電動車企公布上月銷量 蔚來理想齊跌小鵬獨升

內地多間電動車企業公布上月營運數據，惟企業們表現各異。小鵬汽車(09868)宣布，上月完成交付量按年增加75%至9,002台車。其中小鵬P7及小鵬P5，分別交付3,714台及3,564台。以今年首4個月計，小鵬累積總交付量則按年增加1.36倍至43,563台車。公司補充，受近期疫情影響，在生產、運輸等多個環節中受到了嚴峻挑戰，獲得超過9000台的交付成績不易。小鵬強調，會繼續努力克服行業困難，保障生產和順利交付。

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其他車企方面，理想汽車(02015)於4月交付4,167輛理想ONE，按年下跌24%。理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，自3月末以來，由於長三角疫情反彈，全行業的供應鏈、物流和生產出現了被嚴重擾亂的情況。有些供應商甚至完全停工、停運，導致現有零部件庫存消化後無法繼續維持生產，這對理想汽車4月份的生產造成很大影響，導致部分用戶的新車交付 延期。目前，理想汽車正與供應鏈企業一起，在滿足疫情防控的要求下積極恢復產能，縮短預訂理想ONE用戶提車等待周期。

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3月才在本港上市的蔚來汽車(09866)表示，上月交付5,074輛汽車，按年下跌28%。年初至今則合共交付30,842輛汽車。上月交付包括4,381輛高端智能電動SUV，其 中包括1,251輛ES8、1,878輛ES6及1,252輛EC6，以及693輛ET7。蔚來指出，於2022年3月下旬及4月，公司的汽車生產及交付受到中國若干地區新一波疫情爆發所導致的供應鏈波動及其他限制影響。汽車生產正在逐步恢復。蔚來將密切關注情況及其對本公司業務及財務狀況的影響，並持續與其供應鏈 合作夥伴合作以加快全面恢復生產。

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