的135萬人，前值修正至134.6萬人。

===以下是10月5日數據===

美國樓市數據續弱，截至9月30日一周，MBA抵押貸款申請大跌14.2%，2020年3月以來最大跌幅，其中再融資跌17.8%，購買跌12.6%，30年定息按揭利率升到6.7厘，創2006年以來新高。

勞工數據佳，美國公布9月俗稱小非農的ADP就業人數增加20.8萬人，超預期的20萬人，前值大幅上調至18.5萬人。

美國8月貿易逆差錄得674億美元，少於7月的逆差707億美元，及市場預期的逆差677億美元。

美國9月標普全球美國服務業PMI終值49.3，高於預期及前值49.2

美國9月ISM服務業指數為56.7，勝預期56，前值為56.9

===以下是10月4日數據===

美國公布8月JOLTS職位空缺1005.3萬份，低於預期1108.8萬份，前值向下修訂為1117萬份，反映就業市場再降溫。

美國8月份工廠訂單無變動，前值為跌1%。

美國8月份耐用品訂單終值跌0.2%，與初值數據不變。

===以下是10月3日數據===

美國9月ISM製造業指數為50.9，遠較市場預期52.1為低，前值為52.8。ISM新訂單指數由51.3跌至47.1，就業指數由54.2跌至48.7，低於預期。

美國9月標普全球美國製造業PMI終值為52，高於初值的51.8。

===以下是9月30日數據===

美國9月芝加哥PMI為45.7，跌穿榮枯線，遠低於預期51.8，前值為52.2。

美國9月密歇根大學消費者信心指數終值 58.6，預期59.5，差過市場預期，前值為59.5.

美國8月PCE物價指數按年升6.2%，較預期6%為高，前值為6.3%。按月升0.3%，市場預期升0.1%，前值為負0.1%。

美國8月核心PCE物價指數按年升4.9%（圖），為今年4月以來最大升幅，高過預期4.7%，前值為4.6%。按月升0.6%，同樣較預期0.5%為高，前值為0.1%。

===以下是9月29日數據===

美國第二季實際GDP年化按季終值為負0.6%，符合市場預期，前值為負0.6%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為19.3萬人，低於預期21.5萬人，前值為21.3萬。截至9月10日，持續申領人數跌至134.7萬人，低於預期的138.5萬人，前值為137.9萬人。

===以下是9月28日數據===

美國8月成屋簽約銷售指數按月跌2%，預期跌1.5%，遜預期，前值為負1%。

美國商務部公布，美國8月份商品貿易逆差由902億美元收窄至873億美元，按月減少3.2%，少於市場預期的890億美元，也為自2021年10月以來的最低水平。

期內，進口下降1.7%，出口跌0.9%。批發商貿易庫存上升1.3%，零售貿易庫存增加1.4%。

另外，美國9月23日止一周，MBA抵押貸款申請活動指數跌3.7%，前值為升3.8%。

===以下是9月27日數據===

美國9月諮商會消費者信心指數由103.6升至108，近4個月最佳，反映儲局加息未礙消費，對通脹形成壓力。

美國8月耐用品訂單按月跌0.2%，跌幅較預期負0.3%為少，前值為負0.1%。

美國7月FHFA房價指數按月跌0.6%，預期為持平，結束2020年5月以來的升勢。

美國8月新屋銷售年率計為68.5萬間，遠勝預期的50萬間，前值為51.1萬。

美國8月里士滿聯儲製造業指數報0，遠勝預期負10，前值為負8。

===以下是9月26日數據===

美國8月芝加哥聯儲全國活動指數為0，較預期0.23及前值0.27為低。

美國9月達拉斯聯儲製造企業活動指數為負17.2，較預期負9為低，前值為負12.9。

===以下是9月23日數據===

美國公布9月份PMI初值，製造業PMI由51.1回升至51.8，好過預期的51，服務業PMI由44.6急升至49.2，遠超預期的45.5。綜合PMI由46.1回升至49.3，前值44.6。

===以下是9月22日數據===

美國8月領先指數為負0.3%，雖然為今年3月以來新高，但仍較預期負0.1%為低，前值為負0.4%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.3萬人，低於預期21.7萬人，前值同為21.3萬。截至9月10日，持續申領人數跌至137.9萬人，低於預期的141.8萬人，前值為140.3萬人。

===以下是9月21日數據===

美國8月二手樓銷售以年率計為480萬間，超預期，按月跌0.4%。

MBA抵押貸款申請按周回升3.8%，扭轉自7月以來的下跌趨勢，或反映市民入市意願回升。

不過，30年樓宇按揭突破6厘，截至9月15日，報6.02厘，自2008年底以來高。

===以下是9月20日數據===

美國8月新屋開工為157.5萬戶，按月升10.2%，遠高於預期的152.7萬戶，前值由144.6萬戶下修至140.4萬戶。美國8月營建許可按月跌10%至151.7萬戶，為2020年8月以來新低，低於預期的160.4萬戶，前值為167.4萬戶上修至168.5萬戶。

===以下是9月19日數據===

美國9月NAHB房產市場指數為46，創2020年5月以來新低，也低於預期的47，前值為49，該指數已連跌9個月，創2007年美國樓市崩塌以來最大跌幅。

===以下是9月16日數據===

美國9月密歇根大學消費者信心指數初值報59.5，為今年4月以來新高，但仍低於預期60，前值為58.2。密歇根大學1年通脹預期初值為4.6%，符預期，前值為4.8%。

===以下是9月15日數據===

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.3萬人，低於預期22.7萬人，並連續五周改善，前值為22.2萬。

截至9月3日，持續申領人數跌至140.3萬人，低於預期的147.8萬人，前值為147.3萬人。

美國8月零售銷售按月升0.3%，高於預期的負0.1%，前值由0%向下修訂至負0.4%。不包括汽車的核心零售銷售按月跌0.3%，較預期0%為低。

美國9月紐約州製造業調查指數為負1.5，較預期負12.9為高，前值為負31.3。

美國9月費城聯儲製造業指數為負9.9，低於預期2.8，前值為6.2。

美國8月進口物價指數按月為負1%，預期為負1.3%為高，前值為負1.4%。8月出口物價指數則按月為負1.6%，跌幅多於預期負1.1%，前值為負3.3%。

美國8月工業生產按月跌0.2%，遜預期，市場原預期按月持平，前值為0.6%

美國7月商業庫存按月升0.6%，符合市場預期，前值為1.4%

===以下是9月14日數據===

美國8月PPI最終需求按年升8.7%，低於預期的8.8%，前值為9.8%，按月變幅為負0.1%，符合市場預期，前值為負0.5%

至於8月核心PPI，按年升7.3%，高於市場預期7.0%，前值為7.6%，按月升0.4%，略高於預期0.3%，前值上修至0.3%。

===以下是9月13日數據===

美國8月CPI按年回落0.2個百分點至8.3%，但高於市場預期的8%，按月升0.1%，也高於市場預期的縮0.1%。至於核心通脹，按年升幅較7月走高0.4個百分點至6.3%，高於預期的6.1%，按月升0.6%，高於預期的0.3%。

===以下是9月12日數據===

美國8月1年期消費者通脹預期由6.2%放緩至5.7%，3月8月通脹預期由3.2%回落至2.8%。

===以下是9月9日數據===

美國7月批發庫存終值按月升0.6%，較預期0.8%為低，前值為0.8%。

===以下是9月8日數據===

美國7月消費信貸為238.1億美元，較預期320億美元為低，前值為401.54億美元

===以下是9月7日數據===

美國7月貿易逆差錄得707億美元，少於6月的逆差796億美元，但略多於市場預期的逆差703億美元。期內，整體出口上升0.2%至創紀錄的2593億美元，而進口則下降2.9%，接近3300億美元。

7月貿易逆差為2021年10月以來最小逆差，也是連續第四個月收縮，反映出商品進口價值下降和出口略有回升。

===以下是9月6日數據===

美國8月標普全球美國服務業PMI終值43.7，較預期44.2及初值的44.1為低，同時創2020年6月以來新低。

美國8月ISM服務業指數為56.9，遠勝預期55.3，前值為56.7。

===以下是9月2日數據===

美國8月份非農就業職位增加31.5萬個，高於預期30萬個，創2021年4月以來最低增幅，亦低於7月52.8萬個。美國8月份失業率按月升0.2百分點至3.7%，較預期3.5%為高。

美國8月平均每小時工資按年5.2%，較預期5.3%稍低，前值為5.2%。就業參與率為62.4%，較預期62.2%為高，前值為62.1%。

美國7月工廠訂單按月跌1%，遠遜預期0.2%，為2020年4月以來最大跌幅，前值為2%。

美國勞工部長認為通脹正朝著正確方向發展，儘管聯儲局加息，就業人數仍將繼續上升，指聯儲局將會保持謹慎，採取獨特的方法應對通脹。

===以下是9月1日數據===

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為23.2萬人，低於預期24.8萬人，並連續3周改善。截至8月25日，持續申領人數升至143.8萬人，符預期。

美國第二季非農業生產力按年跌4.1%，低於預期跌4.3%，前期為4.6%。第二季單位勞工成本按年升10.2%，低於預期10.5%，前值為10.8%

美國8月標普全球美國製造業PMI為51.5，較預期51.3為高，7月終值為52.2。

美國8月ISM製造業指數為52.8，較市場預期52為高，前值為52.8。

===以下是8月31日數據===

美國8月芝加哥PMI為52.2，稍高於預期52，前值為52.1。

美国8月小非農ADP就業人數僅增長13.2萬，遠遜預期的30萬人。6月及7月分別為38萬及26.8萬，反映數字已是連續兩個月下跌。ADP指出，企業招聘趨向保守，或因為企業嘗試應付經濟不同的訊號。ADP首次發布薪金增長，8月薪金年率化增長7.6%，與春季以來數據一致，不過，數據去年為增長2%。

ADP 引入統計新方法，不再試圖預測周五發布的政府就業報告。經濟學家預期8月份就業人數增加31.8萬人。 ADP指出，在8月份，大型公司創造了最多的就業機會。 除中西部外，所有地區的就業均有所增長。 休閒和酒店業以及貿易和運輸部門創造了最多的就業機會。

===以下是8月30日數據===

美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國6月樓價按月上升0.1%，為2020年5月以來最低增幅，亦低於預期升0.8%，前值升1.4%。

美國7月JOLTS職位空缺1123.9萬，較市場預期1037.5萬為多，前值修正為1104萬。

===以下是8月29日數據===

美國8月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數為-12.9，稍低於市場預期-12.7，前值為-22.6。

美國7月PCE物價指數按年升6.3%，較預期6.4%為低，前值為6.8%。按月跌0.1%，市場預期持平，前值為1%。

美國7月核心PCE物價指數按年升4.6%，為2021年10月以來最低增幅，亦低過預期4.7%，前值為4.8%。按月升0.1%，同樣較預期0.2%為低，前值為0.6%。

===以下是8月25日數據===

美國第二季實際GDP年化按季修正值為負0.6%，較預期為負0.7%為佳，前值為負0.9%，反映經濟陷入技術性衰退的情況，未必如市場想像般嚴重。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數為24.3萬，低於預期，並連續兩周改善，前值下修至24.5萬人。截至8月18日，持續申領人數升至141.5萬人，低過預期的144.1萬人。

===以下是8月24日數據===

美國7月耐用品訂按月持平，預期升0.8%，低過市場預期，創今年2月以來新低，前值升2%。

美國7月成屋簽約銷售指數按月跌1%，預期跌4%，前值為負8.6%。

===以下是8月23日數據===

美國公布8月份PMI初值，製造業PMI由52.2回落至51.3，低於預期的51.8，服務業PMI由44.1回落至44.1，遠遜預期的49.8。綜合PMI由47.7回落至45。

美樓市數據仍弱，7月新屋銷售年率計為51.1萬間，遜預期的57.5萬間，按月跌12.6%。

8月里士滿聯儲製造業指數報-8，預期為-2，前值為0。

===以下是8月22日數據===

美國公布7月芝加哥聯儲全國活動指數報0.27，高於預期的-0.25，6月份為-0.25。

===以下是8月18日數據===

美國8月費城聯儲製造業指數為6.2，遠勝預期的負5，前值為負12.3。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數為25萬，少於預期的26.2萬。截至8月6日，持續申領人數升至143.7萬人，較預期的145.5萬人少，前值142.8萬。

美國7月二手樓銷售為481萬戶，低於預期487萬戶，為2020年6月以來最低，前值為512萬戶。

美國7月領先指數為負0.4%，較預期負0.5%為佳，前值為負0.8%。

===以下是8月17日數據===

美國7月零售銷售無增長，低於預期的0.1%，前值由1%向下修訂至0.8%。不包括汽車的核心零售銷售由修訂後的升0.9%，放緩至升0.4%，較預期跌0.1%好。

美國6月商業庫存按月升1.4%，符合市場預期，前值為修正至1.6%

===以下是8月16日數據===

美國7月新屋開工為144.6萬戶，按月跌9.6%，為2021年2月以來新低，低於預期的152.7萬戶，前值由155.9萬戶上修至159.9萬戶。美國7月營建許可按月跌1.3%至167.4萬戶，為2021年10月以來新低，但高於預期的164萬戶，前值為168.5萬戶上修至169.6萬戶。

美國7月工業生產按月升0.6%，較預期0.3%為佳，前值為-0.2%

===以下是8月15日數據===

美國8月NAHB房產市場指數為49，創2020年5月以來新低，也低於預期的54，前值為55，該指數已連跌8個月，創2007年美國樓市崩塌以來最大跌幅。

美國紐約州製造業調查指數大跌，8月跌至負31.3點，低於預期的5點，前期11.1點。

===以下是8月12日數據===

美國7月進口物價指數按月為負1.4%，預期為負1%，為2020年4月以來最大跌幅，前值為0.2%。7月出口物價指數則按月為負3.3%，跌幅多於預期負1.1%，前值為0.7%。

美國8月密歇根大學消費者信心指數初值報55.1，超預期的52.5，前值為51.5。密歇根大學1年通脹預期初值為5%，低於預期的5.1%及前值的5.2%。

===以下是8月11日數據===

美國7月PPI最終需求按年升9.8%，低於預期的10.4%，前值為11.3%，按月變幅為負0.5%，低於預期的0.2%增長，前值為1.1%，為2020年4月以來首次按月錄得負值。

至於7月核心PPI，按年升7.6%，低於市場預期7.7%，前值為8.2%，按月升0.2%，略低於預期0.4%，前值為0.4%。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數為26.2萬，低於預期，前值由26萬下修至24.8萬。截至7月30日，持續申領人數升至142.8萬人，高過預期的142萬人

===以下是8月10日數據===

美國7月未季調CPI按年升8.5%，低於預期的升8.7%，前值為9.1%；核心CPI按年升5.9%，低於預期的6.1%，前值為5.9%。

按月增幅方面，7月CPI為0%，創2020年5月以來新低，亦低於預期的0.2%，前值為1.3%；核心CPI按月升0.3%，低於預期的0.5%，前值為0.7%。

===以下是8月9日數據===

美國7月份NFIB企業樂觀指數報89.9，超預期的89.5。第二季非農生產力跌4.6%，符預期，前值向下修正至跌7.4%。第二季單位勞動成本增10.8%，超預期的9.5%，前值為增12.7%。

===以下是8月5日數據===

美國7月份非農就業職位增加52.8萬個，遠高於預期25萬個，亦高於6月非農就業職位修訂升幅的37.2萬。美國7月份失業率按月跌0.1百分點至3.5%，較預期3.6%為低。

美國7月私營部門就業人口增47.1萬，高於預期的23萬。美國7月平均每小時工資按年增長5.2%，同樣高於預期值4.9%和前值 5.1%

===以下是8月4日數據===

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數為26萬，與預期相同，前值25.6萬。

截至7月23日，持續申領人數升至141.6萬人，高過預期的138.3萬人。

美國6月貿易帳為負796億美元，低於預期負801億美元，為2021年12月以來最少貿易逆差，前值為負855億美元。

===以下是8月3日數據===

美國7月ISM服務業指數為56.7，遠勝預期53.5，前值為55.3。美國6月工廠訂單按月升2%，預期升1.2%，為今年1月以來新高，前值為升1.8%。

美國7月標普全球美國服務業PMI終值47.3，較初值的47為高。

===以下是8月2日數據===

美國6月JOLTS職位空缺1069.8萬，較市場預期1100萬為少，前值修正為1125.4萬。

===以下是8月1日數據===

美國7月ISM製造業指數為52.8，創2020年6月以來新低，但較市場預期52為高，前值為53。美國7月製造業PMI終值為52.2，略低於市場預期52.3，前值為52.3。

另外，美國6月營建支出按月跌1.1%，為2020年4月來最大跌幅。

===以下是7月29日數據===

美國6月PCE物價指數按年升6.8%，創40年最高，符預期，前值為4.3%。按月升1%，超預期的0.9%，前值為0.6%。

6月核心PCE物價指數按年升4.8%，高過預期4.7%，前值為4.7%。按月升0.6%，超預期的0.5%，前值為0.3%。

美國7月芝加哥PMI為52.1，遠低於預期55，創近2年低位，前值為56。

美國7月密歇根大學消費者信心指數終值 51.5，預期51.1，勝市場預期，前值為51.1.

===以下是7月28日數據===

美國第二季實際GDP年化按季初值為負0.9%，預期為0.5%，前值為負1.6%，連續兩季出現負增長，陷技術性衰退機會上升。

【財經小知識】美國經濟衰退 須由美國全國經濟研究所（NBER）來確認

美國至7月23日當周初請失業金人數 25.6萬人，預期25.3萬人，前值25.1萬人。

===以下是7月27日數據===

美國6月耐用品訂按月上升1.9%，預期跌0.5%，勝預期，為2021年11月以來最大增幅，前值升0.8%。

美國6月商品貿易帳逆差982億美元，預期逆差1030億美元，勝預期，前值逆差1043億美元。

美國6月成屋簽約銷售指數按月跌8.6%，為2020年4月以來最大降幅，預期降1.5%，前值由升0.7%修正至升0.4%。

===以下是7月26日數據===

美國6月新屋銷售按月跌8.1%，差過預期的跌5.9%，前值由升10.7%調整至6.3%。

美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國5月樓價按月上升1.4%，略低於預期升1.5%；按年則升18.3%。

美國5月20大城市樓價指數按年升20.5%，預期為上升20.6%；4月修訂為升21.22%。經季節性調整後，20大城市樓價指數按月升1.32%，預期為上升1.5%。

===以下是7月22日數據===

美國7月製造業PMI初值為52.3，創2020年8月來新低，預期為52，6月終值及初值分別為52.7和52.4；服務業PMI初值為47，創2020年6月來新低，遠較預期52.6為低，6月終值及初值分別為52.7和51.6；綜合PMI初值為47.5，遠低於預期52.4，6月終值及初值分別為52.3和51.2。

===以下是7月21日數據===

美國7月費城聯儲製造業指數跌12.3，遜預期的升0.8，按月跌幅加大。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數為25.1萬，多於預期的24萬，連續4周上升。截至7月9日，持續申領人數回升至138.4萬人，高過預期的134萬人，前值上修至133.3萬。

===以下是7月20日數據===

美國6月二手樓銷售為512萬戶，按月跌5.4%，低於預期535萬戶或跌1.1%，為2020年6月以來最低，前值為541萬戶。

===以下是7月19日數據===

美國6月新屋開工按月跌2%至155.9萬戶，低於預期的158萬戶或升2%，前值由154.9萬戶上修至159.1萬戶。美國6月營建許可按月跌0.6%至168.5萬戶，為2021年10月以來新低，但高於預期的165萬戶或跌2.7%，前值為169.5萬戶。

===以下是7月18日數據===

美國7月NAHB房產市場指數為55，創2020年5月以來新低，也低於預期的66，前值為67。該指數已連跌7個月，全美住房建築商協會（NAHB）表示，數據大幅下滑主因高通脹和借貸成本達到逾10年來的最高水平，導致客戶流量幾乎陷入停滯。生產瓶頸、房屋建造成本上升和通脹高企，導致許多建築商暫停施工，因土地、建築和融資成本超過房屋的市場價值。

===以下是7月15日數據===

美國6月零售銷售按月升1%，高於預期的0.9%，前值為跌0.3%。美國6月進口物價指數按月升0.2%，低於預期的0.7%，前值由0.6%調整至0.5%。美國6月出口按月升0.7%，低於預期的1.2%，前值由2.8%調整至2.9%。

美國7月密歇根大學消費者信心指數報51.1，高於預期的50，密歇根大學消費者通脹預期亦微跌至5.2%。

===以下是7月14日數據===

美國6月PPI最終需求按年升11.3%，高於預期的10.7%，前值為10.8%，按月升1.1%，高於預期的0.8%，前值為0.8%。至於6月核心PPI，按年升8.2%，符合預期，前值為8.3%，按月升0.4%，略低於預期及前值的0.5%。

===以下是7月8日數據===

美國6月未季調CPI按年9.1%，為1981年11月以來最大增幅，高於預期的升8.8%，前值為8.6%；核心CPI按年升 5.9%，高於預期的5.7%，前值為6%。

按月增幅方面，6月CPI升1.3%，高於預期的1.1%，前值為1%，核心CPI則升0.7%，高於預期的0.5%，前值為升0.6%。

===以下是7月8日數據===

美國6月份非農就業職位增加37.2萬個，遠高於預期的26.5萬個增幅，略低於39萬個的前值。美國6月份失業率則維持在3.6%不變。

6月份平均時薪按月升0.3%，按年升5.1%，前者符預期，後者略高於預期的5%。5月份平均時薪按月及按年分別升0.3%及5.2%。

===以下是7月7日數據===

美國5月貿易逆差收窄至855億美元，高於預期為逆差847億美元；前值修訂為逆差866.9億美元。期內，進口增長0.6%，出口則增長1.2%。

===以下是7月6日數據===

美國公布6月份ISM服務指數報55.3，超預期的54，前值為55.9。6月標普全球美國服務業PMI終值52.7，超過初值的51.6。

美國5月JOLTS職位空缺1125.4萬職，前值修正為1168.1萬職。

===以下是7月5日數據===

美國5月份工廠訂單升1.6%，高於預期的升0.5%，亦較修正後的前值升0.7%為佳。撇除運輸的5月份工廠訂單升1.7%，同樣較修正後的前值0.6%升幅為佳。

美國5月份耐用品訂單終值升0.8%，優於初值的0.7%升幅。撇除飛機的非國防耐用品訂單升0.6%，高於初值的0.5%升幅。

===以下是7月1日數據===

美國6月ISM製造業PMI為53，2020年6月以來新低，也低於預期的54.9，前值為56.1。美國6月Markit製造業PMI終值為52.7，預期及前值為52.4。

另外，美國5月營建支出按月跌0.1%，低於預期的升0.4%，前值為升0.2%。

===以下是6月30日數據===

美國5月核心PCE物價指數按年上升4.7%，為去年11月以來新低，也低於預期的4.8%，前值為4.9%。美國5月核心PCE物價指數按月升幅維持0.3%，低於預期的0.4%。而5月PCE物價指數按年升幅維持6.3%，低於預期的6.4%，按月升0.6%，低於預期的0.7%，前值為0.2%。

===以下是6月29日數據===

美國首季實際GDP年化季率終值為收縮1.6%，高於預期及前值收縮1.5%；核心PCE物價指數年化季率終值為5.2%，預期及前值為5.1%；實際個人消費支出季率終值為1.8%，大幅低於預期及前值的3.1%。

另外，美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數漲0.7%，前一周升4.2%。

===以下是6月28日數據===

美國5月商品貿易逆差收窄至1043億美元，低於市場預期逆差1050億美元，前值修訂為逆差1059.42億美元。期內，批發庫存增長2%，預期為升2.1%；零售庫存升1.1%，預期為升1.6%。

另外，美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國4月樓價按月上升1.6%，高於預期的1.4%。

美國4月標普20大城市樓價指數按年升21.23%，略高於預期的21.05%，3月修訂為升21.15%。經季節性調整後，20大城市樓價指數按月升1.77%，預期為上升1.9%。

===以下是6月27日數據===

美國5月份耐用品訂單升0.7%，優於預期的升0.1%，以及經修正後升0.4%之前值。撇除飛機的非國防耐用品訂單升0.5%，高於預期的0.2%升幅，亦較經修正後的前值亦即升0.3%為佳。

===以下是6月24日數據===

美國5月新屋銷售按月升10.7%至69.6萬，高於預期的59萬，4月新屋銷售由59.1萬上修至62.9萬，跌幅由16.6%修正至12%。

另外，美國6月密西根大學市場氣氛為50，略低於預期的50.2，前值為50.2；6月密西根大學目前景氣為53.8，低於預期的55.4，前值為55.4。

===以下是6月23日數據===

美國6月Markit製造業PMI初值為52.4，遠遜預期的56，前值為57；美國6月Markit服務業PMI初值為51.6，低於預期的53.5，前值為53.4；美國6月Markit綜合PMI初值為51.2，低於預期的53，前值為53.6。

美國第一季度經常帳錄得赤字2914億美元，為紀錄最大逆差，亦高於預期的2750億美元，前值為2179億美元。

===以下是6月21日數據===

美國5月份成屋銷售跌3.4%至541萬間，較預期的跌3.7%至540萬間為佳，惟遜於經修正後跌2.6%至560萬間之前值。

5月份芝加哥聯邦銀行全國經濟活動指數報0.01，遜預期的0.47，亦遠低於0.4的經修正後之前值。

===以下是6月17日數據===

美國公布5月工業生產跌0.2%，遜預期，前值上修至1.4%，5月領先指數-0.4%，符預期。

===以下是6月16日數據===

美國5月新屋開工按月大跌14.4%至154.9萬戶，遠低於預期的169.3萬戶或按月跌1.8%，前值為172.4萬戶。

美國5月營建許可為169.5萬戶，低於預期的177.8萬戶，前值為181.9萬戶，即按月跌7%，亦低於預期的跌2.5%。

===以下是6月15日數據===

美國6月份NAHB房屋市場指數報67符預期，略低於69的前值。

美國4月份企業庫存升1.2%符預期，但低於2.4%的經修正前值。

美國5月份進口物價指數按月升0.6%，低於預期的升1.1%，但較經修正後的前值，即升0.4%為高。按年計，該指數增長11.7%，略低於預期的11.9%升幅，亦較經修正後之前值，即12.5%的升幅為低。

美國5月份出口物價指數按月升2.8%，按年升18.9%，兩者均較前值好轉，前者經修正後之前值為升0.8%，後者修正後之前值為升18.3%。

美國最新一周MBA抵押貸款申請指數升6.6%，前值為跌6.5%。

6月份紐約州製造業指數跌1.2%，較預期的升2.3%差，但較前值的跌11.6%比較，已大為改善。

美國5月份零售銷售倒退0.3%，遜於預期的升0.1%，亦較經修正後之前值，即升0.7%為差。

===以下是6月14日數據===

美國5月PPI最終需求按年升10.8%，低於預期的10.9%，前值為11%，5月核心PPI按年升8.3%，低於預期的8.6%，前值為8.8%。

按月增幅方面，美國5月PPI最終需求升0.8%，符合預期，較4月按月升幅上升0.3個百分點，5月核心PPI按月升0.5%，略低於預期的0.6%，前值為0.4%。

===以下是6月10日數據===

美國5月CPI按年升8.6%，高於預期的8.3%；按月則升1%，高於預期的0.7%。5月核心CPI按年升6%，高於預期的5.9%，前值為6.2%，按月升0.6%，高於預期的0.5%，前值為0.6%。

===以下是6月9日數據===

美國最近一周首次申領失業救濟金人數22.9萬人，高於預期的20.6萬人，亦較修正後的前值20.2萬人多。

持續申領失業救濟金人數130.6萬人，多於預期的130.3萬人，亦高於修正後之前值130.6萬人。

===以下是6月8日數據===

美國4月份批發庫存終值報2.2%，與前值2.1%相若。

美國最近一周MBA貸款申請指數報負6.5%，較前值負2.3%惡化。

===以下是6月7日數據===

美國4月貿易逆差錄得871億美元，少於預期的逆差895億美元，前值由逆差1098億美元修正至1077億美元。其中，美國4月進口為3397億美元，前值為3515億美元，4月出口為2526億美元，前值2417.2億美元。

===以下是6月3日數據===

美國5月ISM非製造業PMI為55.9，低於預期的56.4，前值57.1。美國5月Markit服務業PMI終值為53.4，略低於預期的53.5，前值53.5。美國5月Markit綜合PMI終值 53.6，略低於預期的53.8，前值53.8。

美國5月非農就業人口增加39萬人，高於預期的32.5萬人，4月就業人口變動由42.8萬人調整至43.6人。其中，私人部門就業人口增加33萬，製造業就業人口增加1.8萬人。美國5月失業率錄3.6%，按月持平，並高於預期的3.5%。

至於5月平均時薪，升幅與4月一樣，錄0.3%，略低於市場預期的0.4%，按年則符預期升5.2%，較4月上升0.3個百分點。

===以下是6月2日數據===

美國5月ADP就業人數增加12.8萬人，遜於預期的30萬人，4月錄得24.7萬人。當中，5月製造業就業人數增加2.2萬人，專業/商業服務就業人數增加2.3萬人，金融服務業就業人數增加1萬人。

===以下是6月1日數據===

美國5月ISM製造業指數為56.1，高於預期的54.5，前值為55.4，ISM就業錄49.6，低於預期的52。另外，標普全球公布，美國5月製造業採購經理指數（PMI）終值為57，初值及預期均為57.5。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數跌2.3%，前一周下降1.2%。

===以下是5月31日數據===

5月份芝加哥採購經理人指數5月報60.3，高於預期的55，亦較前值56.4佳。

美國5月份諮商會消費者信心指數報106.4，勝預期的103.6，但低於經修正後的前值108.6。

美國3月份標普20大城市房價指數按月及按年分別升2.42%及21.17%；前者超預期的1.9%，亦較前值2.39%為高；後者高於預期的20%，亦超出經修正後之前值20.26%，兼且是有紀錄以來最大升幅。

美國FAFH房價指數首季報4.6%，較經修後的前值3.6%高。

5月份達拉斯聯儲製造業指數報負7.3，低於預期的1.5，亦較前值的1.1差。

===以下是5月27日數據===

5月份美國密歇根大學消費者信心指數終值報58.4，低於初值的59.1，兼且是10年來最低，前值為65.2。

美國4月份個人消費支出（PCE）按月及按年分別升0.2%及6.3%，前者與預測值一致，後者略低於預期的6.3%，前值分別是升0.9%及6.6%。PCE是儲局重視的通脹指標，4月份按月升幅是2020年12月以來最少。

美國4月份核心個人消費支出（PCE）按月及按年分別升0.3%及4.9%，兩者均與預測值一致，前值分別是升0.3%及升5.2%。

美國4月份零售庫存及批發庫存按月分別升0.7%及2.1%，預測值同樣是升2%，前值分別是升2%及2.3%。

美國4月份個人所得及個人支出分別是升0.4%及0.9%，預測值分別是0.5%及0.8%，前值分別是升0.5%及升1.1%。

===以下是5月26日數據===

美國首季GDP修正值為按年收縮1.5%，遜預期的收縮1.3%，亦較前值的收縮1.4%弱。美國首季個人消費修正值為增長3.1%，遜預期的升2.8%，亦較前值的升2.7%差。

美國最新一周首次申請失業救濟金人數21萬人，低於預期的21.5萬人，亦較前值的21.8萬人少。美國最新一周連續申請失業救濟金人數134.6萬人，較預期的131萬人多，亦高於前值的131.7萬人。

美國商務商公佈，首季美國企業稅後獲利初值為下跌4.3%，第四季則增長0.2%。

美國4月份成屋待完成銷售按月跌3.9%，遜預期的收縮2.1%，亦較前值的下跌1.2%為差。

===以下是5月25日數據===

美國4月份耐用品訂單升0.4%，遜於預期的升0.6%，亦較前值的升0.6%低。

扣除運輸的耐用品訂單升0.3%，低於預期的0.6%，也遜於前值的升1.1%。

撇除運輸及國防的4月份耐用品訂單升0.3%，同樣遜於預期的升0.5%，亦遠低於前值的升1.1%。

===以下是5月24日數據===

5月份標普全球美國綜合PMI報53.8，遜於預期的55.7，亦低於前月的56。

5月份標普全球美國製造業PMI報57.5、遜於預期的57.7，亦低於前月的59.2。

5月份標普全球美國服務業PMI報53.5，遜於預期的55.2，亦低於前月的55.6。

美國4月份新屋銷售報59.1萬間，遜預期74.9萬間。按月計，4月份新屋銷售倒退16.6%，遠遜預期的跌1.8%，亦較前月的跌8.6%差。

===以下是5月19日數據===

美國4月二手樓銷售以年率計561萬間，按月跌2.4%，前值向下修訂為575萬間，按月跌3%。

5月費城聯儲製造業指數報2.6，低於預期的15，前值為17.6。

美國上周首次申領失業救濟金人數升至21.8萬，高於預期，前值為20.3萬。截至5月7日，持續申領人數降至131.7萬人，低過預期的132.3萬人。

===以下是5月18日數據===

美國4月新屋動工按月跌0.2%至172.4萬套，跌幅好於預期，但實際數字遜於預期，前值由179.3萬套下修至172.8萬套。至於4月營建許可，按月跌3.2%，遜於預期跌3%，錄得181.9萬套，前值由187.3萬套下修至187萬套。

截至5月13日止一周，美國MBA貸款申請指數跌11%，前值為升2%。

美國4月份新屋建設量下滑，主因供應方面面臨挑戰，且抵押貸款利率出現數十年來最急劇的攀升。在通脹持續高企的背景下，建築商面臨著原材料價格過高的問題，同時還面臨著獲得土地和勞動力的持續困難，加上憂慮借貸成本飆升會將潛在買家擠出市場，這令4月衡量房屋建築商信心的指標降至2020年6月以來的最低水平。不過，有跡象顯示，在疫情緩解和利率上升的情況下，市場供需雙方的壓力可能有所緩解，企業得以處理積壓的庫存。

===以下是5月17日數據===

美國4月先期零售銷售按月增長0.9%，略低於預期增長1%，前值由0.5%上修至1.4%，4月核心零售銷售（不計汽車）按月升0.6%，高於預期的0.4%，前值由1.1%上修至2.1%。

===以下是5月16日數據===

5月份紐約州製造業指數報負11.6，遠遜於預測的15.0，亦較4月份的24.6大幅倒退。

===以下是5月13日數據===

美國4月進口物價指數按月無升跌，低於預期的升0.6%，前值修正為2.9%；按年升12%，低於預期的12.3%，前值修正為13%。

美國4月出口物價指數按月升0.6%，低於預期的0.7%，前值修正為4.1%；按年則升18%，高於預期的19.2%，前值修正為18.6%。

===以下是5月11日數據===

美國4月PPI按年升11%，高於預期升10.7%，前值升11.2%，按月升0.5%，符合預期，前值1.4%。至於核心PPI，按年升8.8%，略低於預期的8.9%，前值為9.2%，按月升0.4%，低於預期的0.7%，前值為1%。

===以下是5月11日數據===

美國4月CPI按年升8.3%，高於預期的8.1%，前值為8.5%，按月升0.3%，高於預期的0.2%，前值為1.2%。美國4月核心CPI按年升6.2%，高於預期的6%，前值為6.5%，按月升0.6%，高於預期的0.4%，前值為0.3%。

===以下是5月9日數據===

美國3月份批發庫存終值按月升2.3%，與前值相同。

===以下是5月6日數據===

美國4月季調後非農就業人口增加42.8萬人，為2021年9月以來最小增幅，亦好於預期的38萬人，前值下修至42.8萬人。美國4月失業率為3.6%，略高於預期的3.5%，前值為3.6%。

美國4月平均時薪按月升0.3%，創2021年3月以來新低，也低於預期的0.4%，前值上修至0.5%，按年則升5.5%，符合預期。

===以下是5月4日數據===

美國4月Markit服務業PMI终值為55.6，好於預期，前值為54.7。而美國4月ISM非製造業指數為57.1，低於市場預期的58.5， 前值為為58.3。

美國3月貿易逆差擴大至1098億美元，高於預期的1070億美元，也是紀錄以來最大逆差，前值為892億美元。其中，3月出口為2417.2億美元，前值為2286億美元，3月進口則為3515億美元，前值為3178億美元。美國4月份ISM非製造業指數報57.1，低於前月的58.3，亦不及預期的58.5。

美國4月ADP就業人數增加24.7萬人， 遠遜預期的38.3萬人，創2021年2月以來最小就業人數增幅，前值為45.5萬人。分析指，隨著經濟接近充分就業，美國勞動力市場復甦出現放緩的跡象。

另外，美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數升2.5%，前一周跌8.3%。MBA指出，置業指數漲4.1%，前一周跌7.6%；轉按指數升0.2%，前一周跌9%。至於30年期固定抵押貸款利率為5.36%，前一周為5.37%。

===以下是5月3日數據===

美國3月份工廠訂單增加2.2%，高於預期的升1.2%，亦較前月的跌0.5%佳。

美國3月份耐用品訂單終值升1.1%，高於初值的升0.8%。扣除運輸的耐用品訂單升1.4%，優於前值的1.1%。扣除飛機的非國防耐用品訂單升1.3%，同樣較初值的1%高。

===以下是5月2日數據===

美國4月份ISM製造業指數報55.4，低於前月的57.1，亦不及預期的57.6。ISM新訂單及ISM就業指數分別報53.5及50.9，均低於預期。ISM銷售價格指數報84.6，低於預期的87.4，前值為87.1。

美國3月份建築開支升0.1%，低於前月的0.5%，亦遜預期的0.8%。

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