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【救亡措施？】Netflix業績強差人意要節流　取消製作梅根創作的系列動畫

環球政經 18:29 2022/05/02

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自Netflix早前公布令人失望的第一季度業績後，宣布取消開發由梅根創作的動畫系列「珍珠」（Pearl），被視為最新的節流舉措。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

不過Netflix表示，她們將繼續與哈里夫婦的Archewell Productions合作，開展多個項目。Archewell Productions製作公司於2020年，與Netflix簽署了一項多年期協議，製作紀錄片、故事片、劇本節目和兒童節目。

【暑期實習】HK Express首推大專生暑期實習計劃    可賺取實習工作經驗    更有機會贏來回機票【見下頁

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隨著串流媒體市場出現越來越多競爭對手，Netflix面臨不少壓力，該公司在其開發自家內容上，花費了數十億美元。

在最新一個季度，Netflix報告稱，十多年來的出現了首次訂閱用戶人數下降。Netflix財務總監Spencer Neumann表示，該公司正在撤回部分電影和電視節目支出，以幫助收入增長。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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撰文 : 陳楚琨

美元 串流 紀錄片 電影 電視 媒體 Netflix

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