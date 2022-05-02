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【有相睇】保養得宜可即住　慈愛苑兩房單位綠表價433萬沽　每呎8,557元重回3年前價位

股樓投資 16:37 2022/05/02

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居屋市場近日出現「時光倒流價」，有業主狠劈75萬，以433萬沽出單位，造價重回2019年水平。富誠地產周永鋒表示，成交單位為慈愛苑L座低層4室，屬兩房間隔，實用面積506平方呎。單位座向東北，望屋苑內圍景觀，日前以433萬元（綠表）成交，實用呎價8,557元。

單位圖片（由代理提供）

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代理指，上述單位業主於去年12月以508萬元（綠表）放售，單位屬低層戶，景觀略為遜色，但單位保養得宜，可即買即住。 放盤期約4個月，粗略統計有30多組客人視察，最後由今期白居二家庭客購入，客人計劃簡單翻新後即時入住。 代理形容，是次成交「真筍盤再現」，單位造價時光倒流重返2019年水位。

據了解，原業主於2010年11月以160萬元（綠表）購入，持有單位12年，是次轉手賬面獲利約273萬元，期間升值近1.7倍。

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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撰文 : 謝昕蕎

白居二 居屋 慈愛苑

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