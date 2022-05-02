【打工仔喜訊】Airbnb實行全面遙距工作　居住成本高可獲加薪！

▲ Airbnb行政總裁Brian Chesky於上周宣布員工將可全面「live and work anywhere」（在任何地方生活和工作）。（法新社資料圖片）

近月全球疫情愈漸穩定，有不少大型企業也重啟辦公室，結束遙距工作模式。旅宿平台Airbnb則反其道而行，其行政總裁Brian Chesky於上周宣布，員工將可全面「live and work anywhere」（在任何地方生活和工作）。

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據Airbnb消息指，過去兩年的遙距工作加強了各地員工的工作效率，使Airbnb能在疫情下持續發展。Brian Chesky表示，為留住和招聘更多人才，以令到團隊和企業更多元化，因此決定繼續維持遠距和靈活工作模式。他更直言，認為遙距工作將會是未來10年的主要工作模式。

該企表示，將會透過影片會議平台Zoom維持僱傭關係。Airbnb強調，員工的薪金將根據地區生活成本作調整，如員工的居住地生活成本較高，6月開始將獲得加薪，若居住在生活成本較低的地區的員工，薪金則不會受影響；另外，Airbnb也鼓勵員工在遙距工作期間到不同地方旅行，9月起員工將被允許在170多個國家或地區生活和工作，每個地點最多可工作90天，以方便員工和公司處理稅收事務。

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責任編輯：文睿

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