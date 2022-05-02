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歐盟增制裁擬分階段斷俄油 匈牙利表明反對

環球政治 16:30 2022/05/02

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歐洲各國雖依賴俄羅斯能源供應，但為幫助烏克蘭向莫斯科施壓，尋求手段擺脫俄羅斯能源。歐盟預計在新一輪制裁提出，分階段斷絕進口俄羅斯石油，惟匈牙利表明反對，同時透露已有10個歐盟國家開設盧布戶口，結算與俄羅斯的能源交易。

德國有望夏天擺脫依賴俄石油 俄現佔12%進口額 【下一頁】

外交消息人員透露，歐盟最快或在周三（4日）推出新一輪對俄羅斯制裁。由於德國表明不反對禁運俄羅斯石油，新一輪制裁可能包括禁運俄油，預計將對俄羅斯經濟造成嚴重潛在打擊。

為安撫反對的國家，歐盟料提出在未來半年至8個月內分階段實施禁運，讓其他國家有足夠時間尋求替代品。不過，歐盟通過制裁需要全體27個成員國支持。

【烏克蘭戰爭】美擬將沒收俄財閥資產出售 援助烏克蘭 【下一頁】

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）幕僚長古亞什（Gergely Gulyas）周日（1日）受訪時表明，匈牙利不支持歐盟擴大制裁俄羅斯能源。古亞什指歐盟新制裁將阻礙匈牙利採購天然氣及原油，做法不合理。匈牙利與俄羅斯關係密切，而且十分依賴俄羅斯石油供應。

古亞什同時透露，匈牙利政府已在天然氣工業銀行（Gazprombank）開設盧布帳戶，用以完成與俄羅斯的能源交易，並指另有9個歐盟成員國已採用相同手法，結算與俄羅斯能源交易，批評有部分歐盟領袖講大話。

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責任編輯：吳漢培

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