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南韓放寬戶外口罩令 多數民眾選擇繼續戴

環球社會熱點 18:15 2022/05/02

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南韓近日新冠肺炎疫情明顯回落，各項防疫措施亦陸續放寬。南韓政府早前宣布，周一（2日）起解除戶外口罩令，但更多民眾憂慮更具傳染力的Omicron變種病毒，仍然堅持佩戴口罩。

南韓明起撤銷戶外口罩令 新確診減至3.8萬 【下一頁】

路透社報稱，即使戶外口罩令已撤銷，但周一在首爾光化門地區附近的多數民眾仍自發戴好口罩，部分人稱口罩使他們感到自在。有6旬老翁表示，曾嘗試除下口罩出門，但看見街上近8成人仍然佩戴，便自覺戴好口罩。亦有70多歲老人家對兩年來，首次可以除口罩散步感到開心。

有中年女士表示，只有每日感染個案跌至5,000宗以下，才會安心除口罩。市中心孝昌公園內，據悉8成在場人士均有戴口罩。受訪34歲男子表示會繼續戴口罩，直至疫情不再對民眾健康構成嚴重威脅。

【南韓疫情】將取消戶外口罩令 增逾5萬確診 【下一頁】

南韓防疫部門官員孫映萊表示，雖然2021年4月才強制要求民眾在戶外戴口罩，但多數人早在2020年起自發佩戴，希望相關行為可以獲得尊重及諒解。至於何時解除室內口罩令，孫映萊指需等到新冠病毒變成風土病才會考慮。

南韓周一公布，單日新增逾2萬宗確診，為當地2月以來單日最低數字。南韓新一輪疫情高峰時，單日超過62萬宗新確診。

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責任編輯：吳漢培

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