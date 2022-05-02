【科技應用】日本航空利用VR技術　為空中服務員進行培訓

▲ 有航空公司因擔心空中服務員的素質會下降，決定利用VR技術為員工進行培訓，即使離開機艙亦可保持服務水準，隨時準備飛行。（官方圖片）

自疫情爆發以來，全球的航空市場就面臨寒冬，許多空中服務員的工作因此大受影響。有航空公司因擔心空中服務員的素質會下降，決定利用VR技術為員工進行培訓，即使離開機艙亦可保持服務水準，隨時準備飛行。

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據日本東京電視台的經濟新聞節目「WBS」報道，日本航空公司（Japan Airlines；JAL）自2020年開始通過VR技術「JAL Innovation Lab」訓練空中服務員。據悉一開始的訓練仍是利用VR裝置模擬機艙環境，讓空中服務員面對虛擬的旅客。直到近日訓練環境逐漸拓展到機艙外，對象更換成真實的網友，可讓員工在虛擬世界與網友們互動。



計畫負責人表示，希望能藉由元宇宙讓員工發揮服務精神與溝通技巧，並藉此培養他們的待客、溝通和緊急應變等能力。

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責任編輯：黃顯晴

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