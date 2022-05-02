  • 19°C
香港時間 : 2022502日 (一) 20:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【看淡A股】交銀國際洪灝盛傳因預測上證低於3000點　被責令禁言處分、Twitter暗示已離職

股市 20:00 2022/05/02

分享：

分享：

交銀國際的洪灝盛傳因預測上證低於3000點，被責令禁言處分、或被安排離職。

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝盛傳因對股市及經濟作出過份看淡的預測，被責令禁言並給予處分，近期或被安排離職。近日內地網上流傳，因洪灝早前的一份研究報告和觀點提及預測上證指數低於3000點，有關看淡預測與很多市場觀點相違背，因而遭到封殺。

5月1日是洪灝在交銀國際工作十周年

洪灝的微博上周六已被註銷，登上該貢面會顯示「該用戶不存在」訊息。其微信公眾號亦已被封，洪灝在微信公眾號的最後一則帖文是在上周六下午發佈，提及他的新書《預測：經濟、周期與市場泡沫》。帖文指著作料於10月中上市，收入完稅後將交由交銀國際作慈善公益用途，又提及5月1日是他在交銀國際工作十周年。至於洪灝的Twitter則仍可正常存取，但最後一則帖文已是4月2日，內容提及上海封城。

據洪灝於Twitter個人帳戶的簡介中，顯示為「前交銀國際人士」，反映洪灝可能已經離任交銀國際。

3月中發文提及外資破紀錄減持中國國債

洪灝3月14日曾發文一篇名為《三月之亂 夕惕若厲》的文章，內容提及外資正在破紀錄地減持中國國債，而外資對中國國債的大幅減持往往領先在岸/離岸股票凈買入和在岸股票的回報率約三個季度，他又稱在岸市場的淨買入幾乎破紀錄地差，預測未來12個月上證的交易區間在略低於3200至略低於3800之間，惟在「如果滿盤落索」的最壞情況下則略低於3000點。

相關文章：

【名家看法】交銀洪灝：中概股估值可以更低　全球宏觀風險升溫、市場或二次探底

【港股分析】交銀國際洪灝：本港流動性遠不及美國　中概股回歸將出現流動性折讓

【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率

 

 

港股 A股 中國市場 外資 洪灝 中國

上一篇文章

【人事變動】楊受成次子楊政龍獲英皇集團委任為副主席　5月2日生效

下一篇文章

【AMZN】亞馬遜不再向員工提供新冠肺炎確診有薪假　也不再披露新增確診個案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美股開市前偏軟　德法股市挫逾1%
【美股期貨】美股開市前偏軟　德法股市挫逾1%
【馬雲買玉璽？】馬雲基金會：競拍「乾隆寶璽」子虛烏有　馬雲近期專注農業科技
【馬雲買玉璽？】馬雲基金會：競拍「乾隆寶璽」子虛烏有　馬雲近期專注農業科技
【分拆滙豐】滙豐大股東平保再表態支持分拆　稱並非發起人
【分拆滙豐】滙豐大股東平保再表態支持分拆　稱並非發起人
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【小米1810】印度稱小米非法滙款　在銀行戶口檢獲相當於57億港元資金
【小米1810】印度稱小米非法滙款　在銀行戶口檢獲相當於57億港元資金
【股東大會】滙豐：將首次於港交所進行股份回購　俄羅斯滙豐已不再接受新業務或客戶
【股東大會】滙豐：將首次於港交所進行股份回購　俄羅斯滙豐已不再接受新業務或客戶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款