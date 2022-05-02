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【股神巴菲特】巴郡首季少賺逾五成　受累投資及衍生品虧損15.8億美元（第二版）

股市 21:17 2022/05/02

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巴郡首季少賺逾五成　受累投資及衍生品虧損15.8億美元

股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）公布首季業績，巴郡首季股東應佔淨利潤為54.6億美元（折合約425.9億港元），按年下跌53.4%。

當中，投資及衍生工具在首季錄得虧損15.8億美元，對比去年同期為盈利46.93億美元；來自業務運營的收入為70.4億元，按年微增0.3%。

首季增持西方石油公司至14.6% 「較持有國債更吸引」

雖然早前巴菲特在致股東信上曾表示，沒有甚麼股票投資能夠「令我們興奮」。不過，巴郡在今年首季連續買入西方石油公司（Occidental Corporation，美︰OXY）的股權，持股比例升至14.6%。副董事長芒格（Charles Munger）對此只作了簡單的解釋，指公司只是發現了一些比持有國債更吸引的投資目標。

在日前召開的股東大會上，巴菲特以及芒格多次問及對通脹的看法，巴菲特表示，目前所觀察到的通脹水平非同尋常，他認為這更可能是政府為了應對新冠疫情而向市場注入資金的後果。不過，兩人並沒有就通脹作出任何預測，並指在對抗通脹這件事情上， 「你能做到最好的事情，就是在某件事上做得非常好。」

首季承保業務淨收入跌逾九成

巴郡今年首季保險承保業務淨收入按年急跌近94%至4700萬美元；鐵路業務淨收入按年增9.6%至13.71億美元，公用事業及能源業務淨收入按年增6.7%至7.5億美元，製造、服務及零售業務的淨收入按年增15.5%至30.25億美元。

巴郡表示，新冠疫情繼續影響其大部分經營業務，全球針對疫情的防控措施令供應鏈嚴重中斷，製造業成本升高。同時，今年地緣政治衝突的發展亦令供應鏈中斷，導致世界許多地區的商品和服務成本增加。巴郡指，未來沒有辦法準確地預測有關事件對業務得以影響，以及營運何時能夠恢復正常。

（第二版增加股東大會內容）

相關文章：【股神巴菲特】巴郡股東要求撤銷巴菲特的巴郡主席職位　91歲股神能否保住「飯碗」？

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美股 疫情 商品 巴菲特 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 政治 地緣政治 美元

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