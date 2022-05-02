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【烏克蘭戰爭】俄軍搶農業設備千里運至車臣 一原因令機器報廢

環球社會熱點 17:19 2022/05/02

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俄羅斯早前佔領烏克蘭多個城市，據報俄軍在佔領期間大規模搶掠平民物資，包括農業設備、糧食甚至建築材料。美國有線新聞網報道指，俄軍在梅利托波爾搶走一批價值500萬美元（3,900萬港元）的農業機械，經過1,100多公里運往車臣，最後竟「得物無所用」。

美擬將沒收俄財閥資產出售 援助烏克蘭 【下一頁】

美國CNN引述消息人士報稱，俄軍3月初佔領梅利托波爾（Melitopol）市內的農業設備經銷商Agrotek後，一開始搶掠兩部價值60萬美元（468萬港元）的聯合收割機、一部拖拉機及播種機，其後甚至將所有27部價值近500萬美元（3,900萬港元）的設備洗劫一空。

消息人士續指，由於設備帶有GPS裝置，追蹤後發現部分設備被移送至附近村落，俄軍甚至將部分機器運輸至1,100多公里以外的車臣。

經銷商透過遙距設備上鎖包括聯合收割機等農業設備，就算俄軍大費周章將裝備運往車臣，但根本無法使用。GPS顯示，該批設備似乎一直放置在車臣附近的農場，但據悉俄軍已找到技工解除鎖定。消息人士表示，就算無法解鎖，俄軍亦可出售收割機零件賺取金錢。

佩洛西突訪基輔 與澤連斯基會面 【下一頁】

此外，梅利托波爾的其他消息人士亦指，俄軍搶掠當地穀物，甚至要求農民攤分一半利潤，但礙於當地被佔領，根本無法將產品運送外地賺錢。俄軍只好搶掠糧食並運至克里米亞。

梅利托波爾市長於上周發布一段視頻，顯示一隊滿載穀物的貨車駛離當地。市長向CNN指，有證據表明俄軍洗劫當地糧倉及私人農場。

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責任編輯：郭麗明

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