【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽

樓市向旺，樓價在疫情回穩後逐步攀升，不過個別單位仍有價講。中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基指，維景灣畔有優質單位議價後累減100萬元，以920萬元沽出。

單位圖片（由代理提供）

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成交單位為維景灣畔12座高層A室，實用面積503平方呎，屬兩房間隔，實用面積503平方呎，向西南，望山海景。代理指，單位由去年11月起放售，當時叫價1,020萬元，至近日議價後以920萬元易手，實用呎價18,290元。由代理提供的單位相，可見單位望景開揚，視野遼闊。

據悉，原業主於2012年8月，以480萬元購入單位，持貨近10年，單位升值440萬元或約92%。

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