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【小米集團】小米被指控涉嫌違反外匯交易 遭印度扣押7.25億美元

理財智慧 18:45 2022/05/02

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中國手機製造商「小米（Xiaomi）」早前遭印度當局扣押 7.25 億美元（約56.6億元）。印度當局指控小米涉嫌違反該國外匯交易法，根據 Counterpoint Research 的數據顯示，2021 年印度智慧型手機銷售商以中國小米排名第一，市場份額 24%；韓國三星則以 19% 份額位居第二。

【虛擬經濟】無聊猿母公司出售元宇宙Otherside虛擬土地 籌集約2.85億美元加密貨幣【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

而印度當局最新調查結果指出，小米科技印度涉嫌違反印度外匯法，藉「特許權使用費（Royalty Fee）」的名義、一直遵從中國母公司「指示」將外幣匯向 3 個海外實體（foreign entity），其中 1 家為小米集團實體，另外 2 家身份不明的美國實體也同樣跟小米集團有利益關係。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

不過小米在聲明中表示：該公司所有業務都嚴格遵守當地法律法規，特許權使用費的用途皆合法，將與印度政府密切合作以澄清所有誤會。

【暑期實習】HK Express首推大專生暑期實習計劃 可賺取實習工作經驗 更有機會贏來回機票【下一頁

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記者：鄭日棱

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