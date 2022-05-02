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【Telegram】Telegram開發付費訂閱服務　推獨家Emoji及Stickers

科技 17:10 2022/05/02

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早前有消息指，通訊軟件Telegram有意推出Telegram Premium付費訂閱服務，並加入一系列的獨家Emoji及Stickers，提高用戶的購買意欲。（官網圖片）

近年不少影片或音樂程式均推出付費訂閱服務，以增加其收入來源。早前有消息指，通訊軟件Telegram有意推出Telegram Premium付費訂閱服務，並加入一系列的獨家Emoji及Stickers，提高用戶的購買意欲。

【Telegram】iOS版Telegram更新　增靜音選項、自定義通知聲音

【Telegram】溝通不良惹誤會？　巴西推行Telegram禁令僅維持2日

據外媒Android Police報道，Telegram在最新的8.7.2 Beta版本中，有多款全新的Emoji及Stickers顯示為Telegram Premium獨家，但當用戶想進一步使用時，系統就顯示先需要登記加入Premium服務，相信為付費訂閱服務。除了用戶要付費才能使用外，免費用戶亦無法看到獨家貼圖。
 
據悉，Telegram現時的付費計劃更傾向於滿足普通消費者的興趣，不會影響用戶正常使用其他功能。惟目前Telegram仍未有公布服務的詳情，包括費用和具體功能，同時亦未知道Premium功能何時會正式推出。

【網絡攻擊】可口可樂系統傳遭黑客攻擊　被盜161GB資料

責任編輯：黃顯晴

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