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內地傳暫停科網業監管 考慮推動巨企提供1%股權

股樓投資 18:38 2022/05/02

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內地當局近年多次推出措施，防止科網企業盲目擴張。惟外電報道，隨著嚴格的防疫措施正衝擊內地經濟，當局準備暫停針對科網企業的監管。其中限制年青人花於手機應用程式時間的新規，料告暫緩。惟另一方面，當局考慮推動科網巨企，向政府提供1%股權，讓當局在有關企業的決策上，發揮直接作用。

【高息股】春泉產業逾16億人幣收購 惠州商場68%股權    詳情請看【下一頁

報道指，科企不反對政府取得股權，因這有助消除政策風險。目前抖音母企字節跳動及微博(09898) 俱由政府持股1%。預期措施範圍將擴大至多間業界大型企業，包括騰訊(00700)和美團(03690)。

大和料港股估值續低 推薦14隻首選股份  詳情請看【下一頁

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中央政治局日前召開會議，提出要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。有本地傳媒近日亦報道，當局或於五一假期後召開座談會，向科企保證不再進行突擊罰款及整改。騰訊和阿里巴巴(09988)等企業獲邀出席。市場相信，當局期望上述科網平台型企業在監管鬆綁後，能對內地經濟作出支撐。

同場加映  【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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撰文 : 李尚毅

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