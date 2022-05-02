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畢菲特批評比特幣「無生產力」　即使花25美金買到所有Bitcoin都唔會買

環球政經 18:06 2022/05/02

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比特幣近年來逐漸獲得傳統金融和投資界的認可，但股神「股神」畢菲特（Warren Buffett）仍堅持他對比特幣的懷疑態度。畢菲特在巴郡·哈薩威公司(Berkshire Hathaway)的年度股東大會上表示，比特幣不是一種「生產性」資產，也不會產生任何有形的東西。

畢菲特稱：「（比特幣）明年是漲還是跌，我不知道。但我很確定的一件事是它不會『產生」任何東西。」

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

他又詳細闡述，為什麼自己看不到比特幣的價值。「如果你給我全國所有公寓的1%，而你又想要250億美元，我下午就可以給你寫張支票。但如果你告訴我，你擁有世界上所有的比特幣，打算25美元賣給我，我不會接受，我要用它做什麼？我不得不以另一種方式把比特幣賣給其他人。公寓將產生租金，農場將生產糧食，但比特幣卻不會達成任何事情。」

多年來，投資者一直對如何評估比特幣感到困惑，部分原因在於它具有不同功能的潛力。在外國市場，特別是在過去一年，隨著利率和通脹的上升，比特幣已被確立為一種投資資產。在其他市場，有些人仍然看到了比特幣作為數碼貨幣的「巨大潛力」。

大和料港股估值續低  推薦14隻首選股份【見下頁

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畢菲特指出，「資產要有價值，就必須給某人提供某些東西。而市場中只有一種貨幣被接受。你可以想出各種各樣的東西，例如我們也可以發行伯克希爾貨幣……但歸根結底，這還是貨幣，世界上沒有理由為什麼美國政府……會讓伯克希爾的貨幣取代他們的貨幣。」

畢菲特和其拍檔芒格過去都曾對比特幣發表過反對言論。最著名的是，巴菲特說比特幣「可能是老鼠藥的平方（＂probably rat poison squared＂）」。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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撰文 : 陳楚琨

虛擬貨幣 數碼貨幣 經濟 巴菲特 美國 比特幣 金融

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