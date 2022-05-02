【ESG】信安新推兩ESG基金 力爭最高派息8.5厘

▲ 信安資金管理亞洲投資策略部主管陳曉蓉指，新推兩隻ESG基金，力爭最高派息介乎7.5厘到8.5厘。

美國料將急進加息，信安的專家認為，投資組合仍適合配置債券，尤其是亞洲債券具息差優勢。參考對上兩個美國加息周期，亞債的平均回報皆跑贏美債及環球債。而信安新推兩隻ESG（環境、社會及管冶）基金，力爭最高派息率介乎7.5厘至8.5厘。

信安資金管理（亞洲）投資策略部主管陳曉蓉回應本報查詢指，信安可持續亞洲收益基金於去年12月15日正式推出，另一隻信安可持續亞洲資產配置基金則於今年1月10日發行。而兩產品主要通過第三方發行商開賣，其中信安可持續亞洲收益基金已在個別分銷商平台可供銷售，兩基金將陸續在不同的傳統及網上平台上架。

問及環球加息周期，是否不利債券表現。陳曉蓉指，首季債券市場經歷其中一個最差的季度後，尤其是成熟市場的主權債券，拋售潮持續到第二季度。美國10年期國債收益率升至逾2.9厘，為2018年底以來的最高水平，實際收益率大幅上漲，並自2020年3月以來首次短暫轉為正值。同樣，德國10年期國債的收益率亦幾乎升至1厘，乃自2015年以來的最高水平。

陳䁱蓉又說， 隨着全球經濟增長前景惡化，金融狀況進一步收緊，固定收益的回報變得更具挑戰。面對市場波動性不斷上升，部分債券資產類別、如低存續期債券又或亞洲信貸等，相對傳統的固定收益類別，或更可取，主因有2，第一，回顧對上兩個加息周期，亞洲債券的表現，在聯儲局首次加息後的一年及兩年，均明顯領先。ICE美銀亞洲美元指數於聯儲局2004及2015年首次加息的一年後，平均回報率為8.3%，表現優於國際投資級別債（以彭博全球綜合總回報指數為代表）約3.4%，以及美國國債（以彭博美國國債總回報指數作參考）約 4.5%。

第二，亞洲擁有息率優勢，截至去年底，亞洲債券的最低孳息率為5.3厘，而美國及環球綜合債券則分別為2.9厘及2.2厘。受惠於較高收益率、以及相對較短存續期，亞洲投資級別及高收益債券，無論是收益率、以至存續期比率，均優於環球同類型債券，或能抵禦利率上升帶來的影響。

信安：每季審視目標派息率

談及旗下兩隻新產品，陳曉蓉表示，信安可持續亞洲收益基金有不同派息水平的股份類別，包括為投資者提供較高潛在派息的選項，以人民幣對沖的添利（每月）類單位為例，目前的目標年度化派息高達8.5厘，而港元及美元的添利（每月）類單位的目標年度化派息則為6厘。

同樣，信安可持續亞洲資產配置基金，以人民幣對沖的添利（每月）類單位為例，目前目標年度化派息高達7.5厘，而港元及美元的添利（每月）類單位的目標年度化派息則為5厘。但她強調，以上兩基金的息率並無保證，該行每季審視目標派息率。

陳曉蓉補充，現市況以信安可持續亞洲收益基金較受歡迎，這基金是證監會ESG基金列表上，首隻本地註冊的亞太區可持續固定收益基金，因此符合「粵港澳大灣區跨境理財通」計劃下產品要求，可在大灣區推售。

相關文章：【ESG】平安人壽發佈ESG債券指數 指數5年回報率約26%

【ESG】ESG債券基金最高派息6厘 專家教同時抽綠債雙線出擊

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪