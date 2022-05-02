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【手機程式】2022首季手機程式下載量排名出爐 TikTok以35億次成全球下載量最高程式

環球政經 18:06 2022/05/02

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市場研究機構 SensorTower 近日發表報告，2022 年 Q1 全球 App 下載量達到 369 億次，TikTok 以 35 億次的下載量，超越 Instagram 拿下 2022 年 Q1 全球下載量最高 App 頭銜。

【救亡措施？】Netflix業績強差人意要節流　取消製作梅根創作的系列動畫【下一頁

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

另外，報告當中指出的第二到五名，全部由 Meta 旗下 App 包辦，名次依序為 Instagram、Facebook、WhatsApp 及 Telegram。而Meta的主要競爭對手Google Play 則包辧了 77% 的總體下載量達到 283 億次，成長幅度達 1.1%。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

自從 2020 年 Google 首次被拉下「發布王」寶座後，整體下載量已經逐漸倒向 Meta ，但差距並不明顯，目前兩者之間的總下載量僅有 400 萬次的些微差距。

【暑期實習】HK Express首推大專生暑期實習計劃 可賺取實習工作經驗 更有機會贏來回機票【下一頁

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記者：鄭日棱

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