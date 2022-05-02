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【食物製造商】南韓農心擬搶佔墨西哥市場　勢超越日本東洋水產

商業 18:00 2022/05/02

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南韓即食麵零食製造商農心（Nongshim）今（2日）宣布，該企未來目標為在北美市場超越其最大的日本競爭對手東洋水產（Toyo Suisan），成為世界第一。（官網截圖）

「公仔麵」向來也是亞洲飲食文化的代表之一，日本和南韓出品的即食麵更是享負盛名。南韓即食麵零食製造商農心（Nongshim）董事長申東元今（2日）宣布，該企未來目標為在北美市場超越其最大的日本競爭對手東洋水產（Toyo Suisan），成為世界第一，更作好打進墨西哥市場的準備，在美國的第二間工廠已舉行竣工儀式，預計年產即食麵數量可達3.5億包。

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據韓媒《韓國時報》報道，農心在2017年於美國即食麵市場的市場佔有率，超越日本即食麵製造商日清（Nissin）後，其市場佔有率繼續穩步提升。市場獨立研究企業Euromonitor指，於2020年時，東洋水產的市場佔有率為49%，農心為23.3%，日清則只有17.9%。

據悉，農心於2013年與沃爾瑪（Walmart）簽訂供應產品的合約，4年後更在全美國Walmart分店出售農心產品，同時在當地開設第一條生產線。農心透露，過去數年間在美國市場的銷售額增長了近10倍，由2017年的4,170萬美元（約3.2億港元），增加至去年的3.95億美元（約30.9億港元）。

美國第二間工廠竣工　年產3.5億包即食麵

外媒報道也提及，農心在美國的第2間工廠已於4月29日舉行竣工儀式，該工廠位於美國加州的庫卡蒙格牧場市（Rancho Cucamonga），總面積約2.68萬平方米，擁有兩條杯麵生產線以及一條袋麵生產線，預計年產即食麵數量可達3.5億包。若再加上第1家工廠，農心在美國的即食麵年產量將達到8.5億包。該企表示，其目標是到2025年，在美國達到8億美元（約62.7億港元）的年銷售額。

農心也指出，由於墨西哥人人較為喜歡吃辣的東西，認為該市場具有巨大的增長潛力，預計市場規模可高達每年4億美元（約31億港元），所以農心透露正準備打入墨西哥市場。

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責任編輯：文睿

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