  • 22°C
香港時間 : 2022503日 (二) 10:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

約翰遜擬重啟鐵娘子買公屋計劃 協助年輕人置業

環球社會熱點 09:05 2022/05/03

分享：

分享：

英國樓價持續高企，年輕人上車做業主有難度。英國媒體報道，英國首相約翰遜擬重推鐵娘子戴卓爾夫人「置業權」政策，協助年輕人置業。政策協助英國租住者購入目前居住的公營房屋，料可惠及250萬戶家庭。英國媒體指相關政策在保守黨在2015年執政亦有提及，英國保守黨或在地區選舉中再次提出。

移民英國搵咩工好？五大職業人工唔怕跑輸通脹 【下一頁】

戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）在1980年推出「置業權」（Right to Buy） 計劃，允許英國家庭從市議會購買公營房屋。英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，約翰遜（Boris Johnson）兩周前通知官員，制定協助公屋租住者置業計劃，旨在協助英格蘭250萬租戶，以優惠價錢購入公營房屋。政府官員亦考慮，新計劃使用公帑支付房屋福利，協助有關人士獲得按揭貸款。

《每日郵報》引述政府消息人士指，新「置業權」在很多方面為戴卓爾夫人方案的複製品，從市議會購入物業，變成從房屋處（Housing Association）購入物業。《每日電訊報》報道，政府認為新計劃有助工黨議席選區的貧困家庭。

英國未來或加息 財相警告按揭恐多付近萬 【下一頁】

英國目前規定允許大多數市議會公營房屋租戶，以折扣價格購入房屋，但房屋處的住戶只享有有限度折扣優惠，亦只能購入自1997年以後的房屋。政府希望將計劃擴大至所有房屋處租戶，執政保守黨在2015年大選中亦做出相關承諾，但可惜未能實現。

「置業權」政策是戴卓爾夫人標誌性措施之一，廣受工人階層歡迎。英國政府正迫切尋求方法，降低年輕人置業難度。但其房屋改革計劃在去年年底，被保守黨議員強烈反對後陷入停滯。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【移民英國】搵咩工好？五大職業人工唔怕跑輸通脹
今日
【移民英國】搵咩工好？五大職業人工唔怕跑輸通脹
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
2022/05/02
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀
2022/04/30
英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀
【英國王室】英女王親身接見瑞士總統 未有帶拐杖傍身
2022/04/29
【英國王室】英女王親身接見瑞士總統 未有帶拐杖傍身
英國未來或加息 財相警告按揭恐多付近萬
2022/04/28
英國未來或加息 財相警告按揭恐多付近萬

你可能感興趣

【移民英國】搵咩工好？五大職業人工唔怕跑輸通脹
今日 08:05
【移民英國】搵咩工好？五大職業人工唔怕跑輸通脹
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
12:35 2022/05/02
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀
17:05 2022/04/30
英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀
網絡熱話 內政 按揭貸款 海外物業 英國 約翰遜 英國保守黨 戴卓爾 物業 英格蘭

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間10:00）

下一篇文章

【移民英國】搵咩工好？五大職業人工唔怕跑輸通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】550萬人逃離烏克蘭 芬蘭傳將宣布申請入北約（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】550萬人逃離烏克蘭 芬蘭傳將宣布申請入北約（不斷更新）
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
【Moderna疫苗】料秋天可打Omicron加強劑 將大量供應
【Moderna疫苗】料秋天可打Omicron加強劑 將大量供應
【烏克蘭戰爭】俄軍搶農業設備千里運至車臣 一原因令機器報廢
【烏克蘭戰爭】俄軍搶農業設備千里運至車臣 一原因令機器報廢
新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間10:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款