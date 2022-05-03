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【網絡安全】Microsoft Edge瀏覽器加入免費VPN　每月涵蓋1GB數據用量

科技 10:01 2022/05/03

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隨網民對網絡安全的要求增加，不少網絡供應商和平台也紛紛加強網絡保安。微軟（Microsoft）早前透露，將為旗下瀏覽器Microsoft Edge加入免費VPN（虛擬專用網路），以提高網絡安全和保障用戶私隱。

【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難

據外媒《Engadget》報道，微軟旗下瀏覽器Microsoft Edge的說明頁面中提到，將與全球網路服務業商Cloudflare合作，在其瀏覽器提供免費VPN服務。用戶只需打開瀏覽器，瀏覽器即會自動加密用戶的網絡數據，使網路服商無法收集用戶的瀏覽信息。除此之外，新功能還將允許用戶通過使用虛擬IP地址（Internet Protocol Address）瀏覽網頁，以隱藏用戶的真實位置。

惟Microsoft表示，該免費VPN服務的數據使用量限制為每月1GB，目前該企仍未透露是否提供額外加購方式讓使用者取得更多使用流量。據統計，每月1GB的免費VPN未必能支援用戶看影片或玩遊戲，主要供用戶作處理文書之用。

但需留意的是，該服務目前仍在測試階段，Microsoft暫未公佈推出日期。據悉，於服務開通後，用戶必須登入個人微軟帳號，並且在設定項目開啟安全網路功能方可使用免費VPN。

打開Microsoft Edge安全網絡

 

  • 選擇設定
  • 選擇Microsoft Edge安全網絡
  • 如果您未登錄 Microsoft 帳戶，系統將提示您登錄或創建一個。
  • 在瀏覽器框架中出現實心盾牌圖標即代表您的瀏覽流量現在受到 Microsoft Edge安全網絡的保護

【雲端應用】拆解數碼轉型至雲端遷移之兩大弊病

【雲端應用】疫情改變生產及零售模式　雲端運算更受企業青睞

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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