【手機程式】2022首季手機程式下載量排名出爐 TikTok以35億次成全球下載量最高程式

市場研究機構 SensorTower 近日發表報告，2022 年 Q1 全球 App 下載量達到 369 億次，TikTok 以 35 億次的下載量，超越 Instagram 拿下 2022 年 Q1 全球下載量最高 App 頭銜。

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另外，報告當中指出的第二到五名，全部由 Meta 旗下 App 包辦，名次依序為 Instagram、Facebook、WhatsApp 及 Telegram。而Meta的主要競爭對手Google Play 則包辧了 77% 的總體下載量達到 283 億次，成長幅度達 1.1%。

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自從 2020 年 Google 首次被拉下「發布王」寶座後，整體下載量已經逐漸倒向 Meta ，但差距並不明顯，目前兩者之間的總下載量僅有 400 萬次的些微差距。

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記者：鄭日棱