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澳洲主權基金今年首季蝕1.5% 創兩年來最大虧損

環球社會熱點 18:37 2022/05/02

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俄烏地緣政治緊張，加上貨幣政策風險再度升溫，澳洲主權基金「未來基金」發表聲明，指基金今年首季虧蝕1.5%，錄得兩年以來最大季度虧損。基金聲明指，已減少持有現金，並增加對澳洲及已發達股票市場、以及另類資產配置。

美擬將沒收俄財閥資產出售 援助烏克蘭 【下一頁】

未來基金（Future Fund）周一（2日）發表聲明，指截至3月31日，基金今年頭3個月虧蝕1.5%，創2020年同期以來最大虧損。主要基金由2,040億澳元（約1.13萬億港元）、縮水至2,010億澳元（約1.12萬億港元）。聲明續指，基金減少持有現金，同時增加對澳洲及其他已發展國家股票，以及對另類資產的配置。

未來基金主席科斯特洛（Peter Costello）表示，虧損原因基於央行收緊貨幣政策以壓抑通脹、地緣政治緊張局勢持續對投資市場造成衝擊。

基金行政總裁阿恩特（Parhael Arndt）警告，通脹飆升及全球市場持續弱勢，未來將更難實現回報。阿恩特續稱，基金依靠替代策略作為緩衝投資組合的同時，將尋求更具潛力資產。

受俄烏戰爭波及 日本平價蕎麥麵店10年首加價 【下一頁】

澳洲主權基金於2月28日決定放棄俄羅斯資產，但俄羅斯禁止外國人在當地股票市場進行交易後，澳洲無法立即執行有關措施。科斯特洛稱，未來基金在4月5日擁有約1.8億澳元（10億港元）俄羅斯資產，會在條件允許情況下逐步減持。

未來基金在俄羅斯入侵烏克蘭前，曾警告各國央行撤銷刺激經濟措施、並加息應對不斷上升的消費者成本壓力，將導致環球波動性增加，全球經濟前景惡化。基金在12月削減股票配置，有助緩解全球股市動盪影響。

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責任編輯：郭麗明

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