【智能手錶】郭明錤：蘋果第8代Apple Watch或支援體溫測量 之前未能推出全因演算法問題

蘋果（AAPL）預計今年將會推出第8代的Apple Watch智能手錶，著名蘋果分析師郭明錤，近日發表了關於蘋果下一代Apple Watch智能手錶最新爆料。據他透露，去年發表Apple Watch Series 7，蘋果取消了其體溫測量功能，原因是該演算法在去年進入工程驗證測試（EVT）階段之前未能合格。他所指的工程驗證測試階段，是從設計到接近進入生產之前須進行的硬件功能測試。

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他指出，如果今年下半年推出的Apple Watch Series 8在進入量產前，演算法能滿足蘋果量產前的高要求，他相信Apple Watch Series 8就可以支援體溫測量。

在智能手錶上加入體溫測量功能原來並不簡單。郭明錤指出，進行精確體溫測量的挑戰在於，由於皮膚溫度會根據外部環境快速變化，智能手錶在硬件方面無法支援核心溫度測量，因此需要優秀的算法協同工作。他亦指三星也面臨著同一挑戰。他亦認為，有別於之前媒體報道所說，三星在今年下半年推出的Galaxy Watch 5，或會受演算法限制，而無法配備體溫測量。

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責任編輯：嚴浩文