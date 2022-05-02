【烏克蘭戰爭】美擬將沒收俄財閥資產出售 援助烏克蘭

多國制裁俄羅斯財閥及與克里姆林宮關係密切人士，美國政府更凍結部分俄羅斯財閥在美的資產。美國參議院多數黨領袖舒默表示，有意沒收這批俄羅斯財閥在美的資產並出售，將所得款項直接用於援助烏克蘭。

受俄烏戰爭波及 日本平價蕎麥麵店10年首加價 【下一頁】

拜登（Joe Biden）政府上周要求國會批准價值330億美元（約2,574億港元）的對烏援助計劃，並希望加入條款授權華府沒收俄羅斯財閥的資產，將出售所得資金直接援助烏克蘭。

舒默（Chuck Schumer）周日（1日）於紐約舉行的記者會上表態，指烏克蘭需要一切支援，認為華府同時需要整合所有資產，為烏克蘭提供其所需援助。

他透露相關俄羅斯財閥資產包括遊艇、直升機、房產及藝術品，料總值數十億美元。

舒默批評這班忠於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）俄羅斯財閥，指他們極度富有並在美國購買大量資產。舒默強調烏克蘭當前迫切需要救濟，形容這批資產屬於不義之財，因此無理由僅遭凍結而不動用。

德國有望夏天擺脫依賴俄石油 俄現佔12%進口額 【下一頁】

舒默表示國會授權加入條款，將有效簡化美國沒收俄羅斯財閥資產的程序，同時允許按照白宮的要求，在聯邦法院加快進行審查。

據悉，這項條款將納入對烏援助計劃一併表決，舒默表示他希望國會本月可通過這項議案，為烏克蘭提供安全和人道主義支援。

國會更計劃懲罰知情而與俄羅斯政府交易牟利者，將他們的行為列為刑事罪行。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲