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多名患者腺病毒檢測呈陽性 美CDC查與神秘肝炎關聯

環球社會熱點 17:41 2022/05/02

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全球相繼發現多宗兒童感染神秘肝炎，更有兒童因此死亡，惟至今仍未發現感染確切成因，甚至懷疑與新冠病毒有關。但美國衛生部門官員發表報告指，多名患者新冠檢測呈陰性。美國衛生官員為患者樣本排序，發現患者感染相同類型腺病毒，並指當局正調查與感染個案的關係。

英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀 【下一頁】

已知新冠病毒可損害肝臟等多種器官，故外界有猜測指新冠或是兒童感染神秘肺炎成因。惟美國疾控中心（CDC）上周五（29日）公布至今最詳細的兒童神秘肝炎調查報告，當局研究9宗在亞拉巴馬州（Alabama）錄得，患有嚴重急性肝炎個案。報道指，所有患者院內新冠檢測均為陰性，亦未錄得感染病史。

美國衛生官員上周曾指，數名兒童的41型腺病毒檢測呈陽性。CDC的報告更指，檢測5名患者樣本後發現，患者皆顯示出感染相同病毒的跡象。免疫功能低下兒童若感染腺病毒，有機會引致肝炎，但亞拉巴馬州全數患者免疫系統正常，未有明顯健康狀況。CDC在報告中指，腺病毒或是引致健康兒童肝損傷的一個因素，但強調未有充分了解。

英美等國多名兒童患原因不明肝炎 部分需肝臟移植 【下一頁】

CDC報告指，研究有關兒童神秘肝炎成因時，應考慮腺病毒因素，並指當局正調查兩者關係。美國8個州份衛生官員已確認，或正調查符合CDC對亞拉巴馬州個案描述的感染病例。州份衛生官員承認，大多數兒童腺病毒檢測亦呈陽性。

CDC透露，亞拉巴馬州9名確診兒童年齡介乎2至6歲，其中3名出現肝功能衰竭，其中2人更需接受肝臟移植手術。初期症狀包括嘔吐、腹瀉及上呼吸道感染，其中8名患者眼白發黃，7人肝臟腫大。CDC指正密切監察情況，美國公共衛生機構提醒醫生，需留意血液常規檢測（whole blood test）結果，而非血漿（plasma）檢測，以更快發現患者感染腺病毒。

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責任編輯：李俊儀

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