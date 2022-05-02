【小米集團】小米被指控涉嫌違反外匯交易 遭印度扣押7.25億美元

中國手機製造商「小米（Xiaomi）」早前遭印度當局扣押 7.25 億美元（約56.6億元）。印度當局指控小米涉嫌違反該國外匯交易法，根據 Counterpoint Research 的數據顯示，2021 年印度智慧型手機銷售商以中國小米排名第一，市場份額 24%；韓國三星則以 19% 份額位居第二。

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而印度當局最新調查結果指出，小米科技印度涉嫌違反印度外匯法，藉「特許權使用費（Royalty Fee）」的名義、一直遵從中國母公司「指示」將外幣匯向 3 個海外實體（foreign entity），其中 1 家為小米集團實體，另外 2 家身份不明的美國實體也同樣跟小米集團有利益關係。

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不過小米在聲明中表示：該公司所有業務都嚴格遵守當地法律法規，特許權使用費的用途皆合法，將與印度政府密切合作以澄清所有誤會。

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記者：鄭日棱