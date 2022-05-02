【置業故事】相中單位喜入票　無奈業主拒絕不賣　即時轉睇另一戶　10分鐘內火速睇樓還價成交

買樓也講緣份，若是未能即時購入心儀單位，遇著另一質素相當的單位，有人就選擇當機立斷拍板入市。

利嘉閣蔡庭勇表示，該行新近促成坑口安寧花園6座中層K室的二手成交，實用面積約583平方呎，三房間隔，單位外望開揚運動場景，全屋附40萬新裝修。單位原開價700萬元，最終以自由市場價690萬元易手，折合實用面積呎價約11,835元。

代理指，買家為本來打算購入另一單位並已落票，但遭業主拒絕。代理隨即介紹上述單位，買家睇樓10分鐘後，隨即還價並成交。

據了解，原業主於2017年以約590萬元購入上址，持貨約5年，現轉手帳面升值約100萬元。

【有相睇】保養得宜可即住 慈愛苑兩房單位綠表價433萬沽 每呎8,557元重回3年前價位【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機