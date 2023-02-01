【美國經濟數據】美國1月ADP就業人數變動僅增加10.6萬人　遠遜市場預期

美國勞工市場熾熱情況有變，俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠超預期，1月增加10.6萬人，遠低於預期的18萬人，前值為23.5萬人

===以下是2月1日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.2厘跌至6.19厘，上周按揭申請宗數跌9%。其中新申請宗數按周跌10%。

===以下是1月31日數據===

美國第四季僱傭成本增長按季由1.2%放緩至1%，低於預期的1.1%。至於按年增長為5.1%。

美國11月FHFA房價指數按月跌0.1%，跌幅較市場預期跌0.5%為少，前值為持平。

美國公布11月S&P/CS20座大城市房價指數升6.8%，前值上修至8.7%。

美國1月芝加哥PMI報44.3，低於預期的45。

1月經濟諮商委員會消費者信心指數跌至107.1，低於預期的109。

===以下是1月30日數據===

美國1月達拉斯聯儲商業活動指數為-8.4，預期-15，前值-18.8。

===以下是1月27日數據===

美國12月個人消費開支（PCE）物價指數按年升5%，符預期，前值為5.5%，按月維持升0.1%，高於預期的0%；核心PCE按年升4.4%，符預期，前值為4.7%，按月升幅則上升0.1個百分點至0.3%。

美國12月實際個人消費支出按月跌0.3%，跌幅多於預期的跌0.1%，前值由0%修正為跌0.2%。美國12月個人支出按月跌 0.2%，多於預期跌0.1%。美國12月個人收入按月升0.2%，符預期。

美國1月密歇根大學消費者信心指數終值報64.9，高於初值的64.6。

美國12月待完成交易房屋升2.5%，超預期的1%，前值上修至跌2.6%。

===以下是1月26日數據===

美國第四季GDP初值為按季升2.9%，較市場預期2.6%為高，第四季個人開支初值則按季升2.1%，較預期升2.9%為低，

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為18.6萬人，優於市場預期20.5萬，前值上修至19.2萬。截至1月14日，持續申領人數為167.5萬人，高過預期的165.8萬人，前值上修至165.5萬人。

美國12月耐用品訂單初值按年升5.6%，遠超市場預期2.5%，前值為跌2.1%；美國12月批發庫存初值按月升0.1%，低過預期0.5%；12月零售庫存則按月升0.5%，較市場預期0.2%高。

美國12月新屋銷售年率計為61.6萬間，勝預期的61.2萬間，前值為64萬。

===以下是1月25日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.23厘跌至6.2厘，上周按揭申請宗數上升7%。

===以下是1月24日數據===

美國公布1月製造業PMI指數初值升至46.8，超預期的46，服務業PMI指數初值升至46.6，超預期的45。綜合PMI指數升至46.6，超預期的46.4。

美聯儲1月里奇蒙製造業指數跌11點，低於預期跌5點。

===以下是1月23日數據===

美國12月領先指標跌1%，低於預期的跌0.7%，前值由跌1%向下修訂至跌1.1%。連跌10個月，近3個月跌幅更達1%水平。

===以下是1月20日數據===

美國12月二手樓銷售以年率計跌至402萬間，按月跌1.5%，連跌11個月，創2010年11月以來新低，但較預期395萬間為高，前值為409萬間。

===以下是1月19日數據===

美國12月新屋動工以年率計為138.2萬間，按月跌1.4%，高於預期的135.8萬間，跌幅亦少過預期跌4.8%，前值由142.7萬戶下修至140.1萬間。美國12月營建許可按月跌1.6%至133萬間，遠低於預期的136.5萬間，前值由134.2萬間下修至135.1萬間。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為19萬人，優於市場預期21.4萬，前值為20.5萬。截至1月7日，持續申領人數為164.7萬人，低於預期的165.5萬人，前值下修至163萬人。

===以下是1月18日數據===

12月先期零售銷售按月跌1.1%，跌幅多於預期的跌0.9%，前值為跌0.6%，為2021年12月以來最大跌幅，而且跌勢持續擴大。

另一方面，美國12月PPI最終需求按年升幅由7.4%回落至6.2%，較預期6.8%為低，反映12月批發成本有顯著放緩。核心PPI按年升幅由11月6.2%回落至5.5%，低於預期的5.6%。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.42厘跌至6.23厘，上周按揭申請宗數大幅增加27.9%，MBA 高級副總裁兼首席經濟學家Mike Fratantoni指出，按揭利率目前處於2022年9月以來的最低水平，比去年秋天的按揭利率峰值低約1個百分點。隨着進入春季購買季節的開始，較低的按揭利率和市場上更多的房屋供應，將有助於首次購房者的負擔能力。

===以下是1月17日數據===

美國紐約聯邦儲備銀行公布1月紐約州製造業調查指數報-32.9，遜預期的-8.6，較去年12月的-11.2進一步惡化，調查指出，紐約州商業活動急劇收縮， 新訂單和出貨量持續下降， 交貨時間保持穩定，庫存小幅上升， 就業增長停滯，平均每周工作時間縮短。 投產價格漲幅放緩，銷售價格漲幅也有所放緩。 展望未來，企業預計未來6個月的商業環境會有少少改善。

===以下是1月13日數據===

美國去年12月進口物價指數按月升0.4%，高於預期的跌0.9%，也為去年5月以來最大增幅，前值由跌0.6%修正至跌0.7%，按年升3.5%，高於預期的2.2%，前值為2.7%。

至於12月出口物價指數，按月跌2.6%，大幅低於預期的跌0.7%，前值由跌0.3%修正至跌0.4%，按月則升5%，低於預期的升7.3%，前值由6.3%修正至6.1%。

===以下是1月12日數據===

美國12月CPI按年升6.5%，符合市場預期，遠較11月份7.1%為低，按月則下跌0.1%，亦符合預期0.3%。至於核心通脹按年升5.7%，符合預期，前值為6%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為20.5萬人，低於市場預期21.5萬人，前值上修至20.6萬人。截至12月31日，持續申領人數為163.4萬人，少過預期的171萬人，前值上修至169.7萬人。

===以下是1月11日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周按揭申請宗數回升1.2%，主要是受加按申請影響，因為上周30年定息按揭利率由6.58厘跌至6.42厘，刺激了再融資活動。

===以下是1月10日數據===

美國代表小型商會的NFIB（National Federation of Independent Business）公布小型企業樂觀指數跌2.1點至89.8，低於預期的91.5，已連續12個月低於49年平均值98，老闆們對未來6個月經營情況好轉的預期惡化8個百份點，到淨負值51%，通脹仍然是最大的問題。

25%小型僱主認為人手難以填補，按月跌3點，但仍處歷史高水平；加售價的僱主回落8點至43%，亦是歷史高；對實際銷售額認為更高的老闆，跌2點至淨負值10%。

美國11月批發庫存終值為1%，符合市場預期及與初值相同。

美國11月消費信貸279.6億美元，超預期的250億美元，前值向上修訂，由270.78美元上修至291.21億美元。

===以下是1月6日數據===

12月份非農新增職位22.3萬份，遠超預期的20萬份，前值上修至25.6萬份。

12月失業率跌至3.5%，遠低於市場預期3.7%，前值上修至3.6%。12月平均時薪則按年升4.6%，升幅少過預期5%，前值下修至4.8%。

12月勞動參與率為62.3%，較預期62.2%及前值62.1%稍高。

12月ISM服務業指數為49.6，遠遜預期55

美國11月工廠訂單按年跌1.8%，低過預期跌1%

美國11月耐用品訂單終值按年跌2.1%，符合市場預期

===以下是1月3日數據===

美國勞工市場熾熱，俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠超預期，12月增加23.5萬人，遠高於預期的15萬人，前值上修至18.2萬人

12月首次申領失業救濟人數跌至20.4萬人，創3個月低，低於預期的22.5萬人，前值下修至22.3萬人。

Challenger公布美國12月份裁員人數，整體削減43,651份職位，按年增加1.29倍，裁員人數較11月有所回落。

美國11月貿易逆差錄得615億美元，較預期逆差630億美元及10月782億美元為少

===以下是1月3日數據===

美國勞工部公布11月JOLTS職位空缺1045.8萬份，多過預期1000.5萬份，前值上修至1051.2萬份。

美國12月ISM製造業指數為48.4，較市場預期48.5為低，前值為49。ISM新訂單指數由47.2跌至45.2，就業指數由48.4回升至51

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周按揭申請宗數下跌10.2%，較前周的負3.2%顯著放緩。上周30年定息按揭利率回升至6.58厘，前值為6.34厘。

===以下是1月3日數據===

美國12月製造業PMI終值維持46.2，符合市場預期，初值同為46.2。

===以下是12月30日數據===

美國12月芝加哥PMI升至44.9，遠勝市場預期40及前值37.2。

===以下是12月29日數據===

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.5萬人，符合市場預期。截至12月17日，持續申領人數為171萬人，高過預期的169萬人，前值上修至166.9萬人。

===以下是12月28日數據===

美國11月未完成交易房屋跌4%，12月聯儲里奇蒙製造業指數報1，高於預期的-10。

===以下是12月27日數據===

美國10月FHFA房價指數月率0%，好於預期跌0.8%，前值為升0.1%。美國10月S&P/CS20座大城市房價指數按年升8.64%，好於預期8%，前值10.43%。

另外，美國11月商品貿易逆差初值833億美元，少於預期967億美元。

===以下是12月23日數據===

美國11月PCE物價指數（Personal Consumption Expenditure Price Index）按年升5.5%，符市場預期，前值由6%上修至6.1%。按月則升0.1%，符預期，前值上修至0.4%。

11月核心PCE按年升4.7%，稍高於預期4.6%，低過前值5%。按月則升0.2%，符合市場預期，前值上修至0.3%。

11月個人收入按年升0.4%，較預期0.3%為佳，前值為0.7%。

11月個人支出按年僅升0.1%，少過市場預期0.2%，前值為0.8%。

11月耐用品訂單按年跌2.1%，跌幅遠超預期下跌1%，前值為跌1.1%。

美國12月密歇根大學消費者信心指數終值報59.7，較初值59.1為高。

美國11月新屋銷售年率計為64萬間，勝預期的60萬間，前值為63.2萬。

===以下是12月22日數據===

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.6萬人，低於市場預期，前值上修至21.4萬。截至12月03日，持續申領人數為167.2萬人，低於預期的167.5萬人。

美國第三季GDP終值為按季升3.2%，較上月公布的2.9%修正值再度上修，第三季個人開支終值亦上修至按季升2.3%。

美國11月領先指數為負1%，較市場預期負0.5%為低，亦較前值負0.8%為低。

===以下是12月21日數據===

美國12月經濟諮詢委員會消費信心由101.4大增至108.3，超預期的101。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率進一步跌至6.34厘，創3個月低，按揭申請宗數增加0.9%，較前周的3.2%放緩。

MBA高級副總裁兼首席經濟學家Mike Fratantoni 指，上周美國加息，但包括按揭利率在內的長期利率繼續有所下降，最新數據顯示新屋動工數字增速放緩，他預期明年需求會繼續疲弱，因為美國將陷入衰退。若按息及樓價持續下跌，將有更多購房者重回市場，因為負擔能力改善。

美國11月二手樓銷售以年率計跌至409萬間，按月跌7.7%，連跌10個月，較預期420萬間為低，前值為443萬間。

===以下是12月20日數據===

美國11月新屋動工以年率計為142.7萬間，按月跌0.5%，高於預期的140萬間，前值由142.5萬戶上修至143.4萬間。美國11月營建許可按月跌11.2%至134.2萬間，遠低於預期的148萬間，前值由152.6萬間下修至151.2萬間。房屋數據持續下跌，反映經濟增長將被拖累。營建許可顯著減少，也反映市場對房地產需求有減弱趨勢。

===以下是12月16日數據===

美國12月Markit製造業PMI跌至46.2，遜於預期的47.8，前值為47.7。服務業PMI為44.4，低於預期的46.5，前值為46.2。綜合PMI為44.6，低於預期的46.9，前值為46.4。

===以下是12月15日數據===

美國11月先期零售銷售按月跌0.6%，遜於預期的跌0.2%，前值為升1.3%。不含汽車，核心零售銷售為跌0.2%，遜於預期的升0.2%，前值修正為升1.2%。不計汽車及汽油，零售銷售按月跌0.2%，遜於預期，前值修正為升0.8%。

美國11月工業生產按月跌0.2%，低於預期0%，前值為負0.1%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.1萬人，低於市場預期。截至12月03日，持續申領人數為167.1萬人，高於預期的165萬人。

美國11月企業庫存按年升0.3%，較市場預期及前值0.4%為低。

===以下是12月14日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.41厘回升至6.42厘，仍接近1個月來的低位，按揭申請宗數較前周增加3.2%。

MBA副總裁兼副首席經濟學家Joel Kan 表示，在新增及加按一齊推動下，整體申請有所增加，不過，由於利率比1年前高出3厘，申請速度仍遠遠落後往年。他續指，房價升幅持續放緩，加上按揭利率進一步下降，可能會鼓勵更多買家在未來幾個月重返市場。

美國11月進口物價指數按月跌0.6%，跌幅多於市場預期的0.5%，前值為負0.2%，通脹有望進一步紓壓。

===以下是12月13日數據===

美國11月CPI按年升7.1%，低過市場預期的7.3%，遠較10月份7.7%為低，按月則上升0.1%，亦較預期0.3%為低。至於核心通脹按年升6%，亦低於預期的6.1%，前值為6.3%。

美國11月NFIB小型企業信心指數由91.3增加至91.9，超預期的90.5。

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===以下是12月9日數據===

美國11月PPI最終需求按年升幅由8%回落至7.4%，但較預期7.2%為高；按月升幅0.3%，較預期的0.2%為高，反映11月批發成本未有如預期般顯著放緩。

核心PPI按年升幅由10月6.7%回落至6.2%，高於預期的5.9%。

美國12月密歇根大學消費者信心指數初值報59.1，遠高於預期57，前值為56.8。

美國10月批發存貨終值按月升0.5%，少過預期及初值0.8%。

===以下是12月8日數據===

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為23萬人，符合市場預期。截至11月26日，持續申領人數升至167.1萬人，高於預期的161.8萬人。

===以下是12月7日數據===

美國上周抵押貸款申請指數下降1.9%，較前一周跌0.8%。MBA指出，置業指數跌3%，前一周升3.8%；轉按指數升4.7%，前一周下降12.9%。至於30年期固定抵押貸款利率為6.41厘，前一周為6.49厘。

===以下是12月6日數據===

美國10月貿易逆差錄得782億美元，較預期逆差800億美元為少，但遠高於9月的逆差733億美元。

===以下是12月2日數據===

美國11月服務業PMI終值46.2，稍勝預期46.1；11月ISM服務業指數為56.5，遠勝預期53.5

美國10月工廠訂單按年升1%，高於預期0.7%。

美國10月耐用品訂單終值按年升1.1%，亦高過預期1%。

===以下是12月2日數據===

11月份非農新增職位26.3萬份，遠超預期的20萬份，前值由26.1萬份上修至28.4萬份。新增職位集中在休閒和酒店、醫療保健和政府部門等行業。

另外，11月失業率繼續維持3.7%，符合市場預期。

11月平均時薪按年錄得5.1%升幅，遠超預期4.6%，前值上修至5.6%；平均時薪按月升幅達0.6%，超預期0.3%，前值上修至0.5%。

===以下是12月1日數據===

Challenger公布美國11月份裁員人數，整體削減76835份職位，按年增加4.16倍，裁員人數為2021年1月以來最高。

美國10月PCE物價指數按年升6%，符合市場預期，前值為6.2%，按月升0.3%，較市場預期0.4%為低。

10月核心PCE物價指數按年升5%，符合市場預期，前值為5.1%，按月升0.2%，低於預期0.3%。

期內，個人收入按月升0.7%，高過預期0.4%，個人支出按月升0.8%，符合預期。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.5萬人，低過於預期23.5萬人，前值上修至24.1萬人。截至11月19日，持續申領人數升至160.8萬人，高於預期的157萬人。

美國11月製造業PMI終值上修至47.7，初值為47.6。

美國11月ISM製造業指數為49，較市場預期49.7為低，前值為50.2。ISM新訂單指數由49.2跌至47.2，就業指數由50跌至48.4

===以下是11月30日數據===

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠遜預期，11月增加12.7萬人，遠低於預期的20萬人，前值為23.9萬人。

美國勞工部公布10月JOLTS職位空缺1033.4萬份，多過預期1025萬份，前值下修至1068.7萬份。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年固定按揭貸款利率下降至6.49厘，過去4星期已下降57點子。MBA按揭貸款申請跌0.8%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家 Joel Kan 說， 國內外經濟走弱，應該會導致通脹放緩，並讓聯邦儲備局放慢加息步伐。 感恩節假期調整後購買活動略有增加，但利率下降仍不足以恢復再融資活動。

美國公布第三季GDP修訂值，按季由2.6%上修至2.9%，超預期的2.8%。個人消費支出增長1.7%，超預期的1.6%。

美國10月批發存貨按月升0.8%，超預期0.5%；美國10月零售庫存按月跌0.2%，遠低於預期增0.5%。

美國11月芝加哥PMI跌至37.2，遠低於預期47，前值為45.2。

美國10月成屋待完成銷售按月跌4.6%，跌幅較預期5.3%為少，前值為跌10.2%

===以下是11月29日數據===

美國消費信心進一步減弱，11月經濟諮詢委員會消費信心由102.2跌至100.2，仍優於預期的100。

美國9月FHFA房價指數按月回升0.1%，好於預期跌1.2%，前值為跌0.7%。美國S&P/CS20座大城市房價指數按年升10.4%，大致符預期，前值修正為13.1%，經季調後按月跌1.2%，符預期。

===以下是11月23日數據===

美國11月製造業PMI初值僅47.6，遠遜預期50，前值為50.4；服務業PMI為46.1，同樣差過預期48，前值47.8。

美國10月耐用品訂單初值由增0.3%升至1%，高於預期的0.4%。核心耐用品訂單亦上升0.5%，好過預期。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為24萬人，遠高於預期22.5萬人，前值上修至22.3萬人。截至11月12日，持續申領人數升至155.1萬人，高於預期的152萬人，前值上修至150.3萬人。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年固定抵押貸款利率下降至6.67厘，連續兩周回落，亦較1個月前高位7.16厘下跌近0.5個百分點。按揭申請宗數按周回升2.2%，其中樓市買家申請增加3%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家 Joel Kan 表示，按揭利率下跌會提高買家的購買力，上周購買和再融資申請均略有回升。

===以下是11月22日數據===

美國11月里士滿聯儲製造業指數報負9，遜預期負8，前值為負10。

===以下是11月18日數據===

美國10月二手樓銷售以年率計跌至443萬間，按月跌5.9%，連跌9個月，表現比預期好，不過，不計疫情期間，銷售為2011年12月以來最低。成交中位數為37.9萬美元，按年升6.6%，但速度已放緩，年初時增速達20%。

10月份房屋庫存下降 0.8%至122萬間。按照目前的銷售速度，未售出庫存的供應量為3.3個月，高於9月份的3.1個月和一年前的2.4個月。

美國10月領先指數由跌0.5%加速至跌0.8%，超預期。

===以下是11月17日數據===

11月費城聯儲製造業指數遠遜預期 美10月新屋動工下跌

美國10月新屋動工以年率計為142.5萬間，按月跌4.2%，高於預期的141.1萬間，前值由143.9萬戶上修至148.8萬間。美國10月營建許可按月跌2.4%至152.6萬間，高於預期的151.4萬間，前值為156.4萬間。房屋數據下跌跌，反映經濟增長將被拖累。

11月費城聯儲製造業指數由-8.7下降至-19.4，遠遜預期負6。

===以下是11月16日數據===

美國按息下跌，樓市按揭需求回升，美國30年定息按揭由7.14厘跌至6.9厘，按揭申請宗數按周回升2.7%，其中樓市買家申請增加4%。

美國10月零售銷售按月增長1.3%，高於預期的升1%，創今年2月以來最大升幅，前值為持平。核心零售銷售增長回升，增1.3%，遠超預期0.5%；不計汽車及車的零售銷售增長由0.3%回升至0.9%，同樣超預期0.2%。

===以下是11月15日數據===

美國11月紐約州製造業調查指數為4.5，遠高於預期負6，前值為負9.1。

美國10月PPI最終需求由8.4%回落至8%，較預期8.3%為少；按月維持0.2%，亦較預期的0.4%為低，反映10月批發成本放緩。

核心PPI按年6.7%，低於預期的7.2%，前值為7.1%。

===以下是11月11日數據===

美國11月密歇根大學消費者信心指數初值報54.7，遠低於預期59.5，前值為59.8。

===以下是11月10日數據===

美國10月CPI按年升7.7%，低過市場預期的7.9%，遠較9月份8.2%為低，按月則上升0.4%，亦較預期0.6%為低。至於核心通脹按年升6.3%，亦低於預期的6.5%，前值為6.6%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.5萬人，高於預期22萬人，前值上修至21.8萬人。截至10月29日，持續申領人數升至149.3萬人，高於預期的149.2萬人，前值上修至148.7萬人。

===以下是11月9日數據===

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年固定抵押貸款利率回升至7.14厘，抵押貨款申請按周跌0.1%，跌幅繼續放緩。其中再融資指數仍跌4%，而購買指數則回升1%。

MBA首席經濟學家 Joel Kan表示， 購房申請在連續六周下降後首次回升，但仍接近 2015 年的低點，因為購房者仍因利率上升和持續的經濟不確定性，而處於觀望狀態。 再融資繼續下降，該指數續觸及 2000 年 8 月以來的最低水平。

===以下是11月8日數據===

美國10月NFIB小型企業信心指數91.3 低於預期

美國10月NFIB小型企業信心指數報91.3，稍低於預期的91.4，前值為92.1。

===以下是11月7日數據===

美國聯儲局公布9月消費者信貸增幅放緩，按月增幅由301.85億美元跌至249.76億美元，遠低於預期的249.76億美元。反映信用卡餘額增速下跌。其中，循環信貸增加83億美元，至1.162萬億美元；非循環信貸增加167億美元，至3.539萬億美元。

===以下是11月4日數據===

10月非農職位增幅放緩、失業率升

10月份非農新增職位由31.5萬份跌至26.1萬份，仍超預期的19.5萬份。另外，失業率由3.5%增至3.7%，高於預期3.6%。市場同時有轉差及勞工市場仍強勁兩種解讀。

美國10月平均時薪按年由升5%放緩至升4.7%，符合市場預期。按月則由0.3%升至0.4%，高於預期。

值得留意的是，就業參與率下跌至62.2%，就業不足率由由6.7%升至6.8%。

===以下是11月3日數據===

美國9月份工廠訂單按月跌0.3%，符合市場預期，前值無變動。

美國10月ISM服務業指數為54.4，遜預期55.3，前值為56.7

美國10月標普全球美國服務業PMI終值47.8，高於預期及前值46.6。

美國9月貿易逆差錄得733億美元，較預期逆差722億美元為多，亦遠多於8月的逆差672億美元。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為維持21.7萬人，低於預期22萬人。截至10月22日，持續申領人數升至148.5萬人，高於預期的145萬人，前值143.8萬人。

Challenger公布美國10月份裁員人數，整體削減33843份職位，按年增加48.3%，裁員人數為2021年2月以來最高。

===以下是11月2日數據===

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動超預期，10月增加23.9萬人，高於預期的18.5萬人，前值為20.8萬人。大部分來自休閒和酒店業，該行業增加了21萬個職位，行業工資上漲了11.2%，反映了行業的復甦，不過，仍低於疫情前水平。整體工資較一年前上漲7.7%，僅略低於9月份的增速0.1個百分點。

ADP 首席經濟學家Nela Richardson表示， 這是一個經濟復甦非常強勁的數字，但招聘的範圍並不廣泛，對利率敏感的商品生產商正在收縮，轉工人士亦要求較低的人工增幅。雖然看到聯儲局打擊需求的早期跡象，但它只影響勞動力市場的某些部份。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，按揭貸款申請宗數按周再跌0.5%，購買申請指數是2014年以來最低水平，30年定息按揭貸款利率（647,200 美元或以下）從20年高位回落，由7.16厘回落至7.06厘，仍處7厘以上，反映高利率及高樓價下，樓市買家繼續減少。

===以下是11月1日數據===

美國勞工部公布9月JOLTS職位空缺1071.7萬份，多過預期975萬份，前值上修至1028萬份。市場認為，勞工市場對儲局來說，仍然過熱，加息之下仍未見多大的冷卻。

辭職人數下降至 410 萬，但仍異常高。辭職人數已連續 15 個月超過 400 萬。 當人們認為找到一份更好的工作很容易時，他們會更頻繁地辭職。

每個失業工人的空缺職位數量微升至 1.9 個。聯儲局正在密切關注這數字，並希望它更接近 1.2 左右的歷史標準。 儲局官員擔心勞動力短缺導致工資飈升，並加劇了通脹。

美國10月製造業PMI終值上修至50.4，初值為49.9。

美國10月ISM製造業指數為50.2，較市場預期50為高，前值為50.9。ISM新訂單指數由47.1跌至49.2，就業指數由48.7升至50

===以下是10月28日數據===

美國公布10月達拉斯聯儲製造企業活動指數由-17.2進一步跌至-19.4。

===以下是10月28日數據===

美國10月密歇根大學消費者信心指數終值 59.9，預期59.6，好過市場預期，前值59.8。

美國9月成屋簽約銷售指數按月跌10.2%，遠多於預期跌4%，遜預期，前值為負2%，連續4個月錄得負值，創2020年4月以來新低。

美國9月PCE物價指數按年升6.2%，低於預期的6.3%，前值為6.2%，按月維持升0.3%，符合市場預期。

9月核心PCE物價指數按年升5.1%，低於預期的5.2%，前值為4.9%，按月升0.5%，符合預期，前值由0.6%修正為0.5%。

期內，個人收入按月升0.4%，符預期，前值由0.3%上修至0.4%，個人支出按月升0.6%，略高於預期的0.4%，前值由0.4%上修至0.6%。

===以下是10月27日數據===

美國公布第三季GDP初值，按季由負0.6上升至增2.6%，超預期的2.4%。個人消費支出增長1.4%，超預期的1%。

美國上周首次申領失業救濟人數由21.4萬升至21.7萬，惟仍低於預期的22萬。連續申領失業救濟人數由138.3萬升至143.8萬人。

美國耐用品訂單增長由0.2%升至0.4%，惟低於預期的0.6%。核心耐用品訂單更下跌0.5%，差於預期。

===以下是10月26日數據===

美國9月新屋銷售年率計為60.5萬間，勝預期的58萬間，前值為68.5萬。

美國9月批發商貿易庫存按月升0.8%，升幅少過預期1%，前值為1.3%。

美國MBA（Mortgage Bankers Association）發布，截至10月21日，美國30年定息按揭升至7.16厘，創2001年以來最高，連續10周上升。MBA抵押貸款申請跌1.7%，跌幅進一步放緩，其中轉按申請持平，購買後按揭申請跌2.3%。

===以下是10月25日數據===

美國8月FHFA房價指數按月跌0.7%，預期及前值均為跌0.6%，連跌兩個月。

美國10月里士滿聯儲製造業指數報負10，遠遜預期負5，創2020年5月以來新低，前值為0。

===以下是10月24日數據===

美國公布10月份PMI初值，製造業PMI由52回落至49.9，差過預期的51，服務業PMI由49.3急跌至46.6，同樣遠低過預期的49.5。綜合PMI由49.5跌至47.3，預期49.2。

===以下是10月20日數據===

美國上周首領失業救濟人數由22.6萬人跌至21.4萬人，連續申領失業救濟人數由136.4萬人升至138.5萬人。

10月費城聯儲製造業指數由-9.9回升至-8.7。

美國9月二手樓銷售以年率計為471萬間，稍超預期470萬間，按月跌1.5%。

美國9月領先指數為負0.4%，較預期負0.3%為低，前值為負0.3%。

===以下是10月19日數據===

美國9月新屋動工為143.9萬戶，按月跌8.1%，遠低於預期的146.1萬戶，前值由157.5下修至156.6萬戶。美國9月營建許可按月跌1.4%至156.4萬戶，高於預期的153萬戶，前值為151.7萬戶上修至154.2萬戶。

房屋數據疲弱，反映經濟增長將被拖累。

MBA抵押貸款申請按周再跌4.5%，30年固定按揭利率升至6.94厘。

===以下是10月18日數據===

美國10月NAHB房產市場指數為38，創2020年5月以來新低，遠低於預期的43，前值為46，該指數已連跌10個月，創2007年美國樓市崩塌以來最大跌幅。

美國9月工業生產按月升0.4%，高於預期0.1%，前值為負0.2%。

美國9月產能利用率為80.3%，較市場預期及前值80%為高。

===以下是10月17日數據===

美國10月紐約州製造業調查指數為負9.1，較預期負4.3低，前值為負1.5。

===以下是10月14日數據===

美國9月零售銷售按月增長持平，低於預期的升0.2%，前值0.3%。不過，核心零售銷售增長回升，增0.1%，超預期的負增長；不計汽車及車的零售銷售增長由0.6%放緩至0.3%，仍超預期。數據顯示，食品飲料、健康護理、非商店零售、百貨店及綜合賣場按月見增長，而食品飲料、綜合賣場及非商店零售各佔零售總額1成以上。

美國10月密歇根大學消費者信心指數初值報59.8，為今年4月以來新高，高過預期58.8，前值為58.6。

美國8月企業存貨按月升0.8%，較預期0.9%為低，前值為0.6%。

美國9月進口物價指數按月跌1.2%，跌幅較預期1.1%為多，前值為負1%。

===以下是10月13日數據===

美國9月CPI按年回落0.1個百分點至8.2%，但高於市場預期的8.1%，按月升0.4%，也高於市場預期的0.2%。至於核心通脹，按年升幅較7月走高0.3個百分點至6.6%，高於預期的6.5%，按月升0.6%，高於預期的0.4%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.8萬人，高於預期22.5萬人。截至10月1日，持續申領人數升至136.8萬人，高於預期的136.5萬人。

===以下是10月11日數據===

美國9月PPI最終需求由8.7%回落至8.5%，超預期的8.4%；按月0.4%，超預期的0.2%，前值為跌0.2%，反映9月批發成本按月加速。

核心PPI按年7.2%，低於預期的7.3%，按月為0.3%。

美國按揭貸款申請按周跌2%，30年期固定抵押貸款利率由6.75厘增加6.81厘。

===以下是10月11日數據===

美國9月NFIB小型企業信心指數報92.1，超預期的91.3，前值為91.8。

===以下是10月7日數據===

美國9月份非農就業職位增加26.3萬份，超預期的25.5萬份，前值為31.5萬份。其中教育及衛生服務增加9萬職，娛樂、休閒及酒店增8.3萬職。失業率跌至3.5%，低過預期及前值3.7%。

美國8月平均每小時工資按年升5%，符合市場預期，前值為升5.2%。美國9月就業參與率為62.3%，稍低於預期62.4%，前值為62.4%。

美國8月批發庫存終值按月升1.3%，符合市場預期，前值為1.3%。

===以下是10月6日數據===

Challenger公布美國9月份裁員人數，整體削減29989份職位，按年增加67.6%，其中，零售業削減9273份職位，按年大增11.6倍，9月起為傳統消費旺季，行業應部署增加人手應付，數據反映經濟受壓，科技及服務業削減4212及2308份職。

該機構指出，招聘正在放緩，裁員事件開始發生， 房地產市場降溫和聯儲局加息正在導致銀行和貸款機構裁員。 對經濟衰退的擔憂，導致不確定性增加，各行各業的公司開始重新評估人員需求。

美國9月 顧主計劃招聘38萬名工人，按年大跌59.6%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.9萬人，高於預期20.3萬人，前值修正至19萬人。截至9月24日，持續申領人數升至136.1萬人，高於預期的135萬人，前值修正至134.6萬人。

===以下是10月5日數據===

美國樓市數據續弱，截至9月30日一周，MBA抵押貸款申請大跌14.2%，2020年3月以來最大跌幅，其中再融資跌17.8%，購買跌12.6%，30年定息按揭利率升到6.7厘，創2006年以來新高。

勞工數據佳，美國公布9月俗稱小非農的ADP就業人數增加20.8萬人，超預期的20萬人，前值大幅上調至18.5萬人。

美國8月貿易逆差錄得674億美元，少於7月的逆差707億美元，及市場預期的逆差677億美元。

美國9月標普全球美國服務業PMI終值49.3，高於預期及前值49.2

美國9月ISM服務業指數為56.7，勝預期56，前值為56.9

===以下是10月4日數據===

美國公布8月JOLTS職位空缺1005.3萬份，低於預期1108.8萬份，前值向下修訂為1117萬份，反映就業市場再降溫。

美國8月份工廠訂單無變動，前值為跌1%。

美國8月份耐用品訂單終值跌0.2%，與初值數據不變。

===以下是10月3日數據===

美國9月ISM製造業指數為50.9，遠較市場預期52.1為低，前值為52.8。ISM新訂單指數由51.3跌至47.1，就業指數由54.2跌至48.7，低於預期。

美國9月標普全球美國製造業PMI終值為52，高於初值的51.8。

===以下是9月30日數據===

美國9月芝加哥PMI為45.7，跌穿榮枯線，遠低於預期51.8，前值為52.2。

美國9月密歇根大學消費者信心指數終值 58.6，預期59.5，差過市場預期，前值為59.5.

美國8月PCE物價指數按年升6.2%，較預期6%為高，前值為6.3%。按月升0.3%，市場預期升0.1%，前值為負0.1%。

美國8月核心PCE物價指數按年升4.9%（圖），為今年4月以來最大升幅，高過預期4.7%，前值為4.6%。按月升0.6%，同樣較預期0.5%為高，前值為0.1%。

===以下是9月29日數據===

美國第二季實際GDP年化按季終值為負0.6%，符合市場預期，前值為負0.6%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為19.3萬人，低於預期21.5萬人，前值為21.3萬。截至9月10日，持續申領人數跌至134.7萬人，低於預期的138.5萬人，前值為137.9萬人。

===以下是9月28日數據===

美國8月成屋簽約銷售指數按月跌2%，預期跌1.5%，遜預期，前值為負1%。

美國商務部公布，美國8月份商品貿易逆差由902億美元收窄至873億美元，按月減少3.2%，少於市場預期的890億美元，也為自2021年10月以來的最低水平。

期內，進口下降1.7%，出口跌0.9%。批發商貿易庫存上升1.3%，零售貿易庫存增加1.4%。

另外，美國9月23日止一周，MBA抵押貸款申請活動指數跌3.7%，前值為升3.8%。

===以下是9月27日數據===

美國9月諮商會消費者信心指數由103.6升至108，近4個月最佳，反映儲局加息未礙消費，對通脹形成壓力。

美國8月耐用品訂單按月跌0.2%，跌幅較預期負0.3%為少，前值為負0.1%。

美國7月FHFA房價指數按月跌0.6%，預期為持平，結束2020年5月以來的升勢。

美國8月新屋銷售年率計為68.5萬間，遠勝預期的50萬間，前值為51.1萬。

美國8月里士滿聯儲製造業指數報0，遠勝預期負10，前值為負8。

===以下是9月26日數據===

美國8月芝加哥聯儲全國活動指數為0，較預期0.23及前值0.27為低。

美國9月達拉斯聯儲製造企業活動指數為負17.2，較預期負9為低，前值為負12.9。

===以下是9月23日數據===

美國公布9月份PMI初值，製造業PMI由51.1回升至51.8，好過預期的51，服務業PMI由44.6急升至49.2，遠超預期的45.5。綜合PMI由46.1回升至49.3，前值44.6。

===以下是9月22日數據===

美國8月領先指數為負0.3%，雖然為今年3月以來新高，但仍較預期負0.1%為低，前值為負0.4%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.3萬人，低於預期21.7萬人，前值同為21.3萬。截至9月10日，持續申領人數跌至137.9萬人，低於預期的141.8萬人，前值為140.3萬人。

===以下是9月21日數據===

美國8月二手樓銷售以年率計為480萬間，超預期，按月跌0.4%。

MBA抵押貸款申請按周回升3.8%，扭轉自7月以來的下跌趨勢，或反映市民入市意願回升。

不過，30年樓宇按揭突破6厘，截至9月15日，報6.02厘，自2008年底以來高。

===以下是9月20日數據===

美國8月新屋開工為157.5萬戶，按月升10.2%，遠高於預期的152.7萬戶，前值由144.6萬戶下修至140.4萬戶。美國8月營建許可按月跌10%至151.7萬戶，為2020年8月以來新低，低於預期的160.4萬戶，前值為167.4萬戶上修至168.5萬戶。

===以下是9月19日數據===

美國9月NAHB房產市場指數為46，創2020年5月以來新低，也低於預期的47，前值為49，該指數已連跌9個月，創2007年美國樓市崩塌以來最大跌幅。

===以下是9月16日數據===

美國9月密歇根大學消費者信心指數初值報59.5，為今年4月以來新高，但仍低於預期60，前值為58.2。密歇根大學1年通脹預期初值為4.6%，符預期，前值為4.8%。

===以下是9月15日數據===

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.3萬人，低於預期22.7萬人，並連續五周改善，前值為22.2萬。

截至9月3日，持續申領人數跌至140.3萬人，低於預期的147.8萬人，前值為147.3萬人。

美國8月零售銷售按月升0.3%，高於預期的負0.1%，前值由0%向下修訂至負0.4%。不包括汽車的核心零售銷售按月跌0.3%，較預期0%為低。

美國9月紐約州製造業調查指數為負1.5，較預期負12.9為高，前值為負31.3。

美國9月費城聯儲製造業指數為負9.9，低於預期2.8，前值為6.2。

美國8月進口物價指數按月為負1%，預期為負1.3%為高，前值為負1.4%。8月出口物價指數則按月為負1.6%，跌幅多於預期負1.1%，前值為負3.3%。

美國8月工業生產按月跌0.2%，遜預期，市場原預期按月持平，前值為0.6%

美國7月商業庫存按月升0.6%，符合市場預期，前值為1.4%

===以下是9月14日數據===

美國8月PPI最終需求按年升8.7%，低於預期的8.8%，前值為9.8%，按月變幅為負0.1%，符合市場預期，前值為負0.5%

至於8月核心PPI，按年升7.3%，高於市場預期7.0%，前值為7.6%，按月升0.4%，略高於預期0.3%，前值上修至0.3%。

===以下是9月13日數據===

美國8月CPI按年回落0.2個百分點至8.3%，但高於市場預期的8%，按月升0.1%，也高於市場預期的縮0.1%。至於核心通脹，按年升幅較7月走高0.4個百分點至6.3%，高於預期的6.1%，按月升0.6%，高於預期的0.3%。

===以下是9月12日數據===

美國8月1年期消費者通脹預期由6.2%放緩至5.7%，3月8月通脹預期由3.2%回落至2.8%。

===以下是9月9日數據===

美國7月批發庫存終值按月升0.6%，較預期0.8%為低，前值為0.8%。

===以下是9月8日數據===

美國7月消費信貸為238.1億美元，較預期320億美元為低，前值為401.54億美元

===以下是9月7日數據===

美國7月貿易逆差錄得707億美元，少於6月的逆差796億美元，但略多於市場預期的逆差703億美元。期內，整體出口上升0.2%至創紀錄的2593億美元，而進口則下降2.9%，接近3300億美元。

7月貿易逆差為2021年10月以來最小逆差，也是連續第四個月收縮，反映出商品進口價值下降和出口略有回升。

===以下是9月6日數據===

美國8月標普全球美國服務業PMI終值43.7，較預期44.2及初值的44.1為低，同時創2020年6月以來新低。

美國8月ISM服務業指數為56.9，遠勝預期55.3，前值為56.7。

===以下是9月2日數據===

美國8月份非農就業職位增加31.5萬個，高於預期30萬個，創2021年4月以來最低增幅，亦低於7月52.8萬個。美國8月份失業率按月升0.2百分點至3.7%，較預期3.5%為高。

美國8月平均每小時工資按年5.2%，較預期5.3%稍低，前值為5.2%。就業參與率為62.4%，較預期62.2%為高，前值為62.1%。

美國7月工廠訂單按月跌1%，遠遜預期0.2%，為2020年4月以來最大跌幅，前值為2%。

美國勞工部長認為通脹正朝著正確方向發展，儘管聯儲局加息，就業人數仍將繼續上升，指聯儲局將會保持謹慎，採取獨特的方法應對通脹。

===以下是9月1日數據===

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為23.2萬人，低於預期24.8萬人，並連續3周改善。截至8月25日，持續申領人數升至143.8萬人，符預期。

美國第二季非農業生產力按年跌4.1%，低於預期跌4.3%，前期為4.6%。第二季單位勞工成本按年升10.2%，低於預期10.5%，前值為10.8%

美國8月標普全球美國製造業PMI為51.5，較預期51.3為高，7月終值為52.2。

美國8月ISM製造業指數為52.8，較市場預期52為高，前值為52.8。