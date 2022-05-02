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【加密貨幣】維基百科關閉BitPay帳戶　停止接受加密貨幣捐款

科技 19:15 2022/05/02

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維基百科日前宣布，鑑於加密貨幣帶來的環境及安全隱憂，違背可持續發展的定義，現時決定將會關閉BitPay帳戶，並停止接受加密貨幣捐款。（官方圖片）

由於開採加密貨幣需要電腦全天候工作，大量耗電，碳足跡很大，碳排放問題引起大眾討論。維基百科日前宣布，鑑於加密貨幣帶來的環境及安全隱憂，違背可持續發展的定義，現時決定將會關閉BitPay帳戶，並停止接受加密貨幣捐款。

【網絡攻擊】可口可樂系統傳遭黑客攻擊　被盜161GB資料

【金融欺詐】美國特勤局：自2015截獲約值8億港元加密貨幣非法活動
 
英文維基百科管理員Molly White曾在今年1月發起一項提案，指加密貨幣與維基百科基金會對環境可持續性的承諾不一致，由於加密貨幣在開採過程中，會對全球氣候變遷帶來非常負面的影響。因此要求維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）不應再接受加密貨幣捐款，其後提案隨即通過逾200名維基百科編輯義工投票支持。
 
在經過3個月的公開討論之後，維基媒體基金會的高層Lisa Seitz-Gruwell於昨（1日）宣布，將接受贊助社群與義工的決定，不再直接接受加密貨幣捐款。
 
事實上，維基百科在去年共收到13萬美元 (約102萬港元) 的加密貨幣捐款，僅占其收到的捐款總額0.08%，因此與其他支付形式相比，加密貨幣的捐贈金額仍算很少，不會對維基百科的營運帶來太大影響。

【加密貨幣】AMC加密貨幣購戲票　程式增兩種加密貨幣支付

責任編輯：黃顯晴

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