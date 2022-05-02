【虛擬經濟】無聊猿母公司出售元宇宙Otherside虛擬土地 籌集約2.85億美元加密貨幣

著名NFT品牌「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club），其母公司Yuga Labs近日出售其開發中的元宇宙遊戲世界Otherside的虛擬土地，成功籌集總值約2.85億美元（約22.23億港元）的ApeCoin加密貨幣。

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Yuga Labs於4月30日發售名為Otherdeeds的NFT，可用作交換Otherside的虛擬土地，而Otherdeeds就只可以通過3月推出的加密貨幣ApeCoin購買，並只開放經KYC認證的錢包參與，每個錢包的NFT鑄造上限為2個。

虛擬土地的數目為55,000塊，每塊索價305枚ApeCoin，Otherside官方推特表示Otherdeeds NFT已經全數售罄。《路透社》根據加密貨幣交易所Coinbase當時ApeCoin的價格計算，是次交易的16,775,000枚ApeCoin，總值約2.85億美元。

是次項目被喻為「史上最大型的NFT鑄造活動」，鑄造過程令礦工費一度大幅飆升至歷史新高的8,166 gwei，並導致以太坊瀏覽器Etherscan當機，鑄造過程燃燒的ETH逾5.1萬枚。Yuga Labs事後在推特總結活動，ApeCoin需遷移到自己的鏈上才能正常擴展，他們希望鼓勵DAO開始朝這個方向思考，此外亦表示會對交易失敗的用戶補償礦工費。

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責任編輯：嚴浩文