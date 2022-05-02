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【免差餉或地租】申請延期繳付「指明商業處所」差餉及／或地租　須於6號或之前提交

商業 19:54 2022/05/02

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這項延期繳付「指明商業處所」差餉及地租的行政措施是優化2022至23年度《財政預算案》中提議暫緩追討欠租措施的一部分。（資料圖片）

差餉物業估價署（估價署）今日（2日）提醒有現行租賃的「指明商業處所」的差餉及／或地租帳目的登記繳納人及其授權代理人，如欲申請延至8月12日繳付2022年4月至6月季度差餉及／或地租（可包括2022年1月至3月季度尚未繳付的款額），非自動轉帳帳戶須於5月6日或之前向估價署提交申請。

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估價署提醒，逾期收到的申請將不獲處理。自動轉帳帳戶的申請已於4月20日截止遞交。估價署建議，合資格的登記繳納人盡量使用該署網站所提供的「遞交表格電子化」服務，於網上提交電子申請表格（e-RVD 1070），以便申請能盡快獲得處理。

繳納人亦可將填妥的表格（RVD 1070）郵寄或由專人送交估價署。可於申請期間任何時間從估價署網頁下載表格（RVD 1070），或致電該署熱線或電話資訊服務索取有關表格。

已於5月1日刊憲生效

這項延期繳付「指明商業處所」差餉及地租的行政措施是優化2022至23年度《財政預算案》中提議暫緩追討欠租措施的一部分，旨在加強支援受2019冠狀病毒病第五波疫情影響的指定行業的商業租戶周轉。

這項法定措施的條例，即《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例》，已於5月1日刊憲生效。

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責任編輯：李智美

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