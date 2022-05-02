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【科技股監管】據報中央考慮入股內地科技巨頭1%　從而在科企決策中發揮直接作用

股市 16:10 2022/05/02

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據報中央考慮入股內地科技巨頭1%，從而在科企決策中發揮直接作用。

外媒引述消息指，中央為減緩內地經濟惡化，計劃暫停對科技行業的監管，並考慮入股並持有個別科技1%股權，從而在科企決策中發揮直接作用。

國家主席習近平上周五主持中共中央政治局會議後，官媒發文提及中央將出台措施，支持平台經濟規範健康發展。其後有本地傳媒引述消息指，中國計劃在五一假期後舉行大型科企座談會，據報座談會將向科企高管保證，監管機構將不再要求整改或進行突擊罰款。

外媒今再引述消息指，內地監管機構正計劃暫緩對未成年人的「限玩令」，即限制年輕人花在移動應用程式時間的新規。另外，據報中央正考慮推動部份科技巨頭向中央提供1%的持股，從而容許中國政府在這些科企決策中發揮直接作用。通過少量持股並參與公司運營，中央可確保科技公司與政府的總體政策保持一致。報導又稱，科企本身一般不反對中央入股，因此舉有助它們管理原本不確定的政策風險。

報導稱，除現時已獲中央持股1%的字節跳動及微博 （09988） 外，中央亦有意將持股擴大至其他內地平台營運商，如騰訊 （00700） 及美團 （03690）

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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港股 中國市場 字節跳動 習近平 科技行業 騰訊 中國 微博

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