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【電動車】三大中資電動車企4月交付受挑戰　小鵬汽車交付量增75%跑出、惟理想小鵬今跌逾4%

股市 09:32 2022/05/03

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三大中資電動車企4月交付受挑戰　小鵬汽車跑出、交付量增75%

受三月份內地疫情出現新一波爆發影響，內地三大電動車公司在4月的交付量受到挑戰。當中，僅得小鵬汽車 （09868） 的交付量錄得增長，較去年同期增長七成半，而蔚來 （09866） 以及理想汽車 （02015） 4月份交付量按年下跌近三成。

股價方面，蔚來現跌1.4%，理想汽車跌5.3%，小鵬汽車跌4.3%。

小鵬汽車4月交付量增75% 首4月交付增136%

小鵬汽車公布，今年4月公司合共完成9002台交付，按年增長75%，當中小鵬P7交付3714台，小鵬P5交付3564台。今年首4個月累計總交付43563台，按年增長136%。

小鵬表示，受近期疫情影響，在生產、運輸等多個環節中受到了嚴峻挑戰，獲得超過9000台的交付成績不易，會繼續努力克服行業性困難，保障生產和順利交付。

蔚來4月交付量跌28.6% 交付新車5075台

蔚來公布，今年4月份合共交付新車5075台，按年下跌28.6%，當中智能電動旗艦轎車ET7交付693台。而目前累計蔚來車輛已交付197912台。

公司表示，為滿足持續增長的訂單需求，需要進一步客服疫情、供應鏈等帶來的壓力，目前生產正逐步恢復，蔚來正與包括合作夥伴在內的各方共同努力，力爭多生產、多交付。

理想交付量跌24.8% 交付4167輛理想ONE

理想汽車 （02015） 宣布，今年4月份合共交付4167輛理想ONE，按年下跌24.8%。首4個月累計交付月35883輛。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，自3月末以來，由於長三角疫情反彈，全行業的供應鏈、物流和生產出現了被嚴重擾亂的情況，而公司的常州基地位於江蘇常州，處於長三角中心地帶。

此外，理想汽車的零部件供應商超過八成分佈在長三角地區，且很大一部分位於上海以及江蘇昆山。受長三角疫情的影響，位於上海和江蘇昆山等地區的部分供應商無法供貨，有些供應商甚至完全停工、停運，單只現有零部件庫存消化後無法繼續維持生產，對理想汽車4月份生產造成很大影響，導致部分用戶的新車交付延期。

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