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【置業故事】相中單位喜入票　無奈業主拒絕不賣　即時轉睇另一戶　10分鐘內火速睇樓還價成交

股樓投資 18:13 2022/05/02

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買樓也講緣份，若是未能即時購入心儀單位，遇著另一質素相當的單位，有人就選擇當機立斷拍板入市。

利嘉閣蔡庭勇表示，該行新近促成坑口安寧花園6座中層K室的二手成交，實用面積約583平方呎，三房間隔，單位外望開揚運動場景，全屋附40萬新裝修。單位原開價700萬元，最終以自由市場價690萬元易手，折合實用面積呎價約11,835元。

代理指，買家為本來打算購入另一單位並已落票，但遭業主拒絕。代理隨即介紹上述單位，買家睇樓10分鐘後，隨即還價並成交。

據了解，原業主於2017年以約590萬元購入上址，持貨約5年，現轉手帳面升值約100萬元。

【有相睇】保養得宜可即住　慈愛苑兩房單位綠表價433萬沽　每呎8,557元重回3年前價位【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

坑口 居屋 安寧花園 利嘉閣

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