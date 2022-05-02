【五一消費】apm「五一」長假期人流高企　食肆、電器行業按月見10%升幅

▲ 新地旗艦商場apm「五一」長假期人氣旺，零售熱浪持續，商場人流數字保持高企。（新地提供圖片）

新地旗艦商場apm「五一」長假期人氣旺，零售熱浪持續，商場人流數字保持高企，而食肆、電器行業按月更見10%升幅。

【五一消費】消費券後食肆生意回落 中菜人流和營業額下跌3成



新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示：「4天復活節長假期後，疫情沒有反彈令市民出外更安心；加上天氣因素，市民轉為留商場消遣，旗艦商場觀塘apm在五一長假人山人海」。

食肆復甦屬其中一大推動力，觀察新疫苗通行證措施並未令食客卻步，不單食肆堂食排長龍，速食、輕食類如主題式甜點，即台式奶茶、牛角包等，均大受年輕客、家庭客歡迎，反映市民消費信心增加。

潮流小家電成母親節禮物首選

加上氣溫驟降，火鍋店頻接訂座，人流及生意均急增20%。母親節在即，不少市民亦忙於選購禮物，電器租戶人流持續4月旺勢，潮流小家電成母親節禮物首選，其次以母親節推廣招徠的飾品品牌亦旺場。

總結五一長假期間，apm餐飲及電器行業人流較上周末再增至少10%。而早前戲院租戶大推「$200睇5套戲」睇戲優惠套票，旋即售罄，戲院人流在長假期顯現，延長不少客人逗留商場時間，帶動同層食肆生意。

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責任編輯：李智美