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【大行報告】瑞信：政治局會議解決了四大市場憂慮　惟仍需採取更多行動恢復投資者信心

股市 18:35 2022/05/02

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瑞信指政治局會議解決了四大市場憂慮，惟仍需採取更多行動恢復投資者信心。

中共中央政治局會議上周五舉行，會議要求加大宏觀政策調節力度，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間。要加快落實已經確定的政策，實施好退稅減稅降費等政策，用好各類貨幣政策工具。瑞信指出，會議解決了四大重要市場憂慮，觸發中港股市上周五強勁反彈，惟中央仍需採取更多行動，才能恢復因上海封城及內地疫情反彈所影響的投資者信心。

瑞信指市場關注內地會否將全年5.5%的增長目標下調，惟會議未有調整該目標。瑞信預期，中央需要更及時推出更多貨幣與財政刺激措施，才能達到5.5%的增長目標。該行認為，內地需加快實施退稅等支持措施刺激實體經濟，並優化不同貨幣政策工具。該行又相信，基建投資將成刺激增長主要動力，故內地一步需加快基建建設。

二十大會議前料不放棄清零政策

另一市場關注點是內地會否調整對疫情的動態清零政策，惟中央會上重申需維持該政策不變。瑞信亦相信，中央在今年較後時間舉辦的中共二十大會議前，都不會放棄清零政策。

行業方面，會議提到要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，常態化監管，出台支持平台經濟規範發展的具體措施，瑞信指有關言論對平台經濟發放了正面訊號。對於有關中央會否進一步放鬆房地產限制措施的市場疑慮，瑞信則相信中央仍會繼續放鬆有關政策。

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