【高息股】春泉產業逾16億人幣收購 惠州商場68%股權

在內地經營大型辧公樓的房託春泉產業(01426)宣布，以16.3億人幣收購位於惠州的大型購物商場華貿天地68%股權。本次收購的代價根據協定物業價值24.42億人幣計算，該協定物業價值較於估值日期之評估價值26.91億人幣，折讓約9.3%。

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春泉表示，收購華貿天地完全符合房託致力投資於有助提高收益率、產生收入及具備長遠增長潛力房地產項目的策略，並有助把業務擴至大灣區。收購完成後，春泉截至2021年度的每基金單位的備考分派將增加 12.9%。備考資產負債比率預期將由 30.0%增至約 36.3%。

華貿天地位於惠州商務中心區江北區，潛在客戶群包括白領人士、中上階層居民及學生等。物業同時鄰近惠州站、惠州平潭機場、國道入口及約20條直達公交線路。根據灼識諮詢，於2021年，華貿天地的商品總值在惠州購物商場中排名第一。於2018年至2021年期間，華貿天地的平均月租複合年均增長率約為 7.8%，超越北京和上海等一線城市的零售物業增長率。

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自開業以來，華貿天地的出租率維持高企。於2021年12月31日，華貿天地擁有 96.3%的高出租率，遠超惠州購物商場於2021年約 80%的平均出租率。另外，華貿天地約 83.6%的可出租總面積以定額租金或定額租金和營業額租金中的較高者的條款出租，在經濟低迷情況下提供合理的收入緩衝，並在經濟較佳的年份通過追蹤租戶的銷售情況提供增長潛力。

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