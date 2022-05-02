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【港元定存】抽綠債還是做定存穩賺高息？ 專家教4招賺盡回報

18:24 2022/05/02

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綠債自上周一開售，全周共有7間大小港銀加息迎戰。

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零售綠債 （新上市編號：04252） 開賣進入倒數，本周五（5月6日）截止認購，面對綠債競爭，港銀續加港元定期存款息迎戰。5月甫開局，率先出招的是集友，把7天港元定存年息享5.8厘的截止期，由原本於上周五（4月29日）屆滿，順延至5月底。專家建議追息族，可採4大招數免錯失綠債穩賺良機。

1、雙線出擊、抽綠債兼做定存賺息：綠債或只分到兩到三手（每手1萬元），故只須抽5手，毋須一注獨買、像招商永隆大戶豪擲千萬元重錘入票。反而，多餘錢可開立定期存款賺息，再舉7天港元定存高息王為例，集友有5.8厘，以存款上限500萬元為例，期內速賺約5500元利息。

政府重啟零售綠債認購　認購期由4月26日至5月6日【下一頁

2、善用孖展：若手頭欠鬆動者，不妨善用券商的孖展先賺息，以零成本抽綠債，再騰出閒資敘造短存，博雙重賺息。致富證券允新舊客以免按金、免息最多抽5手綠債，但須注意，致富證券董事暨證券業主管郭家安透露，該行的綠債孖展擬於本周四（5日）中午截飛。輝立十成孖展，最多更可抽10手。

3、採人海戰術：全家總動員申請綠債，博人人有份，抽中一手，以綠債保底息2.5厘計，一年穩袋750元利息。工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐回應本報查詢指，綠色零售債券開售至今，市場反應熱烈，直至上周四（28日）為止，該行平均認購額約10萬元 （10手），最高認購額為500萬元（500手） 。

尹可豐預期， 綠債最終認購額或與去年iBond （04246） 情況相若，超額2至3倍，而政府會因應市場反應，提高綠債發行額至上限200億元。 問及對綠債於5月19日在港交所 （00388） 上市後的債價預測，尹可豐說，由於綠債的最低息率為2.5厘，比上一次發行的iBond保底息2厘為高，因此綠債首日掛牌的造價，有較大機會比上次iBond首日掛牌造價高。

星展謝佩芳：投資者認購5手為佳【下一頁

4、沽舊債買新債：手緊族若手持iBond，大可趁官債仍未破發、險守100元，沽舊債轉吼保底息較高的綠債。星展銀行豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳回應查詢指，綠債開售至今熱度有愈來愈高的趨勢，平均認購額在10萬元或以上。而根據以往零售債券認購數據及現時投資環境，估計會超額認購3到4倍。不過，現時距離綠債掛牌日還有約三星期時間，加上目前利率市場比較波動，故此暫難預測綠債首日掛牌的造價。

問及iBond曾乍現99.85元新低，客戶是否沽iBond轉買綠債。謝佩芳透露，最近看不到投資者顯著沽售iBond的情況，近期債價跌穿100元，相信主因是港府發行的港元債券孳息率上升，市場數據顯示，三年期孳息率由今年初的0.88%急升至現時的2.37%，導致iBond價格下跌。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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