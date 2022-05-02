【AMAZ】Amazon確診員工不再獲有薪假　只有5天無薪假

電商巨頭亞馬遜 (Amazon) 上周六宣布，由5月2日起確診新冠肺炎員工可獲有薪假的政策將終止，美國的員工只獲得5天無薪假。該公司表示，改變措施是因為疫苗已面市，和美國疾病控制與預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）已修訂指南。

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亞馬遜稱，因疫情已趨緩，疫苗和治療方法都已面世，加上公共衛生指南已更新的，她們會繼續調整疫情前的政策。

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就在亞馬遜努力將倉庫合併後，該公司同時面臨一系列挑戰。4月時紐約市倉庫的工人投票成立了首個工會。亞馬遜於星期六表示，除非法律要求，否則她們將停止通知陽性病例，並不再鼓勵員工接種疫苗。

亞馬遜於今年1月，將確診新冠肺炎的員工的有薪假縮短至一周，或最多40小時；之後確診的員工可獲得兩星期有薪假。

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