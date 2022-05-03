約翰遜擬重啟鐵娘子買公屋計劃 協助年輕人置業

英國樓價持續高企，年輕人上車做業主有難度。英國媒體報道，英國首相約翰遜擬重推鐵娘子戴卓爾夫人「置業權」政策，協助年輕人置業。政策協助英國租住者購入目前居住的公營房屋，料可惠及250萬戶家庭。英國媒體指相關政策在保守黨在2015年執政亦有提及，英國保守黨或在地區選舉中再次提出。

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戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）在1980年推出「置業權」（Right to Buy） 計劃，允許英國家庭從市議會購買公營房屋。英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，約翰遜（Boris Johnson）兩周前通知官員，制定協助公屋租住者置業計劃，旨在協助英格蘭250萬租戶，以優惠價錢購入公營房屋。政府官員亦考慮，新計劃使用公帑支付房屋福利，協助有關人士獲得按揭貸款。

《每日郵報》引述政府消息人士指，新「置業權」在很多方面為戴卓爾夫人方案的複製品，從市議會購入物業，變成從房屋處（Housing Association）購入物業。《每日電訊報》報道，政府認為新計劃有助工黨議席選區的貧困家庭。

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英國目前規定允許大多數市議會公營房屋租戶，以折扣價格購入房屋，但房屋處的住戶只享有有限度折扣優惠，亦只能購入自1997年以後的房屋。政府希望將計劃擴大至所有房屋處租戶，執政保守黨在2015年大選中亦做出相關承諾，但可惜未能實現。

「置業權」政策是戴卓爾夫人標誌性措施之一，廣受工人階層歡迎。英國政府正迫切尋求方法，降低年輕人置業難度。但其房屋改革計劃在去年年底，被保守黨議員強烈反對後陷入停滯。

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責任編輯：李俊儀